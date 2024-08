La mise en œuvre du système Canvas LMS en anglais et en français est en cours

SALT LAKE CITY, 14 août 2024 /CNW/ - Instructure, le principal écosystème de technologies d'apprentissage et fabricant du système de gestion de l'apprentissage de Canvas (Canvas LMS), a annoncé que HEC Montréal, une école de commerce de langue française de premier plan au Canada, a choisi l'écosystème d'apprentissage d'Instructure pour offrir une expérience d'apprentissage cohésive et intégrée qui améliore les résultats d'enseignement et d'apprentissage pour sa communauté diversifiée d'étudiants et de professeurs. HEC Montréal organise une mise en œuvre du système Canvas LMS à l'échelle du système avec le soutien d'administrateurs en français, et prévoit de le lancer en septembre 2024.

Après avoir évalué plusieurs systèmes de gestion de l'apprentissage, l'équipe de HEC Montréal a constaté que Canvas s'adapte à ses cas d'utilisation uniques grâce à une fonctionnalité très nécessaire dans des fonctions comme les plans et les modèles de Canvas. HEC Montréal a besoin d'un moyen rapide et efficace de synchroniser le contenu des cours pour offrir une expérience bilingue, bien coordonnée et facile à utiliser. Grâce au projet de cours de Canvas, les administrateurs et les concepteurs de cours ont la possibilité de verrouiller ou de déverrouiller le contenu à des fins d'édition, assurant ainsi l'uniformité et des mises à jour simples dans de multiples cours et langues.

HEC Montréal a choisi le système Canvas LMS dans le cadre de son nouveau plan stratégique, qui met l'accent sur la continuité et l'amélioration de la valeur de l'éducation pour les apprenants et les éducateurs francophones et anglophones. HEC Montréal est le premier établissement au Canada à organiser une mise en œuvre du système Canvas LMS avec le soutien d'administrateurs en français. Grâce à ce passage à Canvas, plus de 13 000 étudiants auront accès à une interface ouverte et fiable et à un soutien bilingue continu.

« Nous sommes fiers d'outiller des organisations novatrices comme HEC Montréal grâce à l'écosystème sensible à la langue alimenté par l'IA d'Instructure, a déclaré Melissa Loble, directrice des études, Instructure. Notre engagement commun à promouvoir un environnement inclusif où les étudiants ont accès à un apprentissage souple et cohésif dans le respect de la langue de leur choix favorise notre collaboration. »

La mise en œuvre de l'écosystème d'apprentissage d'Instructure répond aux objectifs clés du plan stratégique de HEC Montréal visant à enrichir le parcours scolaire des étudiants et à cultiver un environnement ouvert et stimulant pour tous les membres de la collectivité.

« HEC Montréal est fière de mettre en œuvre Canvas, une solution d'apprentissage numérique qui appuiera positivement notre mission dans l'enseignement supérieur. Cette collaboration nous permettra d'offrir à notre communauté étudiante une expérience d'apprentissage encore plus cohérente et intégrée », a déclaré Lamiel Brasseur, directrice, Direction de l'apprentissage et de l'innovation pédagogique à HEC Montréal.

ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Le présent communiqué comprend des énoncés prospectifs au sens de l'article 27A de la Securities Act of 1933, comme modifié (« Securities Act »), et de l'article 21E de la Securities Exchange Act of 1934, comme modifié (« Exchange Act »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur les croyances et les hypothèses de la direction et sur les renseignements dont elle dispose actuellement. Tous les énoncés autres que les énoncés de faits historiques sont des « énoncés prospectifs » aux fins de ces dispositions, y compris ceux qui ont trait à des événements futurs ou à notre rendement financier futur et à nos prévisions financières. Dans certains cas, vous pouvez identifier des énoncés prospectifs par des termes comme « peut », « pourrait », « va », « devrait », « s'attend à », « planifie », « anticipe », « projette », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « a l'intention » ou « continue », les termes négatifs comme ceux-ci ou d'autres termes comparables, et d'autres mots ou termes d'une signification similaire dans le cadre de toute discussion sur le rendement opérationnel ou financier futur. Ces énoncés ne sont que de nature prévisionnelle. Par conséquent, vous ne devriez pas vous fier indûment aux énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sont pas des garanties de rendement futur et sont sujets à des événements, des risques et des incertitudes futurs, dont bon nombre sont indépendants de notre volonté ou inconnus à l'heure actuelle. Nos hypothèses peuvent s'avérer inexactes et faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent considérablement de nos attentes ou projections. Nous discutons plus en détail de bon nombre de ces risques, incertitudes et autres facteurs dans le rapport annuel de la Société sur le formulaire 10-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (la « SEC ») le 21 février 2024 et, comme il peut être décrit de temps à autre dans les futurs rapports que nous déposons auprès de la SEC. Tous les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse sont fondés sur les renseignements dont nous disposons à la date des présentes, et nous déclinons expressément toute obligation de mettre à jour ces énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

À PROPOS D'INSTRUCTURE

Instructure (NYSE: INST) favorise la prestation de l'éducation à l'échelle mondiale et fournit aux apprenants les titres de compétences enrichis dont ils ont besoin pour créer des possibilités tout au long de leur vie. Aujourd'hui, l'écosystème de produits d'Instructure permet aux éducateurs et aux établissements d'améliorer la réussite des étudiants, d'amplifier le pouvoir de l'enseignement et d'inspirer tout le monde à apprendre ensemble. Grâce à notre réseau mondial d'apprenants, d'éducateurs, de partenaires et de clients, nous continuons de réaliser notre vision d'être la plateforme qui favorise l'apprentissage pour la vie et transforme cet apprentissage en occasions. Nous vous encourageons à en apprendre davantage à l'adresse www.instructure.com.

PERSONNE-RESSOURCE

Brian Watkins

Communications d'entreprise

Instructure

801 658-7525

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/176684/instructure_logo.jpg

SOURCE Instructure