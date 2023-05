Hébergement pour hommes en situation de vulnérabilité - Yves Montigny et Kateri Champagne Jourdain annoncent plus d'un demi-million de dollars aux Maisons Oxygène de la Côte-Nord

BAIE-COMEAU, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le député de René-Lévesque, Yves Montigny, et la ministre de l'Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, sont fiers d'annoncer une aide financière annuelle récurrente sur cinq ans de 270 000 $ pour la Maison Oxygène Gens du Nord de Baie-Comeau et de 245 000 $ à la Maison Oxygène Jack Monoloy de Sept-Îles, afin de soutenir et rehausser les services offerts aux pères en situation de vulnérabilité de la Côte-Nord.

Au nom de leur collègue, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, les élus soulignent que ce financement vise à bonifier le soutien déjà offert aux Maisons Oxygène (MO) et à stabiliser leur fonctionnement. Cela permettra de :

consolider l'intervention auprès des pères en situation de vulnérabilité;

consolider l'intervention auprès des pères vivant de la détresse psychologique ou des problèmes de santé mentale;

préserver le lien père-enfant, un rempart contre la désaffiliation familiale et sociale des pères;

prévenir l'itinérance familiale des pères et de leurs enfants;

prévenir l'isolement;

prévenir la violence conjugale et familiale;

prévenir le suicide;

faciliter la réinsertion sociale et en emploi.

Par ailleurs, ces investissements donneront aux MO de la Côte-Nord les moyens de solidifier leurs équipes, de préserver l'expertise du personnel en place, de faire face à la pénurie de main-d'œuvre et de favoriser la continuité des services grâce aux collaborations entre les organismes communautaires du territoire et le réseau de la santé et des services sociaux.

Citations :

« J'étais justement de passage à la Maison Oxygène Jack Monoloy à Sept-Îles il y a de cela quelques semaines à peine. Ils font un travail formidable auprès des hommes souffrant de problèmes de santé mentale. Notre appui à ces deux Maisons Oxygène est primordial afin d'agir en amont et aider les pères en situation de vulnérabilité traversant diverses épreuves telles que les dépendances et les violences familiales sur la Côte-Nord. C'est connu, les hommes sont moins enclins à lever la main lorsque le besoin se fait sentir. Avec ce financement, on envoie le message aux hommes : "Messieurs, les ressources sont là, les Maisons Oxygène sont là, n'hésitez pas à venir chercher de l'aide le temps de reprendre votre souffle". »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« C'est vital de soutenir les ressources que nous avons sur la Côte-Nord dans leur mission. Ces investissements supplémentaires totalisant plus d'un demi-million de dollars permettront aux Maisons Oxygène d'agir en prévention. Ces organismes, comme la Maison Oxygène Jack Monoloy de Sept-Îles, jouent un rôle crucial auprès des pères vulnérables de notre communauté. Nous travaillons à répondre à des enjeux liés àla santé mentale et à prévenir la maltraitance et la violence intrafamiliale dans toute la région. Je remercie toutes les personnes qui contribuent à cette mission et je salue la sensibilité ainsi que l'écoute de mon collègue, Lionel Carmant, devant cet enjeu dans notre région. »

Kateri Champagne Jourdain, députée de Duplessis, ministre de l'Emploi et ministre responsable de la Côte-Nord

« À titre de député de René-Lévesque, je me réjouis de ce financement supplémentaire pour soutenir et maintenir la viabilité de la Maison Oxygène de ma circonscription. Je tiens à saluer le personnel et tous les volontaires pour le travail remarquable qu'ils mènent dans notre communauté. J'invite les pères en situation de vulnérabilité dans la région de la Côte-Nord à ne pas hésiter à demander de l'aide dans leur démarche afin d'assumer leur responsabilité familiale. La santé mentale et le bien-être des hommes, c'est une priorité. »

Yves Montigny, député de René-Lévesque

Faits saillants :

Précisons que la répartition des montants par région s'est faite en concertation avec le Regroupement des Maisons Oxygène (RMO). Elle permet d'assurer l'équité entre les organismes à partir des critères suivants : besoins des clientèles, disponibilité du personnel, nombre de MO gérées par chaque organisme, étape de développement (démarrage, consolidation, etc.).





Les Maisons Oxygène offrent des services d'hébergement et de soutien pour les pères qui vivent une difficulté personnelle, conjugale ou familiale et qui ont leurs enfants dans le cadre d'une garde exclusive, partagée ou avec droits d'accès, ou encore qui sont en démarche pour les revoir. Elles sont les seules ressources communautaires qui offrent des services d'hébergement aux pères en situation de vulnérabilité.

