Hébergement pour hommes en situation de vulnérabilité - François St-Louis et François Legault annoncent un soutien financier de 265 000 $ aux Maisons Oxygène de Lanaudière

LANAUDIÈRE, QC, le 18 mai 2023 /CNW/ - Le Premier ministre du Québec et député de L'Assomption, François Legault, le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, et le député de Joliette, François St-Louis, annoncent qu'une aide financière supplémentaire de 265 000 $ par année sur cinq ans est octroyée à la Maison Oxygène de L'Assomption, située au 980 boulevard de l'Ange Gardien, ainsi qu'à la Maison Oxygène Joliette-Lanaudière située au 740, rue Saint-Thomas à Joliette. Cette aide leur permettra de soutenir et rehausser les services aux pères en situation de vulnérabilité dans la région de Lanaudière.

Ce financement vise à bonifier le soutien déjà offert à la MO et à stabiliser son fonctionnement. Il permettra de :

consolider l'intervention auprès des pères en situation de vulnérabilité;

consolider l'intervention auprès des pères vivant de la détresse psychologique ou des problèmes de santé mentale;

préserver le lien père-enfant, un rempart contre la désaffiliation familiale et sociale des pères;

prévenir l'itinérance familiale des pères et de leurs enfants;

prévenir l'isolement;

prévenir la violence conjugale et familiale;

prévenir le suicide;

faciliter la réinsertion sociale et en emploi.

Par ailleurs, ce soutien gouvernemental donnera aux Maisons Oxygène de Lanaudière les moyens de solidifier leurs équipes, de préserver l'expertise du personnel en place, de faire face à la pénurie de main-d'œuvre et de favoriser la continuité des services grâce aux collaborations entre les organismes communautaires du territoire et les services du réseau de la santé et des services sociaux.

Citations :

« En finançant les Maisons Oxygène, dont celle de L'Assomption, notre gouvernement agit en prévention, pour aider les pères vulnérables. On met plus de moyens pour intervenir en santé mentale, pour prévenir la maltraitance et la violence intrafamiliale dans toute la région de Lanaudière. Je veux remercier tous ceux et celles qui travaillent sur le terrain pour cette cause importante, pour un Québec qui prend soin de son monde. »

François Legault, Premier ministre du Québec et député de l'Assomption

« Ce financement s'inscrit dans nos efforts pour améliorer la santé mentale et le mieux-être des hommes vulnérables. Les hommes représentent la moitié de notre population; notre appui aux Maisons Oxygène est primordial afin d'agir en amont et aider les pères en situation de vulnérabilité traversant diverses épreuves telles que les dépendances et les violences familiales. C'est connu, les hommes sont moins enclins à lever la main lorsque le besoin se fait sentir. Avec ce financement, on envoie le message aux hommes : "Messieurs, les ressources sont là, les Maisons Oxygène sont là, n'hésitez pas à venir chercher de l'aide le temps de reprendre votre souffle". »

Lionel Carmant, ministre responsable des Services sociaux

« L'ouverture de l'Aire ouverte de Joliette est une excellente nouvelle pour notre communauté. C'est un lieu qui a été conçu avec et pour les jeunes d'ici; et ce, afin de les aider à trouver des réponses à leurs différentes préoccupations. C'est un véritable changement que nous propose le ministère de la Santé et des Services sociaux pour mieux répondre aux besoins des jeunes. J'invite les jeunes à ne pas hésiter à demander de l'aide et à profiter des conseils de ces professionnels. »

François St-Louis, député de Joliette

Faits saillants :

Précisons que la répartition des montants par région s'est faite en concertation avec le Regroupement des Maisons Oxygène (RMO). Elle permet d'assurer l'équité entre les organismes à partir des critères suivants : besoins des clientèles, disponibilité du personnel, nombre de MO gérées par chaque organisme, étape de développement (démarrage, consolidation, etc.).

Les Maisons Oxygène offrent des services d'hébergement et de soutien pour les pères qui vivent une difficulté personnelle, conjugale ou familiale et qui ont leurs enfants dans le cadre d'une garde exclusive, partagée ou avec droits d'accès, ou encore qui sont en démarche pour les revoir. Elles sont les seules ressources communautaires qui offrent des services d'hébergement aux pères en situation de vulnérabilité.

SOURCE Cabinet du ministre responsable des Services sociaux

Renseignements: Lambert Drainville, Attaché de presse, Cabinet du ministre responsable des Services sociaux, 418 264-4146