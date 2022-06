Hébergement des personnes âgées - Les ressources intermédiaires d'hébergement, une solution complémentaire aux Maisons des aînés

MONTRÉAL, le 9 juin 2022 /CNW Telbec/ - Les ressources intermédiaires d'hébergement (RI) doivent être considérées comme une solution complémentaire aux Maisons des aînés afin d'offrir à tous les aîné.e.s en perte d'autonomie des milieux de vie à dimension humaine, à des coûts nettement moins élevés pour le trésor public. Pour ce faire, le gouvernement doit revoir les paramètres entourant la construction de nouvelles RI, selon l'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec (ARIHQ).

Au moment où la vérificatrice générale du Québec sonne l'alarme quant au manque de préparation du gouvernement pour faire face à la croissance importante des besoins en hébergement dans les prochaines années, les RI proposent au gouvernement une solution complémentaire aux Maisons des aînés, dans le respect de la capacité de payer des Québécoises et des Québécois.

Les « Nouvelles RI » : mêmes avantages pour les résidents, pour la moitié du prix

Ces dernières années, plusieurs « Nouvelles RI » ont vu le jour dans différentes régions du Québec et offrent des milieux de vie réunissant les mêmes avantages et répondant aux mêmes exigences que les Maisons des aînés:

des unités de vie qui regroupent une quinzaine de résidents partageant des caractéristiques et des intérêts similaires;

des chambres individuelles plus grandes, avec une salle de toilette privée et une douche adaptée;

des espaces communs où les résidents expérimentent diverses activités stimulantes;

un espace dédié aux proches aidants;

une conception éliminant le plus possible toute ressemblance avec le milieu institutionnel, notamment avec des postes de soins dissimulés;

des espaces extérieurs accessibles, sécuritaires et ouverts à la communauté.

Alors que les 3 500 premières places en Maison des aînés développées par le gouvernement ont coûté en moyenne 720 000 $ par porte, ces « Nouvelles RI » ont été construites à un prix trois fois moins élevé. Leurs coûts d'opération sont également nettement moins importants.

Pallier la hausse des coûts de construction

Afin que davantage de ces projets novateurs puissent être développés, l'ARIHQ invite le gouvernement à revoir les paramètres entourant le développement des places en RI afin de tenir compte de la hausse récente des coûts de construction.

En effet, le cadre actuel prévu par l'Entente nationale entre l'ARIHQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) rend malheureusement impossible la réalisation de nouveaux projets de ce type, compte tenu du contexte inflationniste.

« Les RI sont depuis toujours des partenaires de premier plan du réseau public. Nous tendons donc la main au gouvernement du Québec pour optimiser notre collaboration. En revoyant légèrement les paramètres budgétaires avec lesquels nos membres doivent composer, il nous serait possible d'atteindre l'objectif du gouvernement - c'est-à-dire offrir des milieux de vie à dimension humaine aux aîné.e.s en perte d'autonomie - mais à un coût nettement moindre pour les finances publiques. Grâce à notre expertise, notre agilité et notre modèle de gestion efficace, les RI offrent une alternative pragmatique », souligne la directrice générale de l'ARIHQ, Marie-Eve Brunet-Kitchen.

À propos de L'ARIHQ

Le réseau des ressources intermédiaires d'hébergement (RI) compte quelque 1 100 ressources intermédiaires qui hébergent plus de 18 000 personnes vulnérables -- des aînés en perte d'autonomie, des personnes vivant avec une déficience intellectuelle, un handicap physique, une problématique de santé mentale ou de toxicomanie -- dans toutes les régions du Québec. Ces RI embauchent plus de 14 000 employés, dont près de 80 % sont des femmes. L'ARIHQ est reconnue officiellement par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour représenter toutes les ressources intermédiaires d'hébergement du Québec.

