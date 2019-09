HCT Group, le plus grand fournisseur de services complets de l'industrie de la beauté, a officiellement acquis 100 % des droits de propriété de HCT Kent Packaging Ltd.

LOS ANGELES, 5 septembre 2019 /CNW/ - HCT Group a officiellement acquis 100 % des droits de propriété de HCT Kent Packaging Ltd en date du 2 juillet 2019. Les deux entreprises sont partenaires depuis plus de 13 ans et HCT Group est ravi d'acquérir la totalité des droits de propriété de l'usine chinoise de 47 000 mètres carrés. HCT Kent a été cofondé en 2006 par HCT et Kent Lee. L'installation de HCT Kent dispose actuellement d'une chaîne de montage automatisée et se spécialise dans le moulage par injection plastique, l'extrusion-soufflage et l'injection-soufflage.

Jenny Hsu, chef de la stratégie à HCT Group, déclare : « Cette acquisition nous permet de mieux combiner notre conception de calibre mondial et nos capacités innovantes à un processus de fabrication interne entièrement intégré. Nous prévoyons doubler la superficie de l'usine pour accroître la capacité afin de nous approprier activement des occasions commerciales que nous devions auparavant laisser aller. De plus, nous avons maintenant la capacité d'élargir la gamme de produits que nous offrons et de servir de nouveaux marchés tout en assurant le même service et la même qualité exceptionnels qui font la réputation de HCT Group. »

Depuis plus de 25 ans, HCT Group demeure un chef de file dans la fabrication de produits cosmétiques et est le plus important fournisseur de services complets pour le compte de bon nombre des marques les plus florissantes de l'industrie de la beauté. Bien que la société travaille avec des bannières du monde entier, cette acquisition lui permettra de profiter d'occasions autrefois insaisissables et d'investir le marché grandissant de la beauté en Chine.

Alors que HCT se prépare en vue d'une année très prospère en raison de l'acquisition, la société est aussi en réflexion et elle est reconnaissante pour les nombreuses années de travail fructueux avec M. Kent Lee.

SOURCE HCT Group

