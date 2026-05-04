Deux spécialistes des REIT unissent leurs forces pour créer l'une des équipes mondiales les plus expérimentées et les plus innovantes dans le domaine des titres immobiliers, alliant talents, technologie et portée mondiale au service des investisseurs.

TORONTO, le 4 mai 2026 /CNW/ - Hazelview Investments et Presima ont annoncé aujourd'hui avoir conclu une transaction stratégique visant à réunir leurs équipes mondiales respectives spécialisées dans les REIT. Cette alliance positionne la plateforme combinée pour offrir une recherche plus approfondie, une portée mondiale plus étendue et un service client bonifié dans le domaine des titres immobiliers.

Aux termes de la transaction, Hazelview reprendra les contrats de gestion d'investissement de Presima. De principaux professionnels de Presima rejoindront l'équipe mondiale de REIT de Hazelview et continueront à diriger les stratégies qu'ils supervisaient chez Presima, assurant ainsi la continuité pour les clients existants.

En intégrant les stratégies de REIT et l'expertise en investissement de Presima à la plateforme mondiale de Hazelview -- qui dispose de bureaux à Toronto, New York, Hambourg et Hong Kong --, cette transaction renforce la capacité de la société à offrir :

Des capacités de recherche et d'analyse plus approfondies

Une couverture mondiale élargie des REIT

Une plus grande envergure pour soutenir la croissance future

Une gamme plus étendue de solutions d'investissement

Une proposition de valeur renforcée pour les investisseurs

« Grâce à cet alignement stratégique, nous renforçons encore notre activité REIT, déjà parmi les meilleures de sa catégorie », a déclaré Corrado Russo, co-chef de la direction et directeur des investissements, Immobilier public chez Hazelview Investments. « Notre vision commune est de mieux servir nos clients en combinant talents, technologie et portée mondiale. »

« Nous sommes ravis de rejoindre la plateforme de Hazelview Investments et d'accélérer la croissance des stratégies auxquelles nos clients font confiance », a déclaré Marc-André Flageole, directeur général, Marchés publics et responsable de Presima. « Les clients auront accès à une plateforme solide, soutenue par une équipe de direction qu'ils connaissent bien. »

Cette transaction fait suite à une planification minutieuse, et les clients peuvent s'attendre à une transition en douceur en matière de gestion de portefeuille, de service-client, de conformité et d'administration.

À propos de Hazelview Investments

Hazelview Investments Inc. est une société d'investissement immobilier mondiale forte de plus de 25 ans d'expérience et gérant plus de 10 milliards de dollars* d'actifs. Notre plateforme d'investissement stratégiquement intégrée offre aux investisseurs un accès centralisé aux opportunités des marchés privés et publics. Grâce à notre gamme de capacités internes en matière d'investissement, de développement et de gestion immobilière, notre objectif est de générer des rendements ajustés au risque reproductibles pour nos clients.

Nous proposons une gamme diversifiée de solutions d'investissement immobilier -- notamment des stratégies de capitaux propres et de dette sur les marchés publics et privés -- à des institutions et des consultants sur des marchés stratégiques à travers le monde. Ces solutions sont fournies par le biais de comptes gérés séparément et d'une variété de structures de fonds, adaptées à la juridiction de l'investisseur, à la taille de l'investissement et à la stratégie. Guidés par une expertise approfondie, des analyses fondées sur les données et une approche de l'investissement axée sur la propriété, nous visons activement à créer et à accroître la valeur pour les investisseurs, les partenaires et les communautés. Pour en savoir plus, rendez-vous sur hazelview.com.

*au 31 décembre 2025.

À propos de Presima

Presima est un gestionnaire d'actifs spécialisé qui excelle sur le marché de niche des REIT cotés. Dans le cadre de notre objectif de croissance à long terme pour nos clients, nous visons à obtenir d'excellents résultats d'investissement grâce à une analyse rigoureuse axée sur l'immobilier. Nous offrons l'un des plus longs historiques de performance du secteur. Nous pensons différemment et n'avons pas peur d'innover. Au fil des ans, notre équipe a développé de nombreuses stratégies pour répondre aux besoins évolutifs de nos clients, notamment des stratégies absolues et relatives de REIT mondiaux, ainsi que des stratégies d'actifs immobiliers mondiaux et d'infrastructures cotées. Rendez-vous sur presima.com pour en savoir plus.

SOURCE Hazelview Investments

Contacts médias: Hazelview Investments, Colleen Krempulec, Managing Partner, Head of Brand, Hazelview Investments, [email protected], 416-500-9251; Presima, Marc-André Flageole, directeur général, marchés publics et responsable de Presima, Presima, [email protected]