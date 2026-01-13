TORONTO, le 13 janv. 2026 /CNW/ - Hazelview Investments a publié son Rapport de perspectives mondiales 2026 sur l'immobilier public, qui offre une analyse approfondie des FPI cotées en bourse à l'échelle mondiale et des facteurs qui façonneront la prochaine phase de performance des marchés de l'immobilier public.

Le rapport examine l'évolution du rendement des FPI mondiales par rapport aux actions générales depuis le début de la décennie et explique pourquoi cette dynamique pourrait commencer à changer en 2026.

Adoptant une approche de gestion active, l'équipe des titres publics de Hazelview Investments présente l'immobilier public comme une mosaïque interconnectée, où l'offre, la demande, les valorisations et la discipline du capital commencent à s'aligner de manière à soutenir un regain de performance.

Bilan des marchés en 2025

En 2025, les FPI mondiales ont évolué dans un contexte macroéconomique volatil, marqué par l'incertitude commerciale et l'évolution des politiques monétaires. À mesure que les tensions commerciales se sont atténuées et que les conditions financières se sont améliorées dans les principales économies, les FPI mondiales ont terminé l'année avec un rendement élevé à un chiffre, en devises locales.

La performance a varié de façon marquée selon les régions et les secteurs. Le Japon, Hong Kong et Singapour ont dominé, tandis que le Canada et le Royaume-Uni ont également surpassé l'indice de référence mondial. L'Europe continentale a affiché un rendement inférieur, tandis que les États-Unis ont enregistré la performance la plus faible parmi les grandes régions. Sur le plan sectoriel, les soins de santé se sont démarqués grâce à la solidité des fondamentaux du logement pour aînés, tandis que l'entreposage frigorifique, les sciences de la vie, les centres de données et le résidentiel ont sous-performé.

La performance des FPI en contexte

Depuis 2020, les FPI mondiales ont sous-performé les actions mondiales, reflétant l'impact disproportionné de la pandémie et du resserrement monétaire subséquent sur le secteur immobilier. Les FPI ont connu la plus forte baisse de valorisation de tout grand segment boursier aux États-Unis depuis 2021.

Hazelview Investments estime que cette période de performance atypique approche d'un point d'inflexion. Le renforcement des fondamentaux, combiné à des valorisations attrayantes, crée les conditions nécessaires pour que les FPI commencent à regagner le terrain perdu en 2026 et au-delà.

Un contexte fondamental solide

Le rapport met en évidence un contexte offre-demande favorable sur les marchés immobiliers mondiaux. La nouvelle offre, exprimée en pourcentage du parc existant pour de nombreux types d'actifs -- notamment le commerce de détail, l'industriel, le résidentiel et les bureaux -- devrait diminuer de façon marquée dans la plupart des régions développées, pouvant atteindre des creux historiques dans des marchés comme les États-Unis, l'Europe, le Canada, l'Australie et plusieurs économies clés de l'Asie-Pacifique. Parallèlement, la demande demeure résiliente, avec des taux d'occupation supérieurs aux moyennes historiques dans la plupart des grandes catégories d'actifs.

Cette combinaison favorise une meilleure capacité de fixation des loyers pour les exploitants et soutient des perspectives de croissance plus forte des loyers.

Des valorisations attrayantes

Du point de vue des valorisations, les FPI mondiales se négocient à des creux observés sur plusieurs décennies par rapport aux actions générales, tandis que Hazelview Investments indique qu'elles se négocient également avec un escompte à deux chiffres par rapport à leur valeur intrinsèque. Le rapport souligne que les sociétés réagissent de plus en plus à cet écart par des rachats d'actions et des opérations de privatisation, alors que les valorisations des marchés publics demeurent durablement déconnectées de celles des actifs sur les marchés privés.

Principales idées pour 2026

Le rapport de Hazelview Investments identifie plusieurs secteurs offrant un potentiel de surperformance, notamment :

L'immobilier industriel en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, soutenu par une offre limitée et une dynamique locative plus favorable.

en Amérique du Nord, en Europe et au Japon, soutenu par une offre limitée et une dynamique locative plus favorable. Le logement pour aînés en Amérique du Nord, porté par des tendances démographiques favorables et une nouvelle offre restreinte.

en Amérique du Nord, porté par des tendances démographiques favorables et une nouvelle offre restreinte. Les centres de données , soutenus par la demande continue liée à l'adoption de l'IA, avec un accent particulier sur les États-Unis, Hong Kong et Singapour.

, soutenus par la demande continue liée à l'adoption de l'IA, avec un accent particulier sur les États-Unis, Hong Kong et Singapour. Le résidentiel en Australie et en Allemagne, où les déséquilibres entre l'offre et la demande devraient soutenir une forte croissance des loyers.

Les perspectives 2026 reflètent l'approche disciplinée et axée sur le long terme de Hazelview Investments en matière d'investissement en immobilier public, ainsi que son attention soutenue à l'identification d'occasions de croissance structurelle sur plusieurs années, lorsque les fondamentaux, les valorisations et les dynamiques des marchés financiers s'alignent.

Pour consulter le rapport, veuillez visiter le site Web de Hazelview Investments.

À propos de Hazelview Investments

Hazelview Investments Inc. est une société mondiale d'investissement immobilier comptant plus de 25 ans d'expérience et plus de 11 milliards de dollars* d'actifs sous gestion. Sa plateforme d'investissement intégrée offre aux investisseurs un point d'accès unique aux marchés publics et privés. Grâce à ses capacités internes en matière d'investissement, de développement et de gestion immobilière, Hazelview vise à offrir des rendements ajustés au risque et reproductibles à ses clients.

Nous offrons une gamme diversifiée de solutions d'investissement immobilier -- incluant des stratégies en capitaux propres et en dette sur les marchés publics et privés -- destinées aux institutions et aux consultants dans des marchés stratégiques à l'échelle mondiale. Ces solutions sont offertes par l'entremise de comptes gérés séparément et de différentes structures de fonds, adaptées à la juridiction, à la taille des investissements et aux objectifs stratégiques des investisseurs. Guidée par une expertise approfondie, des analyses fondées sur les données et une approche propriétaire de l'investissement, Hazelview cherche activement à créer et à accroître la valeur pour ses investisseurs, partenaires et communautés.

Pour en savoir plus, visitez www.hazelview.com .

*En date du 30 septembre 2025

SOURCE Hazelview Investments

Pour de plus amples renseignements : Andrea Chrysanthou, APR, Amplify, [email protected], 416-797-8194