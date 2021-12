Hausse du salaire minimum - La CSQ se joint à la coalition Minimum 18 $

MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - C'est avec enthousiasme que la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) joint sa voix à celle des autres organisations syndicales et communautaires qui constituent la coalition Minimum 18 $.

Réunies en conseil général ces jours-ci, les personnes déléguées de la CSQ ont confirmé à l'unanimité l'intention de la Centrale de se joindre au consensus syndical et communautaire québécois pour revendiquer la hausse du salaire minimum à 18 dollars l'heure.

Elles se sont aussi engagées à ce que la CSQ fasse activement la promotion de cette revendication, de concert avec le plus grand nombre de groupes possible, notamment les centrales syndicales, le Front de défense des non-syndiquéEs et le Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Rappelons brièvement que la coalition Minimum 18 $ a été lancée le 7 décembre dernier alors qu'une annonce relative à la prochaine hausse du salaire minimum est attendue très prochainement.

« Le gouvernement doit tenir compte des réalités économiques actuelles et de la hausse du coût de la vie. Le contexte actuel de pénurie et de rareté de la main-d'œuvre a complètement inversé la dynamique. Il y a un momentum économique favorable à la hausse du salaire minimum en ce moment, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleuses et des travailleurs du Québec », d'indiquer le président de la CSQ, Éric Gingras.

Le leader syndical souligne aussi que la Centrale représente désormais un nombre plus grand de membres dont le salaire se situe sous la barre du 18 dollars l'heure, notamment dans les organismes communautaires et dans certains corps d'emploi dans le réseau de la petite enfance.

« Hausser le salaire minimum, c'est tirer les plus bas salariés vers le haut. Au Québec, les travailleuses et les travailleurs doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. C'est la demande que nous faisons, et c'est pourquoi nous sommes très enthousiastes de joindre la coalition Minimum 18 $ et d'ajouter notre voix à cette campagne. »

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

SOURCE CSQ

Renseignements: Maude Messier, Attachée de presse de la CSQ, Cellulaire : 514 213-0770, Courriel : [email protected]

Liens connexes

https://www.lacsq.org/