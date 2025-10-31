OTTAWA, ON, le 31 oct. 2025 /CNW/ - En octobre 2025, la Commission canadienne du lait (CCL) a procédé à l'examen annuel du prix du lait aux fermes canadiennes. À l'issue de cet examen et des consultations avec les parties prenantes, elle entend mettre en application les changements suivants le 1er février 2026.

Le résultat de la formule nationale d'établissement des prix, un mécanisme de tarification déterminé par l'industrie qui tient compte des coûts de production des producteurs laitiers et de l'indice des prix à la consommation, est de 2,3255 %.

Tandis que l'inflation au Canada est demeurée dans la fourchette cible tout au long de 2024, les coûts des producteurs ont continué de grimper. Ce sont les coûts associés aux aliments pour le bétail et à la main-d'œuvre qui ont été source de pressions financières.

La hausse reflète une approche équilibrée qui correspond à l'inflation récente et à l'évolution des prix des aliments; ces deux éléments ayant augmenté de 2,4 % et de 4,0 %, respectivement, en septembre. Elle aidera les producteurs laitiers à gérer les coûts croissants des intrants, tout en préservant l'abordabilité et la stabilité de l'offre pour les consommateurs canadiens.

Également, les frais de possession de la CCL augmenteront. Cette dernière perçoit ces frais pour compenser partiellement le coût des programmes d'entreposage.

L'effet combiné de la formule nationale et du rajustement des frais de possession donnera lieu à une hausse de 2,3750 % du coût du lait utilisé pour fabriquer des produits laitiers finis (lait, crème, yogourt, fromage, beurre) destinés aux secteurs du détail et de la restauration. Cela représente un peu plus de 2 cents par litre de lait vendu aux transformateurs.

Il est impossible de déterminer l'effet net de ces hausses sur le coût final des produits laitiers, car les prix sont aussi influencés par d'autres facteurs dans la chaîne d'approvisionnement, comme les coûts de main-d'œuvre, de transport, de distribution et d'emballage. Un changement dans le prix qu'obtiennent les producteurs pour leur lait ne se traduit pas nécessairement en un changement équivalent dans le prix payé par les consommateurs.

La CCL tient à remercier les parties prenantes suivantes pour leur contribution à la démarche de rajustement du prix du lait cette année : les Producteurs laitiers du Canada, l'Association des transformateurs laitiers du Canada, la Fédération canadienne des épiciers indépendants, Restaurants Canada et le Conseil canadien du commerce de détail.

Les nouveaux prix du lait à la ferme deviendront officiels lorsque les autorités provinciales les auront approuvés plus tard en 2025.

Citation

« Quoique le taux d'inflation au Canada soit demeuré dans la fourchette cible tout au long de 2024, les producteurs ont continué de subir des pressions financières attribuables aux coûts plus élevés des aliments pour le bétail et de la main-d'œuvre. L'an prochain, le prix du lait à la ferme augmentera de façon à correspondre à l'inflation et à la hausse observée dans les coûts de production du lait. Ces dynamiques mettent en lumière l'importance d'un contrôle continu et d'une politique sensible afin d'assurer l'abordabilité de l'offre pour les consommateurs, la viabilité des producteurs et la stabilité du secteur. Nous saluons nos parties prenantes pour leur participation soutenue et leur appui à la démarche de consultation sur l'établissement des prix. »

Jennifer Hayes, présidente

Commission canadienne du lait

Faits en bref

La hausse de 2,3255 % est le résultat de la formule nationale d'établissement des prix, un mécanisme de tarification déterminé par l'industrie, qui tient compte de la variation du coût de production indexé (à concurrence de 50 %) et de la variation de l'indice des prix à la consommation (à concurrence de 50 % aussi).

La réglementation du prix que les producteurs obtiennent pour leur lait est l'un des éléments du système de gestion de l'offre du secteur laitier. Le prix de détail des produits laitiers n'est pas réglementé au Canada, à l'exception du lait de consommation dans certaines provinces. Après avoir quitté la ferme, le lait intègre le marché où l'offre, la demande et d'autres facteurs influent sur le prix.

Le rajustement du prix du lait à la ferme peut avoir un effet sur le prix de détail de tout produit laitier, mais son ampleur dépendra des décisions que les intervenants de la filière prendront pour leurs propres coûts.

Dans la dernière année, l'indice annuel moyen des prix à la consommation pour les produits laitiers a augmenté à un taux semblable (2,7 %) à l'indice global pour les aliments (2,5 %). Cette croissance était cependant plus lente que celle des autres catégories alimentaires, à l'exception des poissons, fruits de mer et autres produits de la mer.

Dans les cinq dernières années, les prix des produits laitiers ont progressé à un rythme semblable (21 %) à celui de l'ensemble des produits alimentaires (24 %). Les sources de protéines comparables comme les œufs et la viande ont augmenté respectivement de 28 % et de 26 %.

