OTTAWA, ON, le 29 oct. 2025 /CNW/ - La Commission canadienne du lait (CCL) invite les représentants des médias à une séance d'information technique virtuelle qui se tiendra sur la plateforme Teams le vendredi 31 octobre 2025. Le rajustement du prix du lait à la ferme de 2026 sera annoncé et les données sur le coût de production (CdP) ainsi que d'autres statistiques qui ont influencé les résultats seront présentées. Cette séance d'information technique pour les médias est sans attribution et doit être tenue sous embargo jusqu'à ce que le communiqué de presse annonçant le rajustement de prix soit publié, c'est-à-dire le vendredi 31 octobre, à 13 h. La séance d'information technique bilingue se tiendra le 31 octobre, à 11 h 30.

Chaque année, la CCL réalise une enquête sur le coût de production pour mesurer ce qu'il en coûte pour produire un hectolitre (100 litres) de lait à la ferme. Les données sur le CdP indexé ainsi que l'indice des prix à la consommation sont utilisées pour établir ce coût.

Mme Jennifer Hayes, présidente de la CCL, M. Philippe Charlebois, directeur général des Services intégrés et M. Matthew Gaudreau, directeur général des Politiques et de l'économie seront présents à la séance d'information, qui comprendra une présentation et une période de questions.

Quoi : Annonce d'un rajustement de prix en 2026 (sans attribution, sous embargo)

Annonce d'un rajustement de prix en 2026 (sans attribution, sous embargo) Quand : Le vendredi 31 octobre 2025

Le vendredi 31 octobre 2025 Heure : 11 h 30

11 h 30 Où : Séance d'information technique virtuelle sur Teams

Séance d'information technique virtuelle sur Teams Qui : M me Jennifer Hayes, présidente de la CCL M. Philippe Charlebois, directeur général des Services intégrés M. Matthew Gaudreau, directeur général des Politiques et de l'économie



Inscription

Pour vous inscrire à l'évènement et pour recevoir le lien TEAMS, veuillez envoyer un courriel avec votre nom et le nom du média pour lequel vous travaillez à Philippe Charlebois, directeur général des Services intégrés, à l'adresse [email protected] d'ici le vendredi 31 octobre, à 9 h.

SOURCE Commission canadienne du lait