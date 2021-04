« La tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en mars, en raison des niveaux très élevés d'activité en janvier et mars 2021 », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. « Le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier de logements collectifs a fortement rebondi après avoir diminué en février, et Toronto et Vancouver ont enregistré des gains particulièrement importants dans ce segment. Le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier de maisons individuelles a également contribué à la hausse de la tendance globale en mars, mais de façon relativement modeste par rapport aux mises en chantier de logements collectifs. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations est passé de 275 567 en février à 335 200 en mars, ce qui représente une augmentation de 21,6 %. Dans les centres urbains, ce nombre a augmenté de 24,4 % pour s'élever à 300 973 en mars. Toujours en milieu urbain, il a progressé de 33,8 % dans le segment des logements collectifs et de 3,6 % dans celui des maisons individuelles en mars, pour s'établir respectivement à 222 358 et à 78 615.

Dans les régions rurales, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 34 227.

Les données mensuelles de mises en chantier et construction résidentielle sont publiées sur le site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL, en français et en anglais. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs. Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données d'avril 2021 le 17 mai à 8 h 15 (HE).

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.



Données sur les mises en chantier d'habitations dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Toutes les autres Total







Mars

2020 Mars

2021 % Mars

2020 Mars

2021 % Mars

2020 Mars

2021 % Provinces (10 000 et plus)

















T.-N.-L.

4 12 200 1 11 ## 5 23 360 Î.-P.-É.

4 10 150 12 2 -83 16 12 -25 N.-É.

89 83 -7 36 209 481 125 292 134 N.-B.

14 11 -21 89 4 -96 103 15 -85 Atlantique

111 116 5 138 226 64 249 342 37 Qc

380 722 90 2 447 3 673 50 2 827 4 395 55 Ont.

1 327 1 997 50 3 187 6 663 109 4 514 8 660 92 Man.

145 207 43 248 145 -42 393 352 -10 Sask.

64 96 50 48 337 ## 112 433 287 Alb.

832 875 5 1 469 1 099 -25 2 301 1 974 -14 Prairies

1 041 1 178 13 1 765 1 581 -10 2 806 2 759 -2 C.-B.

515 695 35 1 919 4 838 152 2 434 5 533 127 Canada (10 000 et plus) 3 374 4 708 40 9 456 16 981 80 12 830 21 689 69 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 25 40 60 26 24 -8 51 64 25 Barrie

22 14 -36 5 0 -100 27 14 -48 Belleville

16 20 25 0 0 - 16 20 25 Brantford

69 31 -55 18 13 -28 87 44 -49 Calgary

376 337 -10 568 721 27 944 1 058 12 Edmonton

374 417 11 863 325 -62 1 237 742 -40 Grand Sudbury 0 4 ## 4 0 -100 4 4 - Guelph

16 7 -56 103 19 -82 119 26 -78 Halifax

58 39 -33 10 157 ## 68 196 188 Hamilton

32 66 106 87 54 -38 119 120 1 Kelowna

34 83 144 86 174 102 120 257 114 Kingston

18 45 150 7 200 ## 25 245 ## Kitchener-Cambridge-Waterloo 74 79 7 376 286 -24 450 365 -19 Lethbridge

28 25 -11 4 14 250 32 39 22 London

119 158 33 207 77 -63 326 235 -28 Moncton

2 3 50 46 0 -100 48 3 -94 Montréal

130 257 98 1 328 2 211 66 1 458 2 468 69 Oshawa

41 117 185 61 309 407 102 426 318 Ottawa-Gatineau 211 333 58 423 863 104 634 1 196 89 Gatineau

21 28 33 90 154 71 111 182 64 Ottawa

190 305 61 333 709 113 523 1 014 94 Peterborough

12 16 33 122 0 -100 134 16 -88 Québec

52 115 121 394 452 15 446 567 27 Regina

18 22 22 2 78 ## 20 100 400 Saguenay

0 6 ## 0 20 ## 0 26 ## St. Catharines-Niagara 66 100 52 44 188 327 110 288 162 Saint John

4 3 -25 42 0 -100 46 3 -93 St. John's

3 11 267 1 5 400 4 16 300 Saskatoon

42 73 74 41 259 ## 83 332 300 Sherbrooke

26 56 115 260 275 6 286 331 16 Thunder Bay

3 1 -67 0 0 - 3 1 -67 Toronto

386 505 31 1 530 4 604 201 1 916 5 109 167 Trois-Rivières

4 26 ## 8 40 400 12 66 450 Vancouver

219 261 19 1 507 3 450 129 1 726 3 711 115 Victoria

56 73 30 46 528 ## 102 601 489 Windsor

49 19 -61 107 20 -81 156 39 -75 Winnipeg

127 175 38 247 119 -52 374 294 -21 Total

2 712 3 537 30 8 573 15 485 81 11 285 19 022 69 Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016.



Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Toutes les autres Total



Février

2021 Mars

2021 % Février

2021 Mars

2021 % Février

2021 Mars

2021 % Provinces (10 000 et plus)

















T.-N.-L.

500 751 50 16 136 ## 516 887 72 Î.-P.-É.

257 414 61 120 24 -80 377 438 16 N.-É.

2 071 1 649 -20 3 079 2 699 -12 5 150 4 348 -16 N.-B.

1 024 1 144 12 983 57 -94 2 007 1 201 -40 Qc

13 616 11 504 -16 63 480 58 264 -8 77 096 69 768 -10 Ont.

31 433 35 290 12 48 205 83 759 74 79 638 119 049 49 Man.

2 666 2 610 -2 3 816 1 740 -54 6 482 4 350 -33 Sask.

1 670 1 687 1 1 380 4 044 193 3 050 5 731 88 Alb.

13 561 13 848 2 12 450 13 789 11 26 011 27 637 6 C.-B.

9 063 9 718 7 32 631 57 846 77 41 694 67 564 62 Canada (10 000 et plus) 75 861 78 615 4 166 160 222 358 34 242 021 300 973 24 Canada (toutes les régions) 97 821 100 656 3 177 744 234 543 32 275 567 335 200 22 Régions métropolitaines Abbotsford-Mission 466 543 17 1 572 288 -82 2 038 831 -59 Barrie

969 554 -43 48 0 -100 1 017 554 -46 Belleville

668 562 -16 24 0 -100 692 562 -19 Brantford

598 282 -53 696 156 -78 1 294 438 -66 Calgary

4 709 5 116 9 3 588 8 652 141 8 297 13 768 66 Edmonton

5 926 6 228 5 6 696 3 900 -42 12 622 10 128 -20 Grand Sudbury 135 5 178 ## 24 0 -100 159 5 178 ## Guelph

190 99 -48 660 228 -65 850 327 -62 Halifax

1 344 795 -41 1 716 1 884 10 3 060 2 679 -12 Hamilton

538 995 85 7 476 648 -91 8 014 1 643 -79 Kelowna

1 058 1 054 0 1 956 2 088 7 3 014 3 142 4 Kingston

553 693 25 60 2 400 ## 613 3 093 405 Kitchener-Cambridge-Waterloo 853 931 9 384 3 432 ## 1 237 4 363 253 Lethbridge

340 419 23 1 332 168 -87 1 672 587 -65 London

3 157 2 412 -24 6 240 924 -85 9 397 3 336 -64 Moncton

341 286 -16 24 0 -100 365 286 -22 Montréal

3 207 4 119 28 36 796 26 592 -28 40 003 30 711 -23 Oshawa

2 330 2 040 -12 2 112 3 708 76 4 442 5 748 29 Ottawa-Gatineau 5 543 5 622 1 6 324 10 356 64 11 867 15 978 35 Gatineau

630 514 -18 948 1 848 95 1 578 2 362 50 Ottawa

4 913 5 108 4 5 376 8 508 58 10 289 13 616 32 Peterborough 445 471 6 1 572 0 -100 2 017 471 -77 Québec

2 031 1 649 -19 1 704 5 424 218 3 735 7 073 89 Regina

226 284 26 1 032 936 -9 1 258 1 220 -3 Saguenay

220 232 5 48 240 400 268 472 76 St. Catharines-Niagara 984 1 525 55 1 116 2 256 102 2 100 3 781 80 Saint John

333 241 -28 0 0 - 333 241 -28 St. John's

431 683 58 0 60 ## 431 743 72 Saskatoon

1 472 1 340 -9 348 3 108 ## 1 820 4 448 144 Sherbrooke

1 602 716 -55 1 680 3 300 96 3 282 4 016 22 Thunder Bay

103 1 330 ## 0 0 - 103 1 330 ## Toronto

10 826 8 316 -23 13 788 55 248 301 24 614 63 564 158 Trois-Rivières 442 723 64 132 480 264 574 1 203 110 Vancouver

3 628 3 659 1 24 132 41 400 72 27 760 45 059 62 Victoria

1 058 910 -14 996 6 336 ## 2 054 7 246 253 Windsor

589 559 -5 372 240 -35 961 799 -17 Winnipeg

2 113 2 085 -1 3 588 1 428 -60 5 701 3 513 -38 Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeur extrême

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement

Renseignements: Renseignements sur ce communiqué : Audrey-Anne Coulombe, Relations avec les médias, SCHL, 613-748-2573, [email protected]

Liens connexes

www.cmhc-schl.gc.ca