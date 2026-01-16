Hausse de 5,6 % des mises en chantier d'habitations en 2025 par rapport à 2024 English

Nouvelles fournies par

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

16 janv, 2026, 08:15 ET

OTTAWA, ON, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le nombre total de mises en chantier d'habitations pour toutes les régions du Canada s'est établi à 259 028 en 2025, ce qui représente une hausse de 5,6 % par rapport au résultat de 2024 (245 367). Il s'agit du cinquième total annuel le plus élevé jamais enregistré. Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 6 % d'une année à l'autre dans les centres d'au moins 10 000 habitants : 241 171 unités ont été commencées en 2025, contre 227 697 en 2024, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ces augmentations s'expliquent par une deuxième année consécutive de mises en chantier record de logements locatifs, qui ont constitué un peu plus de la moitié de toutes les mises en chantier dans les centres urbains du Canada.

Continue Reading
Hausse de 5,6 % des mises en chantier d’habitations en 2025 par rapport à 2024 (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))
Hausse de 5,6 % des mises en chantier d’habitations en 2025 par rapport à 2024 (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))
Mathieu Laberge, Économiste en chef et premier vice-président, Perspectives de l’habitation de la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))
Mathieu Laberge, Économiste en chef et premier vice-président, Perspectives de l’habitation de la SCHL (Groupe CNW/Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL))

Les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada ont connu une hausse combinée de 3,9 % d'une année à l'autre par rapport à 2024. Cette hausse tient aux nombres annuels de mises en chantier records enregistrés à Calgary et à Edmonton, à une augmentation de 58 % d'une année à l'autre du total annuel des mises en chantier à Montréal et à une croissance de 12 % à Ottawa-Gatineau. Ces résultats ont compensé les baisses enregistrées à Toronto (-31 %) et à Vancouver (-3 %) par rapport à l'année précédente.

Nombre mensuel de mises en chantier d'habitations :

La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations est demeurée stable en décembre (-0,1 %), à 264 428, selon la SCHL. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 11 % en décembre (282 439) par rapport à novembre (254 625) dans l'ensemble des régions du pays.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 25 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 20 716 en décembre 2025, alors qu'il était de 16 531 en décembre 2024. Il s'agit du plus grand nombre de mises en chantier d'habitations jamais enregistré pour le mois de décembre, principalement en raison des hausses observées en Ontario, où le nombre mensuel de mises en chantier a été le plus élevé en 2025.

Citation :
« Bien que les mises en chantier d'habitations en 2025 aient dépassé celles de 2024 et que leur nombre ait légèrement augmenté en décembre, la majeure partie de la croissance de la construction résidentielle s'est produite au printemps et à l'été. Depuis septembre, la tendance des mises en chantier n'a cessé de diminuer. En 2025, l'incertitude économique et la viabilité financière réduite des projets de grands ensembles résidentiels ont encouragé une transition vers des projets à plus petite échelle », a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL et premier vice-président, Connaissance du marché. « Ainsi, les mises en chantier ne sont pas en position de force en ce début d'année et nos renseignements indiquent que la construction résidentielle devrait ralentir. Ces tendances, ainsi que l'incertitude géopolitique et commerciale, demeurent au cœur de nos préoccupations alors que nous prévoyons de publier en février une mise à jour de nos perspectives du marché de l'habitation. »

Faits saillants :

  • Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation.
  • Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 12 271.
  • Les trois grandes villes du Canada ont toutes connu une hausse d'une année à l'autre en décembre. Toronto arrive en tête avec une augmentation de 151 %, attribuable à la croissance des mises en chantier de logements collectifs. Montréal affiche une augmentation de 123 % par rapport à 2024, en raison de la hausse des mises en chantier pour tous les types de logements. Vancouver a enregistré une augmentation de 17 % en décembre, également grâce au segment des logements collectifs.
  • Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
  • Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
  • Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'habitations de janvier le 16 février à 8 h 15 (HE).
  • Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
  • Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.

Liens connexes :

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)

Décembre


Maisons individuelles

Autres

Total


Novembre 2025

Décembre 2025

%

Novembre 2025

Décembre 2025

%

Novembre 2025

Décembre 2025

%

Provinces (10,000+)








Nfld.Lab.

714

736

3

457

450

-2

1,171

1,187

1

P.E.I.    

350

351

0

906

998

10

1,256

1,349

7

N.S.    

1,676

1,603

-4

7,161

7,653

7

8,837

9,256

5

N.B.    

1,021

1,082

6

6,409

5,866

-8

7,430

6,947

-7

Que.   

4,862

4,802

-1

48,078

49,983

4

52,940

54,785

3

Ont.    

10,378

9,942

-4

51,105

57,362

12

61,482

67,304

9

Man.    

2,223

2,227

0

6,138

5,908

-4

8,361

8,135

-3

Sask.    

1,761

1,874

6

3,658

3,698

1

5,419

5,572

3

Alta.    

14,178

13,821

-3

38,849

35,802

-8

53,026

49,623

-6

B.C.    

4,202

4,291

2

40,826

37,730

-8

45,028

42,021

-7

Canada (10,000+)

41,363

40,727

-2

203,586

205,450

1

244,949

246,177

1

Canada (Tous les centres)

52,742

50,938

-3

211,974

213,490

1

264,716

264,428

0

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

184

181

-2

2,044

1,502

-27

2,228

1,683

-24

Barrie

215

195

-9

976

914

-6

1,191

1,109

-7

Belleville - Quinte West

180

174

-3

472

568

20

652

742

14

Brantford

363

278

-23

834

592

-29

1,197

870

-27

Calgary

6,148

5,934

-3

21,336

19,664

-8

27,484

25,598

-7

Chilliwack

137

130

-5

384

432

13

521

562

8

Drummondville

223

201

-10

1,380

1,366

-1

1,603

1,567

-2

Edmonton

6,078

5,939

-2

16,062

14,610

-9

22,140

20,549

-7

Fredericton

319

323

1

1,738

1,440

-17

2,057

1,763

-14

Greater/Grand Sudbury

125

113

-10

326

344

6

451

456

1

Guelph

28

30

7

226

506

124

254

536

111

Halifax

861

841

-2

5,956

6,454

8

6,817

7,296

7

Hamilton

404

360

-11

2,468

4,074

65

2,872

4,434

54

Kamloops

65

86

32

440

450

2

505

536

6

Kelowna

251

241

-4

2,476

1,318

-47

2,727

1,559

-43

Kingston

256

226

-12

1,158

332

-71

1,414

558

-61

Kitchener-Cambridge-Waterloo

514

538

5

4,584

5,588

22

5,098

6,126

20

Lethbridge

359

372

4

46

118

157

405

490

21

London

418

382

-9

4,492

4,224

-6

4,910

4,606

-6

Moncton

310

326

5

3,146

2,790

-11

3,456

3,117

-10

Montréal

1,331

1,477

11

29,380

28,750

-2

30,711

30,227

-2

Nanaimo

107

109

2

434

362

-17

541

471

-13

Oshawa

362

418

15

938

932

-1

1,300

1,350

4

Ottawa-Gatineau

1,652

1,708

3

9,558

11,132

16

11,210

12,840

15

  Gatineau

429

350

-18

1,258

1,254

0

1,687

1,604

-5

  Ottawa

1,223

1,358

11

8,300

9,878

19

9,523

11,236

18

Peterborough

87

88

1

28

28

-

115

116

1

Québec

688

663

-4

7,652

6,842

-11

8,340

7,505

-10

Red Deer

138

115

-17

116

118

2

254

233

-8

Regina

391

408

4

1,108

1,040

-6

1,499

1,447

-3

Saguenay

236

257

9

460

706

53

696

963

38

St. Catharines-Niagara

452

503

11

2,038

2,644

30

2,490

3,147

26

Saint John

251

276

10

594

598

1

845

874

3

St. John's

670

688

3

450

426

-5

1,120

1,114

-1

Saskatoon

1,299

1,406

8

2,514

2,642

5

3,813

4,047

6

Sherbrooke

247

242

-2

1,864

1,740

-7

2,111

1,982

-6

Thunder Bay

87

78

-10

196

184

-6

283

262

-7

Toronto

3,399

3,000

-12

21,540

23,440

9

24,939

26,440

6

Trois-Rivières

147

159

8

1,342

1,258

-6

1,489

1,417

-5

Vancouver

2,205

2,258

2

26,934

26,440

-2

29,139

28,698

-2

Victoria

362

333

-8

5,672

4,674

-18

6,034

5,007

-17

Windsor

308

304

-1

1,426

1,332

-7

1,734

1,636

-6

Winnipeg

1,903

1,877

-1

5,140

4,910

-4

7,043

6,787

-4

Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 

Source :  Centre d'analyse de marché, SCHL

Tableau 2








Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus












janvier - décembre 2024 - 2025






Province

Maisons individuelles

Autres

Total














2024

2025

%

2024

2025

%

2024

2025

%

T.-N.-L.

644

708

10

370

423

14

1,014

1,131

12

Î.-P.-É.

267

333

25

1,067

943

-12

1,334

1,276

-4

N.-É.

1,609

1,626

1

5,054

7,106

41

6,663

8,732

31

N.-B.

974

1,016

4

4,013

4,701

17

4,987

5,717

15

Atlantique

3,494

3,683

5

10,504

13,173

25

13,998

16,856

20

Qc

4,537

4,759

5

36,684

49,461

35

41,221

54,220

32

Ont.   

13,161

10,057

-24

58,957

52,504

-11

72,118

62,561

-13

Man.   

1,714

2,254

32

4,450

4,885

10

6,164

7,139

16

Sask.    

1,337

1,828

37

2,654

3,851

45

3,991

5,679

42

Alb.

15,696

15,146

-4

30,936

38,038

23

46,632

53,184

14

Prairies

18,747

19,228

3

38,040

46,774

23

56,787

66,002

16

C.-B.

4,444

4,124

-7

39,129

37,408

-4

43,573

41,532

-5

Canada

44,383

41,851

-6

183,314

199,320

9

227,697

241,171

6

Régions métropolitaines




















Abbotsford-Mission

182

180

-1

1,001

1,945

94

1,183

2,125

80

Barrie

453

190

-58

1,052

612

-42

1,505

802

-47

Belleville - Quinte West

229

168

-27

158

468

196

387

636

64

Brantford

207

300

45

152

1,350

##

359

1,650

360

Calgary

7,100

6,688

-6

17,269

20,996

22

24,369

27,684

14

Chilliwack

149

132

-11

501

466

-7

650

598

-8

Drummondville

171

225

32

889

1,164

31

1,060

1,389

31

Edmonton

6,976

6,612

-5

11,408

14,725

29

18,384

21,337

16

Fredericton

317

305

-4

432

1,122

160

749

1,427

91

Greater/Grand Sudbury

131

95

-27

523

260

-50

654

355

-46

Guelph

63

33

-48

389

288

-26

452

321

-29

Halifax

816

817

0

4,265

6,183

45

5,081

7,000

38

Hamilton

416

344

-17

2,211

2,802

27

2,627

3,146

20

Kamloops

88

90

2

542

351

-35

630

441

-30

Kelowna

361

262

-27

3,429

2,338

-32

3,790

2,600

-31

Kingston

239

213

-11

776

881

14

1,015

1,094

8

Kitchener-Cambridge-Waterloo

376

433

15

3,035

3,873

28

3,411

4,306

26

Lethbridge

272

371

36

443

249

-44

715

620

-13

London

564

451

-20

3,607

2,655

-26

4,171

3,106

-26

Moncton

279

311

11

2,718

2,489

-8

2,997

2,800

-7

Montréal

1,107

1,347

22

16,463

26,430

61

17,570

27,777

58

Nanaimo

169

104

-38

860

344

-60

1,029

448

-56

Oshawa

425

376

-12

1,166

638

-45

1,591

1,014

-36

Ottawa-Gatineau

1,916

1,775

-7

9,633

11,209

16

11,549

12,984

12

  Gatineau

401

378

-6

3,254

1,742

-46

3,655

2,120

-42

  Ottawa

1,515

1,397

-8

6,379

9,467

48

7,894

10,864

38

Peterborough

134

83

-38

179

17

-91

313

100

-68

Québec

589

704

20

6,316

7,879

25

6,905

8,583

24

Red Deer

96

130

35

258

275

7

354

405

14

Regina

288

398

38

935

1,289

38

1,223

1,687

38

Saguenay

226

235

4

682

562

-18

908

797

-12

St. Catharines-Niagara

648

452

-30

1,095

2,062

88

1,743

2,514

44

Saint John

230

249

8

537

417

-22

767

666

-13

St. John's

548

652

19

323

385

19

871

1,037

19

Saskatoon

977

1,346

38

1,679

2,466

47

2,656

3,812

44

Sherbrooke

315

251

-20

1,617

1,562

-3

1,932

1,813

-6

Thunder Bay

92

92

-

208

129

-38

300

221

-26

Toronto

4,723

3,257

-31

32,995

22,830

-31

37,718

26,087

-31

Trois-Rivières

196

167

-15

1,488

1,261

-15

1,684

1,428

-15

Vancouver

2,176

2,138

-2

25,936

25,047

-3

28,112

27,185

-3

Victoria

298

309

4

3,887

4,550

17

4,185

4,859

16

Windsor

486

331

-32

1,671

931

-44

2,157

1,262

-41

Winnipeg

1,434

1,943

35

3,717

4,118

11

5,151

6,061

18

Total

36,462

34,559

-5

166,445

179,618

8

202,907

214,177

6

Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.

Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles

Autres

Total


Décembre 2024

Décembre 2025

%

Décembre 2024

Décembre 2025

%

Décembre 2024

Décembre 2025

%

Provinces (10 000+)








T.-N.-L.

54

63

17

40

37

-8

94

100

6

Î.-P.-É.

26

33

27

82

61

-26

108

94

-13

N.-É.

144

130

-10

315

750

138

459

880

92

N.-B.

63

96

52

336

251

-25

399

347

-13

Atlantique

287

322

12

773

1,099

42

1,060

1,421

34

Qc  

309

260

-16

2,332

3,715

59

2,641

3,975

51

Ont.    

942

728

-23

4,003

6,819

70

4,945

7,547

53

Man.    

123

149

21

269

132

-51

392

281

-28

Sask.    

111

174

57

154

257

67

265

431

63

Alb.    

1,251

912

-27

2,234

2,344

5

3,485

3,256

-7

Prairies

1,485

1,235

-17

2,657

2,733

3

4,142

3,968

-4

C.-B.

325

338

4

3,418

3,467

1

3,743

3,805

2

Canada (10 000+)

3,348

2,883

-14

13,183

17,833

35

16,531

20,716

25

Régions métropolitaines








Abbotsford-Mission

13

12

-8

117

21

-82

130

33

-75

Barrie

31

7

-77

548

3

-99

579

10

-98

Belleville - Quinte West

23

16

-30

5

67

##

28

83

196

Brantford

11

23

109

2

0

-100

13

23

77

Calgary

514

360

-30

1,203

885

-26

1,717

1,245

-27

Chilliwack

11

7

-36

86

33

-62

97

40

-59

Drummondville

16

12

-25

52

137

163

68

149

119

Edmonton

568

401

-29

877

1,313

50

1,445

1,714

19

Fredericton

23

29

26

4

19

375

27

48

78

Greater/Grand Sudbury

9

4

-56

35

23

-34

44

27

-39

Guelph

6

2

-67

11

150

##

17

152

##

Halifax

78

59

-24

250

650

160

328

709

116

Hamilton

31

22

-29

453

877

94

484

899

86

Kamloops

3

13

333

2

21

##

5

34

##

Kelowna

16

19

19

3

53

##

19

72

279

Kingston

32

4

-88

451

84

-81

483

88

-82

Kitchener-Cambridge-Waterloo

27

37

37

636

526

-17

663

563

-15

Lethbridge

22

46

109

4

46

##

26

92

254

London

50

30

-40

412

158

-62

462

188

-59

Moncton

17

27

59

271

107

-61

288

134

-53

Montréal

52

92

77

988

2,223

125

1,040

2,315

123

Nanaimo

6

9

50

54

4

-93

60

13

-78

Oshawa

18

35

94

4

23

475

22

58

164

Ottawa-Gatineau

192

141

-27

623

1,826

193

815

1,967

141

  Gatineau

36

2

-94

182

98

-46

218

100

-54

  Ottawa

156

139

-11

441

1,728

292

597

1,867

213

Peterborough

5

8

60

0

0

-

5

8

60

Québec

12

18

50

145

129

-11

157

147

-6

Red Deer

7

11

57

5

20

300

12

31

158

Regina

18

31

72

82

14

-83

100

45

-55

Saguenay

45

21

-53

102

131

28

147

152

3

St. Catharines-Niagara

25

59

136

24

575

##

49

634

##

Saint John

15

28

87

47

43

-9

62

71

15

St. John's

42

55

31

29

25

-14

71

80

13

Saskatoon

90

135

50

72

241

235

162

376

132

Sherbrooke

28

15

-46

111

195

76

139

210

51

Thunder Bay

11

3

-73

0

0

-

11

3

-73

Toronto

328

171

-48

652

2,291

251

980

2,462

151

Trois-Rivières

7

7

-

128

51

-60

135

58

-57

Vancouver

156

159

2

2,234

2,642

18

2,390

2,801

17

Victoria

36

45

25

481

418

-13

517

463

-10

Windsor

43

24

-44

57

79

39

100

103

3

Winnipeg

109

126

16

162

67

-59

271

193

-29

Toutes les régions

2,746

2,323

-15

11,422

16,170

42

14,168

18,493

31

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.

Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL

## non calculable / valeurs extrêmes

SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un ou une économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]

Profil de l'entreprise

Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)