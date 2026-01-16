Nouvelles fournies parSociété canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
16 janv, 2026, 08:15 ET
OTTAWA, ON, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le nombre total de mises en chantier d'habitations pour toutes les régions du Canada s'est établi à 259 028 en 2025, ce qui représente une hausse de 5,6 % par rapport au résultat de 2024 (245 367). Il s'agit du cinquième total annuel le plus élevé jamais enregistré. Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 6 % d'une année à l'autre dans les centres d'au moins 10 000 habitants : 241 171 unités ont été commencées en 2025, contre 227 697 en 2024, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ces augmentations s'expliquent par une deuxième année consécutive de mises en chantier record de logements locatifs, qui ont constitué un peu plus de la moitié de toutes les mises en chantier dans les centres urbains du Canada.
Les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada ont connu une hausse combinée de 3,9 % d'une année à l'autre par rapport à 2024. Cette hausse tient aux nombres annuels de mises en chantier records enregistrés à Calgary et à Edmonton, à une augmentation de 58 % d'une année à l'autre du total annuel des mises en chantier à Montréal et à une croissance de 12 % à Ottawa-Gatineau. Ces résultats ont compensé les baisses enregistrées à Toronto (-31 %) et à Vancouver (-3 %) par rapport à l'année précédente.
Nombre mensuel de mises en chantier d'habitations :
La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations est demeurée stable en décembre (-0,1 %), à 264 428, selon la SCHL. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.
Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 11 % en décembre (282 439) par rapport à novembre (254 625) dans l'ensemble des régions du pays.
Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 25 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 20 716 en décembre 2025, alors qu'il était de 16 531 en décembre 2024. Il s'agit du plus grand nombre de mises en chantier d'habitations jamais enregistré pour le mois de décembre, principalement en raison des hausses observées en Ontario, où le nombre mensuel de mises en chantier a été le plus élevé en 2025.
Citation :
« Bien que les mises en chantier d'habitations en 2025 aient dépassé celles de 2024 et que leur nombre ait légèrement augmenté en décembre, la majeure partie de la croissance de la construction résidentielle s'est produite au printemps et à l'été. Depuis septembre, la tendance des mises en chantier n'a cessé de diminuer. En 2025, l'incertitude économique et la viabilité financière réduite des projets de grands ensembles résidentiels ont encouragé une transition vers des projets à plus petite échelle », a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL et premier vice-président, Connaissance du marché. « Ainsi, les mises en chantier ne sont pas en position de force en ce début d'année et nos renseignements indiquent que la construction résidentielle devrait ralentir. Ces tendances, ainsi que l'incertitude géopolitique et commerciale, demeurent au cœur de nos préoccupations alors que nous prévoyons de publier en février une mise à jour de nos perspectives du marché de l'habitation. »
Faits saillants :
- Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation.
- Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 12 271.
- Les trois grandes villes du Canada ont toutes connu une hausse d'une année à l'autre en décembre. Toronto arrive en tête avec une augmentation de 151 %, attribuable à la croissance des mises en chantier de logements collectifs. Montréal affiche une augmentation de 123 % par rapport à 2024, en raison de la hausse des mises en chantier pour tous les types de logements. Vancouver a enregistré une augmentation de 17 % en décembre, également grâce au segment des logements collectifs.
- Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l'Observateur du logement de la SCHL.
- Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.
- Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'habitations de janvier le 16 février à 8 h 15 (HE).
- Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.
- Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.
Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.
La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.
Suivez-nous sur X, YouTube, LinkedIn, Facebook et Instagram.
Liens connexes :
- Mises en chantier d'habitations en novembre 2025
- Revue de l'année 2025
- Pénurie de logements au Canada
- Construire les villes : analyse des droits d'aménagement
- Cadre de changement : productivité dans la construction résidentielle
- Stimuler l'offre de logements : une question d'envergure
|
Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance)
|
Décembre
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
Novembre 2025
|
Décembre 2025
|
%
|
Novembre 2025
|
Décembre 2025
|
%
|
Novembre 2025
|
Décembre 2025
|
%
|
Provinces (10,000+)
|
Nfld.Lab.
|
714
|
736
|
3
|
457
|
450
|
-2
|
1,171
|
1,187
|
1
|
P.E.I.
|
350
|
351
|
0
|
906
|
998
|
10
|
1,256
|
1,349
|
7
|
N.S.
|
1,676
|
1,603
|
-4
|
7,161
|
7,653
|
7
|
8,837
|
9,256
|
5
|
N.B.
|
1,021
|
1,082
|
6
|
6,409
|
5,866
|
-8
|
7,430
|
6,947
|
-7
|
Que.
|
4,862
|
4,802
|
-1
|
48,078
|
49,983
|
4
|
52,940
|
54,785
|
3
|
Ont.
|
10,378
|
9,942
|
-4
|
51,105
|
57,362
|
12
|
61,482
|
67,304
|
9
|
Man.
|
2,223
|
2,227
|
0
|
6,138
|
5,908
|
-4
|
8,361
|
8,135
|
-3
|
Sask.
|
1,761
|
1,874
|
6
|
3,658
|
3,698
|
1
|
5,419
|
5,572
|
3
|
Alta.
|
14,178
|
13,821
|
-3
|
38,849
|
35,802
|
-8
|
53,026
|
49,623
|
-6
|
B.C.
|
4,202
|
4,291
|
2
|
40,826
|
37,730
|
-8
|
45,028
|
42,021
|
-7
|
Canada (10,000+)
|
41,363
|
40,727
|
-2
|
203,586
|
205,450
|
1
|
244,949
|
246,177
|
1
|
Canada (Tous les centres)
|
52,742
|
50,938
|
-3
|
211,974
|
213,490
|
1
|
264,716
|
264,428
|
0
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
184
|
181
|
-2
|
2,044
|
1,502
|
-27
|
2,228
|
1,683
|
-24
|
Barrie
|
215
|
195
|
-9
|
976
|
914
|
-6
|
1,191
|
1,109
|
-7
|
Belleville - Quinte West
|
180
|
174
|
-3
|
472
|
568
|
20
|
652
|
742
|
14
|
Brantford
|
363
|
278
|
-23
|
834
|
592
|
-29
|
1,197
|
870
|
-27
|
Calgary
|
6,148
|
5,934
|
-3
|
21,336
|
19,664
|
-8
|
27,484
|
25,598
|
-7
|
Chilliwack
|
137
|
130
|
-5
|
384
|
432
|
13
|
521
|
562
|
8
|
Drummondville
|
223
|
201
|
-10
|
1,380
|
1,366
|
-1
|
1,603
|
1,567
|
-2
|
Edmonton
|
6,078
|
5,939
|
-2
|
16,062
|
14,610
|
-9
|
22,140
|
20,549
|
-7
|
Fredericton
|
319
|
323
|
1
|
1,738
|
1,440
|
-17
|
2,057
|
1,763
|
-14
|
Greater/Grand Sudbury
|
125
|
113
|
-10
|
326
|
344
|
6
|
451
|
456
|
1
|
Guelph
|
28
|
30
|
7
|
226
|
506
|
124
|
254
|
536
|
111
|
Halifax
|
861
|
841
|
-2
|
5,956
|
6,454
|
8
|
6,817
|
7,296
|
7
|
Hamilton
|
404
|
360
|
-11
|
2,468
|
4,074
|
65
|
2,872
|
4,434
|
54
|
Kamloops
|
65
|
86
|
32
|
440
|
450
|
2
|
505
|
536
|
6
|
Kelowna
|
251
|
241
|
-4
|
2,476
|
1,318
|
-47
|
2,727
|
1,559
|
-43
|
Kingston
|
256
|
226
|
-12
|
1,158
|
332
|
-71
|
1,414
|
558
|
-61
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
514
|
538
|
5
|
4,584
|
5,588
|
22
|
5,098
|
6,126
|
20
|
Lethbridge
|
359
|
372
|
4
|
46
|
118
|
157
|
405
|
490
|
21
|
London
|
418
|
382
|
-9
|
4,492
|
4,224
|
-6
|
4,910
|
4,606
|
-6
|
Moncton
|
310
|
326
|
5
|
3,146
|
2,790
|
-11
|
3,456
|
3,117
|
-10
|
Montréal
|
1,331
|
1,477
|
11
|
29,380
|
28,750
|
-2
|
30,711
|
30,227
|
-2
|
Nanaimo
|
107
|
109
|
2
|
434
|
362
|
-17
|
541
|
471
|
-13
|
Oshawa
|
362
|
418
|
15
|
938
|
932
|
-1
|
1,300
|
1,350
|
4
|
Ottawa-Gatineau
|
1,652
|
1,708
|
3
|
9,558
|
11,132
|
16
|
11,210
|
12,840
|
15
|
Gatineau
|
429
|
350
|
-18
|
1,258
|
1,254
|
0
|
1,687
|
1,604
|
-5
|
Ottawa
|
1,223
|
1,358
|
11
|
8,300
|
9,878
|
19
|
9,523
|
11,236
|
18
|
Peterborough
|
87
|
88
|
1
|
28
|
28
|
-
|
115
|
116
|
1
|
Québec
|
688
|
663
|
-4
|
7,652
|
6,842
|
-11
|
8,340
|
7,505
|
-10
|
Red Deer
|
138
|
115
|
-17
|
116
|
118
|
2
|
254
|
233
|
-8
|
Regina
|
391
|
408
|
4
|
1,108
|
1,040
|
-6
|
1,499
|
1,447
|
-3
|
Saguenay
|
236
|
257
|
9
|
460
|
706
|
53
|
696
|
963
|
38
|
St. Catharines-Niagara
|
452
|
503
|
11
|
2,038
|
2,644
|
30
|
2,490
|
3,147
|
26
|
Saint John
|
251
|
276
|
10
|
594
|
598
|
1
|
845
|
874
|
3
|
St. John's
|
670
|
688
|
3
|
450
|
426
|
-5
|
1,120
|
1,114
|
-1
|
Saskatoon
|
1,299
|
1,406
|
8
|
2,514
|
2,642
|
5
|
3,813
|
4,047
|
6
|
Sherbrooke
|
247
|
242
|
-2
|
1,864
|
1,740
|
-7
|
2,111
|
1,982
|
-6
|
Thunder Bay
|
87
|
78
|
-10
|
196
|
184
|
-6
|
283
|
262
|
-7
|
Toronto
|
3,399
|
3,000
|
-12
|
21,540
|
23,440
|
9
|
24,939
|
26,440
|
6
|
Trois-Rivières
|
147
|
159
|
8
|
1,342
|
1,258
|
-6
|
1,489
|
1,417
|
-5
|
Vancouver
|
2,205
|
2,258
|
2
|
26,934
|
26,440
|
-2
|
29,139
|
28,698
|
-2
|
Victoria
|
362
|
333
|
-8
|
5,672
|
4,674
|
-18
|
6,034
|
5,007
|
-17
|
Windsor
|
308
|
304
|
-1
|
1,426
|
1,332
|
-7
|
1,734
|
1,636
|
-6
|
Winnipeg
|
1,903
|
1,877
|
-1
|
5,140
|
4,910
|
-4
|
7,043
|
6,787
|
-4
|
Données fondées sur les définitions du recensement de 2021
|
Source : Centre d'analyse de marché, SCHL
|
Tableau 2
|
Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus
|
janvier - décembre 2024 - 2025
|
Province
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
2024
|
2025
|
%
|
T.-N.-L.
|
644
|
708
|
10
|
370
|
423
|
14
|
1,014
|
1,131
|
12
|
Î.-P.-É.
|
267
|
333
|
25
|
1,067
|
943
|
-12
|
1,334
|
1,276
|
-4
|
N.-É.
|
1,609
|
1,626
|
1
|
5,054
|
7,106
|
41
|
6,663
|
8,732
|
31
|
N.-B.
|
974
|
1,016
|
4
|
4,013
|
4,701
|
17
|
4,987
|
5,717
|
15
|
Atlantique
|
3,494
|
3,683
|
5
|
10,504
|
13,173
|
25
|
13,998
|
16,856
|
20
|
Qc
|
4,537
|
4,759
|
5
|
36,684
|
49,461
|
35
|
41,221
|
54,220
|
32
|
Ont.
|
13,161
|
10,057
|
-24
|
58,957
|
52,504
|
-11
|
72,118
|
62,561
|
-13
|
Man.
|
1,714
|
2,254
|
32
|
4,450
|
4,885
|
10
|
6,164
|
7,139
|
16
|
Sask.
|
1,337
|
1,828
|
37
|
2,654
|
3,851
|
45
|
3,991
|
5,679
|
42
|
Alb.
|
15,696
|
15,146
|
-4
|
30,936
|
38,038
|
23
|
46,632
|
53,184
|
14
|
Prairies
|
18,747
|
19,228
|
3
|
38,040
|
46,774
|
23
|
56,787
|
66,002
|
16
|
C.-B.
|
4,444
|
4,124
|
-7
|
39,129
|
37,408
|
-4
|
43,573
|
41,532
|
-5
|
Canada
|
44,383
|
41,851
|
-6
|
183,314
|
199,320
|
9
|
227,697
|
241,171
|
6
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
182
|
180
|
-1
|
1,001
|
1,945
|
94
|
1,183
|
2,125
|
80
|
Barrie
|
453
|
190
|
-58
|
1,052
|
612
|
-42
|
1,505
|
802
|
-47
|
Belleville - Quinte West
|
229
|
168
|
-27
|
158
|
468
|
196
|
387
|
636
|
64
|
Brantford
|
207
|
300
|
45
|
152
|
1,350
|
##
|
359
|
1,650
|
360
|
Calgary
|
7,100
|
6,688
|
-6
|
17,269
|
20,996
|
22
|
24,369
|
27,684
|
14
|
Chilliwack
|
149
|
132
|
-11
|
501
|
466
|
-7
|
650
|
598
|
-8
|
Drummondville
|
171
|
225
|
32
|
889
|
1,164
|
31
|
1,060
|
1,389
|
31
|
Edmonton
|
6,976
|
6,612
|
-5
|
11,408
|
14,725
|
29
|
18,384
|
21,337
|
16
|
Fredericton
|
317
|
305
|
-4
|
432
|
1,122
|
160
|
749
|
1,427
|
91
|
Greater/Grand Sudbury
|
131
|
95
|
-27
|
523
|
260
|
-50
|
654
|
355
|
-46
|
Guelph
|
63
|
33
|
-48
|
389
|
288
|
-26
|
452
|
321
|
-29
|
Halifax
|
816
|
817
|
0
|
4,265
|
6,183
|
45
|
5,081
|
7,000
|
38
|
Hamilton
|
416
|
344
|
-17
|
2,211
|
2,802
|
27
|
2,627
|
3,146
|
20
|
Kamloops
|
88
|
90
|
2
|
542
|
351
|
-35
|
630
|
441
|
-30
|
Kelowna
|
361
|
262
|
-27
|
3,429
|
2,338
|
-32
|
3,790
|
2,600
|
-31
|
Kingston
|
239
|
213
|
-11
|
776
|
881
|
14
|
1,015
|
1,094
|
8
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
376
|
433
|
15
|
3,035
|
3,873
|
28
|
3,411
|
4,306
|
26
|
Lethbridge
|
272
|
371
|
36
|
443
|
249
|
-44
|
715
|
620
|
-13
|
London
|
564
|
451
|
-20
|
3,607
|
2,655
|
-26
|
4,171
|
3,106
|
-26
|
Moncton
|
279
|
311
|
11
|
2,718
|
2,489
|
-8
|
2,997
|
2,800
|
-7
|
Montréal
|
1,107
|
1,347
|
22
|
16,463
|
26,430
|
61
|
17,570
|
27,777
|
58
|
Nanaimo
|
169
|
104
|
-38
|
860
|
344
|
-60
|
1,029
|
448
|
-56
|
Oshawa
|
425
|
376
|
-12
|
1,166
|
638
|
-45
|
1,591
|
1,014
|
-36
|
Ottawa-Gatineau
|
1,916
|
1,775
|
-7
|
9,633
|
11,209
|
16
|
11,549
|
12,984
|
12
|
Gatineau
|
401
|
378
|
-6
|
3,254
|
1,742
|
-46
|
3,655
|
2,120
|
-42
|
Ottawa
|
1,515
|
1,397
|
-8
|
6,379
|
9,467
|
48
|
7,894
|
10,864
|
38
|
Peterborough
|
134
|
83
|
-38
|
179
|
17
|
-91
|
313
|
100
|
-68
|
Québec
|
589
|
704
|
20
|
6,316
|
7,879
|
25
|
6,905
|
8,583
|
24
|
Red Deer
|
96
|
130
|
35
|
258
|
275
|
7
|
354
|
405
|
14
|
Regina
|
288
|
398
|
38
|
935
|
1,289
|
38
|
1,223
|
1,687
|
38
|
Saguenay
|
226
|
235
|
4
|
682
|
562
|
-18
|
908
|
797
|
-12
|
St. Catharines-Niagara
|
648
|
452
|
-30
|
1,095
|
2,062
|
88
|
1,743
|
2,514
|
44
|
Saint John
|
230
|
249
|
8
|
537
|
417
|
-22
|
767
|
666
|
-13
|
St. John's
|
548
|
652
|
19
|
323
|
385
|
19
|
871
|
1,037
|
19
|
Saskatoon
|
977
|
1,346
|
38
|
1,679
|
2,466
|
47
|
2,656
|
3,812
|
44
|
Sherbrooke
|
315
|
251
|
-20
|
1,617
|
1,562
|
-3
|
1,932
|
1,813
|
-6
|
Thunder Bay
|
92
|
92
|
-
|
208
|
129
|
-38
|
300
|
221
|
-26
|
Toronto
|
4,723
|
3,257
|
-31
|
32,995
|
22,830
|
-31
|
37,718
|
26,087
|
-31
|
Trois-Rivières
|
196
|
167
|
-15
|
1,488
|
1,261
|
-15
|
1,684
|
1,428
|
-15
|
Vancouver
|
2,176
|
2,138
|
-2
|
25,936
|
25,047
|
-3
|
28,112
|
27,185
|
-3
|
Victoria
|
298
|
309
|
4
|
3,887
|
4,550
|
17
|
4,185
|
4,859
|
16
|
Windsor
|
486
|
331
|
-32
|
1,671
|
931
|
-44
|
2,157
|
1,262
|
-41
|
Winnipeg
|
1,434
|
1,943
|
35
|
3,717
|
4,118
|
11
|
5,151
|
6,061
|
18
|
Total
|
36,462
|
34,559
|
-5
|
166,445
|
179,618
|
8
|
202,907
|
214,177
|
6
|
Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021.
|
Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL
|
Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus
|
Maisons individuelles
|
Autres
|
Total
|
Décembre 2024
|
Décembre 2025
|
%
|
Décembre 2024
|
Décembre 2025
|
%
|
Décembre 2024
|
Décembre 2025
|
%
|
Provinces (10 000+)
|
T.-N.-L.
|
54
|
63
|
17
|
40
|
37
|
-8
|
94
|
100
|
6
|
Î.-P.-É.
|
26
|
33
|
27
|
82
|
61
|
-26
|
108
|
94
|
-13
|
N.-É.
|
144
|
130
|
-10
|
315
|
750
|
138
|
459
|
880
|
92
|
N.-B.
|
63
|
96
|
52
|
336
|
251
|
-25
|
399
|
347
|
-13
|
Atlantique
|
287
|
322
|
12
|
773
|
1,099
|
42
|
1,060
|
1,421
|
34
|
Qc
|
309
|
260
|
-16
|
2,332
|
3,715
|
59
|
2,641
|
3,975
|
51
|
Ont.
|
942
|
728
|
-23
|
4,003
|
6,819
|
70
|
4,945
|
7,547
|
53
|
Man.
|
123
|
149
|
21
|
269
|
132
|
-51
|
392
|
281
|
-28
|
Sask.
|
111
|
174
|
57
|
154
|
257
|
67
|
265
|
431
|
63
|
Alb.
|
1,251
|
912
|
-27
|
2,234
|
2,344
|
5
|
3,485
|
3,256
|
-7
|
Prairies
|
1,485
|
1,235
|
-17
|
2,657
|
2,733
|
3
|
4,142
|
3,968
|
-4
|
C.-B.
|
325
|
338
|
4
|
3,418
|
3,467
|
1
|
3,743
|
3,805
|
2
|
Canada (10 000+)
|
3,348
|
2,883
|
-14
|
13,183
|
17,833
|
35
|
16,531
|
20,716
|
25
|
Régions métropolitaines
|
Abbotsford-Mission
|
13
|
12
|
-8
|
117
|
21
|
-82
|
130
|
33
|
-75
|
Barrie
|
31
|
7
|
-77
|
548
|
3
|
-99
|
579
|
10
|
-98
|
Belleville - Quinte West
|
23
|
16
|
-30
|
5
|
67
|
##
|
28
|
83
|
196
|
Brantford
|
11
|
23
|
109
|
2
|
0
|
-100
|
13
|
23
|
77
|
Calgary
|
514
|
360
|
-30
|
1,203
|
885
|
-26
|
1,717
|
1,245
|
-27
|
Chilliwack
|
11
|
7
|
-36
|
86
|
33
|
-62
|
97
|
40
|
-59
|
Drummondville
|
16
|
12
|
-25
|
52
|
137
|
163
|
68
|
149
|
119
|
Edmonton
|
568
|
401
|
-29
|
877
|
1,313
|
50
|
1,445
|
1,714
|
19
|
Fredericton
|
23
|
29
|
26
|
4
|
19
|
375
|
27
|
48
|
78
|
Greater/Grand Sudbury
|
9
|
4
|
-56
|
35
|
23
|
-34
|
44
|
27
|
-39
|
Guelph
|
6
|
2
|
-67
|
11
|
150
|
##
|
17
|
152
|
##
|
Halifax
|
78
|
59
|
-24
|
250
|
650
|
160
|
328
|
709
|
116
|
Hamilton
|
31
|
22
|
-29
|
453
|
877
|
94
|
484
|
899
|
86
|
Kamloops
|
3
|
13
|
333
|
2
|
21
|
##
|
5
|
34
|
##
|
Kelowna
|
16
|
19
|
19
|
3
|
53
|
##
|
19
|
72
|
279
|
Kingston
|
32
|
4
|
-88
|
451
|
84
|
-81
|
483
|
88
|
-82
|
Kitchener-Cambridge-Waterloo
|
27
|
37
|
37
|
636
|
526
|
-17
|
663
|
563
|
-15
|
Lethbridge
|
22
|
46
|
109
|
4
|
46
|
##
|
26
|
92
|
254
|
London
|
50
|
30
|
-40
|
412
|
158
|
-62
|
462
|
188
|
-59
|
Moncton
|
17
|
27
|
59
|
271
|
107
|
-61
|
288
|
134
|
-53
|
Montréal
|
52
|
92
|
77
|
988
|
2,223
|
125
|
1,040
|
2,315
|
123
|
Nanaimo
|
6
|
9
|
50
|
54
|
4
|
-93
|
60
|
13
|
-78
|
Oshawa
|
18
|
35
|
94
|
4
|
23
|
475
|
22
|
58
|
164
|
Ottawa-Gatineau
|
192
|
141
|
-27
|
623
|
1,826
|
193
|
815
|
1,967
|
141
|
Gatineau
|
36
|
2
|
-94
|
182
|
98
|
-46
|
218
|
100
|
-54
|
Ottawa
|
156
|
139
|
-11
|
441
|
1,728
|
292
|
597
|
1,867
|
213
|
Peterborough
|
5
|
8
|
60
|
0
|
0
|
-
|
5
|
8
|
60
|
Québec
|
12
|
18
|
50
|
145
|
129
|
-11
|
157
|
147
|
-6
|
Red Deer
|
7
|
11
|
57
|
5
|
20
|
300
|
12
|
31
|
158
|
Regina
|
18
|
31
|
72
|
82
|
14
|
-83
|
100
|
45
|
-55
|
Saguenay
|
45
|
21
|
-53
|
102
|
131
|
28
|
147
|
152
|
3
|
St. Catharines-Niagara
|
25
|
59
|
136
|
24
|
575
|
##
|
49
|
634
|
##
|
Saint John
|
15
|
28
|
87
|
47
|
43
|
-9
|
62
|
71
|
15
|
St. John's
|
42
|
55
|
31
|
29
|
25
|
-14
|
71
|
80
|
13
|
Saskatoon
|
90
|
135
|
50
|
72
|
241
|
235
|
162
|
376
|
132
|
Sherbrooke
|
28
|
15
|
-46
|
111
|
195
|
76
|
139
|
210
|
51
|
Thunder Bay
|
11
|
3
|
-73
|
0
|
0
|
-
|
11
|
3
|
-73
|
Toronto
|
328
|
171
|
-48
|
652
|
2,291
|
251
|
980
|
2,462
|
151
|
Trois-Rivières
|
7
|
7
|
-
|
128
|
51
|
-60
|
135
|
58
|
-57
|
Vancouver
|
156
|
159
|
2
|
2,234
|
2,642
|
18
|
2,390
|
2,801
|
17
|
Victoria
|
36
|
45
|
25
|
481
|
418
|
-13
|
517
|
463
|
-10
|
Windsor
|
43
|
24
|
-44
|
57
|
79
|
39
|
100
|
103
|
3
|
Winnipeg
|
109
|
126
|
16
|
162
|
67
|
-59
|
271
|
193
|
-29
|
Toutes les régions
|
2,746
|
2,323
|
-15
|
11,422
|
16,170
|
42
|
14,168
|
18,493
|
31
|
Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021.
|
Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL
|
## non calculable / valeurs extrêmes
SOURCE Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)
Renseignements sur ce communiqué : Pour demander une entrevue avec un ou une économiste de la SCHL, veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, SCHL, [email protected]
Partager cet article