OTTAWA, ON, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Le nombre total de mises en chantier d'habitations pour toutes les régions du Canada s'est établi à 259 028 en 2025, ce qui représente une hausse de 5,6 % par rapport au résultat de 2024 (245 367). Il s'agit du cinquième total annuel le plus élevé jamais enregistré. Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 6 % d'une année à l'autre dans les centres d'au moins 10 000 habitants : 241 171 unités ont été commencées en 2025, contre 227 697 en 2024, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Ces augmentations s'expliquent par une deuxième année consécutive de mises en chantier record de logements locatifs, qui ont constitué un peu plus de la moitié de toutes les mises en chantier dans les centres urbains du Canada.

Les six plus grandes régions métropolitaines de recensement (RMR) du Canada ont connu une hausse combinée de 3,9 % d'une année à l'autre par rapport à 2024. Cette hausse tient aux nombres annuels de mises en chantier records enregistrés à Calgary et à Edmonton, à une augmentation de 58 % d'une année à l'autre du total annuel des mises en chantier à Montréal et à une croissance de 12 % à Ottawa-Gatineau. Ces résultats ont compensé les baisses enregistrées à Toronto (-31 %) et à Vancouver (-3 %) par rapport à l'année précédente.

Nombre mensuel de mises en chantier d'habitations :

La tendance sur six mois des mises en chantier d'habitations est demeurée stable en décembre (-0,1 %), à 264 428, selon la SCHL. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 11 % en décembre (282 439) par rapport à novembre (254 625) dans l'ensemble des régions du pays.

Le nombre réel de mises en chantier d'habitations a augmenté de 25 % d'une année à l'autre dans les centres de 10 000 habitants ou plus. Il s'est élevé à 20 716 en décembre 2025, alors qu'il était de 16 531 en décembre 2024. Il s'agit du plus grand nombre de mises en chantier d'habitations jamais enregistré pour le mois de décembre, principalement en raison des hausses observées en Ontario, où le nombre mensuel de mises en chantier a été le plus élevé en 2025.

Citation :

« Bien que les mises en chantier d'habitations en 2025 aient dépassé celles de 2024 et que leur nombre ait légèrement augmenté en décembre, la majeure partie de la croissance de la construction résidentielle s'est produite au printemps et à l'été. Depuis septembre, la tendance des mises en chantier n'a cessé de diminuer. En 2025, l'incertitude économique et la viabilité financière réduite des projets de grands ensembles résidentiels ont encouragé une transition vers des projets à plus petite échelle », a déclaré Mathieu Laberge, économiste en chef à la SCHL et premier vice-président, Connaissance du marché. « Ainsi, les mises en chantier ne sont pas en position de force en ce début d'année et nos renseignements indiquent que la construction résidentielle devrait ralentir. Ces tendances, ainsi que l'incertitude géopolitique et commerciale, demeurent au cœur de nos préoccupations alors que nous prévoyons de publier en février une mise à jour de nos perspectives du marché de l'habitation. »

Faits saillants :

Dans le cadre de l'Initiative de modernisation des données sur le logement, les données sur les logements achevés dans les centres de 10 000 habitants et plus et les données sur les logements écoulés dans les centres de 50 000 habitants et plus sont maintenant disponibles dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a été estimé à 12 271.

Les trois grandes villes du Canada ont toutes connu une hausse d'une année à l'autre en décembre. Toronto arrive en tête avec une augmentation de 151 %, attribuable à la croissance des mises en chantier de logements collectifs. Montréal affiche une augmentation de 123 % par rapport à 2024, en raison de la hausse des mises en chantier pour tous les types de logements. Vancouver a enregistré une augmentation de 17 % en décembre, également grâce au segment des logements collectifs.

arrive en tête avec une augmentation de 151 %, attribuable à la croissance des mises en chantier de logements collectifs. affiche une augmentation de 123 % par rapport à 2024, en raison de la hausse des mises en chantier pour tous les types de logements. a enregistré une augmentation de 17 % en décembre, également grâce au segment des logements collectifs. Le Relevé des mises en chantier et des achèvements de la SCHL fournit des renseignements objectifs, exacts et à jour sur la construction résidentielle au Canada. Apprenez-en plus sur l'importance des mises en chantier d'habitations dans l' Observateur du logement de la SCHL .

Les mises en chantier mensuelles et autres données sur la construction résidentielle sont publiées en français et en anglais sur notre site Web et dans le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le 11 e jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'habitations de janvier le 16 février à 8 h 15 (HE) .

jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier d'habitations de janvier le . Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et les méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que la SCHL recueille dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

La SCHL joue un rôle essentiel de facilitateur national pour promouvoir la stabilité et la durabilité du système de financement de l'habitation du Canada. Ses produits d'assurance prêt hypothécaire favorisent l'accès à la propriété ainsi que la création et la préservation de logements locatifs. Ses recherches et ses données contribuent à orienter les politiques sur le logement. La SCHL facilite la coopération entre tous les ordres de gouvernement, le secteur privé et le secteur sans but lucratif. Ce faisant, elle contribue à faire progresser l'abordabilité et la compatibilité climatique du logement, ainsi que l'équité en matière de logement. La SCHL appuie activement le gouvernement du Canada dans la réalisation de son engagement à accroître l'abordabilité du logement.

Mises en chantier - Nombres désaisonnalisés annualisés - Moyenne mobile sur six mois (tendance) Décembre



Maisons individuelles Autres Total



Novembre 2025 Décembre 2025 % Novembre 2025 Décembre 2025 % Novembre 2025 Décembre 2025 % Provinces (10,000+)

















Nfld.Lab.

714 736 3 457 450 -2 1,171 1,187 1 P.E.I.

350 351 0 906 998 10 1,256 1,349 7 N.S.

1,676 1,603 -4 7,161 7,653 7 8,837 9,256 5 N.B.

1,021 1,082 6 6,409 5,866 -8 7,430 6,947 -7 Que.

4,862 4,802 -1 48,078 49,983 4 52,940 54,785 3 Ont.

10,378 9,942 -4 51,105 57,362 12 61,482 67,304 9 Man.

2,223 2,227 0 6,138 5,908 -4 8,361 8,135 -3 Sask.

1,761 1,874 6 3,658 3,698 1 5,419 5,572 3 Alta.

14,178 13,821 -3 38,849 35,802 -8 53,026 49,623 -6 B.C.

4,202 4,291 2 40,826 37,730 -8 45,028 42,021 -7 Canada (10,000+) 41,363 40,727 -2 203,586 205,450 1 244,949 246,177 1 Canada (Tous les centres) 52,742 50,938 -3 211,974 213,490 1 264,716 264,428 0 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 184 181 -2 2,044 1,502 -27 2,228 1,683 -24 Barrie

215 195 -9 976 914 -6 1,191 1,109 -7 Belleville - Quinte West 180 174 -3 472 568 20 652 742 14 Brantford

363 278 -23 834 592 -29 1,197 870 -27 Calgary

6,148 5,934 -3 21,336 19,664 -8 27,484 25,598 -7 Chilliwack

137 130 -5 384 432 13 521 562 8 Drummondville 223 201 -10 1,380 1,366 -1 1,603 1,567 -2 Edmonton

6,078 5,939 -2 16,062 14,610 -9 22,140 20,549 -7 Fredericton

319 323 1 1,738 1,440 -17 2,057 1,763 -14 Greater/Grand Sudbury 125 113 -10 326 344 6 451 456 1 Guelph

28 30 7 226 506 124 254 536 111 Halifax

861 841 -2 5,956 6,454 8 6,817 7,296 7 Hamilton

404 360 -11 2,468 4,074 65 2,872 4,434 54 Kamloops

65 86 32 440 450 2 505 536 6 Kelowna

251 241 -4 2,476 1,318 -47 2,727 1,559 -43 Kingston

256 226 -12 1,158 332 -71 1,414 558 -61 Kitchener-Cambridge-Waterloo 514 538 5 4,584 5,588 22 5,098 6,126 20 Lethbridge

359 372 4 46 118 157 405 490 21 London

418 382 -9 4,492 4,224 -6 4,910 4,606 -6 Moncton

310 326 5 3,146 2,790 -11 3,456 3,117 -10 Montréal

1,331 1,477 11 29,380 28,750 -2 30,711 30,227 -2 Nanaimo

107 109 2 434 362 -17 541 471 -13 Oshawa

362 418 15 938 932 -1 1,300 1,350 4 Ottawa-Gatineau 1,652 1,708 3 9,558 11,132 16 11,210 12,840 15 Gatineau

429 350 -18 1,258 1,254 0 1,687 1,604 -5 Ottawa

1,223 1,358 11 8,300 9,878 19 9,523 11,236 18 Peterborough 87 88 1 28 28 - 115 116 1 Québec

688 663 -4 7,652 6,842 -11 8,340 7,505 -10 Red Deer

138 115 -17 116 118 2 254 233 -8 Regina

391 408 4 1,108 1,040 -6 1,499 1,447 -3 Saguenay

236 257 9 460 706 53 696 963 38 St. Catharines-Niagara 452 503 11 2,038 2,644 30 2,490 3,147 26 Saint John

251 276 10 594 598 1 845 874 3 St. John's

670 688 3 450 426 -5 1,120 1,114 -1 Saskatoon

1,299 1,406 8 2,514 2,642 5 3,813 4,047 6 Sherbrooke

247 242 -2 1,864 1,740 -7 2,111 1,982 -6 Thunder Bay 87 78 -10 196 184 -6 283 262 -7 Toronto

3,399 3,000 -12 21,540 23,440 9 24,939 26,440 6 Trois-Rivières 147 159 8 1,342 1,258 -6 1,489 1,417 -5 Vancouver

2,205 2,258 2 26,934 26,440 -2 29,139 28,698 -2 Victoria

362 333 -8 5,672 4,674 -18 6,034 5,007 -17 Windsor

308 304 -1 1,426 1,332 -7 1,734 1,636 -6 Winnipeg

1,903 1,877 -1 5,140 4,910 -4 7,043 6,787 -4 Données fondées sur les définitions du recensement de 2021 Source : Centre d'analyse de marché, SCHL

Tableau 2

















Données sur les mises en chantier d'habitations de 10 000 habitants et plus

























janvier - décembre 2024 - 2025













Province

Maisons individuelles



Autres



Total





























2024 2025 % 2024 2025 % 2024 2025 % T.-N.-L.

644 708 10 370 423 14 1,014 1,131 12 Î.-P.-É.

267 333 25 1,067 943 -12 1,334 1,276 -4 N.-É.

1,609 1,626 1 5,054 7,106 41 6,663 8,732 31 N.-B.

974 1,016 4 4,013 4,701 17 4,987 5,717 15 Atlantique

3,494 3,683 5 10,504 13,173 25 13,998 16,856 20 Qc

4,537 4,759 5 36,684 49,461 35 41,221 54,220 32 Ont.

13,161 10,057 -24 58,957 52,504 -11 72,118 62,561 -13 Man.

1,714 2,254 32 4,450 4,885 10 6,164 7,139 16 Sask.

1,337 1,828 37 2,654 3,851 45 3,991 5,679 42 Alb.

15,696 15,146 -4 30,936 38,038 23 46,632 53,184 14 Prairies

18,747 19,228 3 38,040 46,774 23 56,787 66,002 16 C.-B.

4,444 4,124 -7 39,129 37,408 -4 43,573 41,532 -5 Canada

44,383 41,851 -6 183,314 199,320 9 227,697 241,171 6 Régions métropolitaines









































Abbotsford-Mission

182 180 -1 1,001 1,945 94 1,183 2,125 80 Barrie

453 190 -58 1,052 612 -42 1,505 802 -47 Belleville - Quinte West

229 168 -27 158 468 196 387 636 64 Brantford

207 300 45 152 1,350 ## 359 1,650 360 Calgary

7,100 6,688 -6 17,269 20,996 22 24,369 27,684 14 Chilliwack

149 132 -11 501 466 -7 650 598 -8 Drummondville

171 225 32 889 1,164 31 1,060 1,389 31 Edmonton

6,976 6,612 -5 11,408 14,725 29 18,384 21,337 16 Fredericton

317 305 -4 432 1,122 160 749 1,427 91 Greater/Grand Sudbury

131 95 -27 523 260 -50 654 355 -46 Guelph

63 33 -48 389 288 -26 452 321 -29 Halifax

816 817 0 4,265 6,183 45 5,081 7,000 38 Hamilton

416 344 -17 2,211 2,802 27 2,627 3,146 20 Kamloops

88 90 2 542 351 -35 630 441 -30 Kelowna

361 262 -27 3,429 2,338 -32 3,790 2,600 -31 Kingston

239 213 -11 776 881 14 1,015 1,094 8 Kitchener-Cambridge-Waterloo

376 433 15 3,035 3,873 28 3,411 4,306 26 Lethbridge

272 371 36 443 249 -44 715 620 -13 London

564 451 -20 3,607 2,655 -26 4,171 3,106 -26 Moncton

279 311 11 2,718 2,489 -8 2,997 2,800 -7 Montréal

1,107 1,347 22 16,463 26,430 61 17,570 27,777 58 Nanaimo

169 104 -38 860 344 -60 1,029 448 -56 Oshawa

425 376 -12 1,166 638 -45 1,591 1,014 -36 Ottawa-Gatineau 1,916 1,775 -7 9,633 11,209 16 11,549 12,984 12 Gatineau

401 378 -6 3,254 1,742 -46 3,655 2,120 -42 Ottawa

1,515 1,397 -8 6,379 9,467 48 7,894 10,864 38 Peterborough

134 83 -38 179 17 -91 313 100 -68 Québec

589 704 20 6,316 7,879 25 6,905 8,583 24 Red Deer

96 130 35 258 275 7 354 405 14 Regina

288 398 38 935 1,289 38 1,223 1,687 38 Saguenay

226 235 4 682 562 -18 908 797 -12 St. Catharines-Niagara

648 452 -30 1,095 2,062 88 1,743 2,514 44 Saint John

230 249 8 537 417 -22 767 666 -13 St. John's

548 652 19 323 385 19 871 1,037 19 Saskatoon

977 1,346 38 1,679 2,466 47 2,656 3,812 44 Sherbrooke

315 251 -20 1,617 1,562 -3 1,932 1,813 -6 Thunder Bay

92 92 - 208 129 -38 300 221 -26 Toronto

4,723 3,257 -31 32,995 22,830 -31 37,718 26,087 -31 Trois-Rivières

196 167 -15 1,488 1,261 -15 1,684 1,428 -15 Vancouver

2,176 2,138 -2 25,936 25,047 -3 28,112 27,185 -3 Victoria

298 309 4 3,887 4,550 17 4,185 4,859 16 Windsor

486 331 -32 1,671 931 -44 2,157 1,262 -41 Winnipeg

1,434 1,943 35 3,717 4,118 11 5,151 6,061 18 Total

36,462 34,559 -5 166,445 179,618 8 202,907 214,177 6

Données de 2022 fondées sur les définitions du recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025 fondées sur les définitions du recensement de 2021. Source : Enquête sur les mises en chantier et les achèvements et Enquête sur les logements écoulés de la SCHL

Données sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus

Maisons individuelles Autres Total



Décembre 2024 Décembre 2025 % Décembre 2024 Décembre 2025 % Décembre 2024 Décembre 2025 % Provinces (10 000+)

















T.-N.-L. 54 63 17 40 37 -8 94 100 6 Î.-P.-É. 26 33 27 82 61 -26 108 94 -13 N.-É. 144 130 -10 315 750 138 459 880 92 N.-B. 63 96 52 336 251 -25 399 347 -13 Atlantique 287 322 12 773 1,099 42 1,060 1,421 34 Qc 309 260 -16 2,332 3,715 59 2,641 3,975 51 Ont. 942 728 -23 4,003 6,819 70 4,945 7,547 53 Man. 123 149 21 269 132 -51 392 281 -28 Sask. 111 174 57 154 257 67 265 431 63 Alb. 1,251 912 -27 2,234 2,344 5 3,485 3,256 -7 Prairies 1,485 1,235 -17 2,657 2,733 3 4,142 3,968 -4 C.-B. 325 338 4 3,418 3,467 1 3,743 3,805 2 Canada (10 000+) 3,348 2,883 -14 13,183 17,833 35 16,531 20,716 25 Régions métropolitaines

















Abbotsford-Mission 13 12 -8 117 21 -82 130 33 -75 Barrie 31 7 -77 548 3 -99 579 10 -98 Belleville - Quinte West 23 16 -30 5 67 ## 28 83 196 Brantford 11 23 109 2 0 -100 13 23 77 Calgary 514 360 -30 1,203 885 -26 1,717 1,245 -27 Chilliwack 11 7 -36 86 33 -62 97 40 -59 Drummondville 16 12 -25 52 137 163 68 149 119 Edmonton 568 401 -29 877 1,313 50 1,445 1,714 19 Fredericton 23 29 26 4 19 375 27 48 78 Greater/Grand Sudbury 9 4 -56 35 23 -34 44 27 -39 Guelph 6 2 -67 11 150 ## 17 152 ## Halifax 78 59 -24 250 650 160 328 709 116 Hamilton 31 22 -29 453 877 94 484 899 86 Kamloops 3 13 333 2 21 ## 5 34 ## Kelowna 16 19 19 3 53 ## 19 72 279 Kingston 32 4 -88 451 84 -81 483 88 -82 Kitchener-Cambridge-Waterloo 27 37 37 636 526 -17 663 563 -15 Lethbridge 22 46 109 4 46 ## 26 92 254 London 50 30 -40 412 158 -62 462 188 -59 Moncton 17 27 59 271 107 -61 288 134 -53 Montréal 52 92 77 988 2,223 125 1,040 2,315 123 Nanaimo 6 9 50 54 4 -93 60 13 -78 Oshawa 18 35 94 4 23 475 22 58 164 Ottawa-Gatineau 192 141 -27 623 1,826 193 815 1,967 141 Gatineau 36 2 -94 182 98 -46 218 100 -54 Ottawa 156 139 -11 441 1,728 292 597 1,867 213 Peterborough 5 8 60 0 0 - 5 8 60 Québec 12 18 50 145 129 -11 157 147 -6 Red Deer 7 11 57 5 20 300 12 31 158 Regina 18 31 72 82 14 -83 100 45 -55 Saguenay 45 21 -53 102 131 28 147 152 3 St. Catharines-Niagara 25 59 136 24 575 ## 49 634 ## Saint John 15 28 87 47 43 -9 62 71 15 St. John's 42 55 31 29 25 -14 71 80 13 Saskatoon 90 135 50 72 241 235 162 376 132 Sherbrooke 28 15 -46 111 195 76 139 210 51 Thunder Bay 11 3 -73 0 0 - 11 3 -73 Toronto 328 171 -48 652 2,291 251 980 2,462 151 Trois-Rivières 7 7 - 128 51 -60 135 58 -57 Vancouver 156 159 2 2,234 2,642 18 2,390 2,801 17 Victoria 36 45 25 481 418 -13 517 463 -10 Windsor 43 24 -44 57 79 39 100 103 3 Winnipeg 109 126 16 162 67 -59 271 193 -29 Toutes les régions 2,746 2,323 -15 11,422 16,170 42 14,168 18,493 31

Les données de 2022 sont fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et les données de 2023, 2024 et 2025, sur les définitions du Recensement de 2021. Source : Relevé des mises en chantier des achèvements et Relevée des logements écoulés sur le marché de la SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

