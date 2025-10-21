Hausse de 0,7 % des exportations internationales de marchandises du Québec en août 2025

QUÉBEC, le 21 oct. 2025 /CNW/ - Les exportations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont augmenté de 0,7 % en août 2025 par rapport au mois précédent (- 6,2 % en juillet). C'est ce qui ressort des plus récentes données sur le commerce international de marchandises du Québec, diffusées aujourd'hui par l'Institut de la statistique du Québec.

Les produits ayant le plus contribué à ce gain mensuel sont les aéronefs (+ 39,7 %), l'aluminium et les alliages d'aluminium sous forme brute (+ 47,8 %), le mazout lourd (+ 193,5 %), ainsi que les minerais et concentrés de fer (+ 28,9 %).

Parmi les produits dont les exportations ont diminué en août, on trouve notamment les formes primaires et les produits semi-ouvrés de métaux non ferreux et d'alliages de métaux non ferreux, sauf d'or, d'argent, de métaux du groupe du platine et d'aluminium (- 70,4 %), le bois d'œuvre de résineux, sauf le bois d'œuvre embouveté et le bois d'œuvre biseauté (- 52,6 %), l'or, l'argent, et les métaux du groupe du platine sous forme brute, et leurs alliages (- 99,9 %), ainsi que les graines oléagineuses, sauf le canola (- 38,9 %).

Les exportations des huit premiers mois de 2025 ont fléchi de 3,9 % par rapport à la même période de 2024.

Les exportations destinées aux États-Unis

Les exportations du Québec des huit premiers mois de 2025 destinées aux États-Unis, non désaisonnalisées et en dollars courants, ont connu une baisse de 4,2 % par rapport aux mêmes mois de 2024. Sur cette même base et pour la même période, les exportations vers les autres pays (à l'exception des États-Unis) ont progressé de 6,3 %. Par conséquent, les exportations totales, y compris celles à destination des États-Unis, ont diminué de 1,4 %.

Consultez la section des tableaux sur le commerce international de marchandises avec les États-Unis pour obtenir la composition par produits des exportations et des importations du Québec avec ce pays.

Avis important concernant la diffusion du 21 octobre 2025

Lors de la parution le 7 octobre 2025 des statistiques du commerce international

de marchandises du mois de référence d'août 2025, Statistique Canada a indiqué

qu'il y avait encore des retards dans la réception des données sur les importations,

en raison de la mise en œuvre du système de Gestion des cotisations et des

recettes (GCRA) de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC). Cela a

une incidence importante sur le caractère exhaustif des statistiques des

importations de marchandises pour les mois de référence de novembre 2024 à

août 2025. Compte tenu de ces difficultés, même si les données des importations

pour les mois en question sont publiées, il convient de faire preuve de prudence

dans leur utilisation et de s'attendre à ce qu'elles soient révisées au cours des

prochains mois. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, consultez la section

Note aux lecteurs : www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/251007/dq251007a-

fra.htm.

Baisse de 11,6 % des importations internationales de marchandises du Québec en août 2025

Les importations internationales de marchandises du Québec, désaisonnalisées et en dollars constants, ont affiché un recul de 11,6 % en août 2025 par rapport à juillet (- 2,1 % en juillet).

Les importations des huit premiers mois de 2025 ont crû de 5,4 % par rapport aux mêmes mois de 2024.

La situation au Canada

Selon les informations publiées par Statistique Canada le 7 octobre 2025, les exportations canadiennes de marchandises, désaisonnalisées et en dollars constants, ont diminué de 3,1 % en août 2025 par rapport au mois précédent. Les importations se sont quant à elles repliées de 1,9 %.

Pour les huit premiers mois de 2025, les exportations de marchandises du Canada ont enregistré une baisse de 0,7 % par rapport à la même période de 2024, tandis que les importations ont augmenté de 0,9 %.

Exportations et importations internationales de marchandises1 (variations en pourcentage)

2024

2025

Variation

annuelle

Variation mensuelle Variation

cumulative2



Juillet

Août Québec











Exportations 2,9

- 6,2

0,7 - 3,9 Importations 1,3

- 2,1

- 11,6 5,4













Canada











Exportations 1,1

2,2

- 3,1 - 0,7 Importations 0,2

- 1,0

- 1,9 0,9 1. Données désaisonnalisées, en dollars constants (aux prix de 2017). 2. Les huit premiers mois de 2025 par rapport aux mêmes mois de 2024. Sources : Institut de la statistique du Québec et Statistique Canada.

Retard possible dans la diffusion des statistiques du commerce international

de marchandises du Québec Soulignons qu'en raison de la fermeture partielle du gouvernement fédéral

américain le 1er octobre 2025, cette situation pourrait affecter la disponibilité de

certaines données essentielles à la production des statistiques du commerce

international de marchandises du Québec. Par conséquent, la diffusion de ces

statistiques pourrait être reportée au cours des prochains mois. Pour obtenir plus

d'information à ce sujet, consultez la Note concernant la fermeture des services

gouvernementaux américains publiée par Statistique Canada dans la section Note

aux lecteurs : www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/251007/dq251007a-fra.htm.



Prochaine diffusion : 18 novembre 2025

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour la prise de décision et une source d'information incontournable pour toutes les personnes qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

