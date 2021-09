La marque de cosmétiques de Lady Gaga, Haus Laboratories, présente la nouvelle palette d'ombres Love For Sale à pigmentation luxueuse. La gamme polyvalente combine des fards mats et veloutés, scintillants et lustrés, métalliques et multidimensionnels et un topper universel couleur champagne. La palette donne vie à l'amour que partagent Lady Gaga et Tony Bennett pour le jazz à travers l'expression artistique du maquillage. Grâce à ses formules de qualité supérieure novatrices et à son port de haute performance dans des couleurs universellement flatteuses, cette palette en édition limitée instaure un nouveau jalon dans l'évolution de la marque. Le lancement de la palette d'ombres « Love For Sale » aura lieu avant celui de l'album homonyme le 1 er octobre par Tony Bennett et Lady Gaga, amis de longue date. Quant à lui, l'album présentera les versions musicales du Cole Porter Songbook.

Formulés en Italie, ces pigments de haute performance offrent une couverture complète avec le rendement de couleur ultime. Vous obtiendrez une couleur fidèle à ce que vous voyez dans la palette. Les textures ultra-luxueuses et crémeuses ont été créées avec une technologie de presse optimisant l'affinité des couleurs. Les fards ne nécessitent qu'un seul glissement pour offrir une couleur et une adhérence incomparables, avec un minimum de résidus. La formule végétalienne et sans cruauté est offerte en 18 nuances, allant des finis mats aux finis iridescents perlés, en passant par les reflets métalliques extraordinaires et un topper scintillant pour un effet lustré éthéré sur TOUS LES TONS DE PEAU. Grâce à leur couverture intégrée et à leurs formules fondantes pour un mélange sans effort, les fards se superposent harmonieusement pour transformer les yeux et créer un style durable et universellement flatteur. Les teintes polyvalentes peuvent servir de surligneur, d'ombre à paupières ou de ligneur.

La fondatrice Lady Gaga explique : « Haus Labs vous invite à revenir au GLAM avec des fards de qualité dans ma nouvelle édition limitée de la palette d'ombres "Love For Sale". Tout comme moi, ces ombres ont été conçues en Italie. Cette palette de 18 nuances contient toutes les couleurs que vous pourriez souhaiter pour une transformation classique "Nuit et Jour" et a été utilisée pour tous mes derniers looks -- de la scène au quotidien. Cette palette a été créée avec gentillesse. Elle est végétalienne et sans cruauté, et s'inspire de mon nouvel album duo de jazz avec Tony Bennett, "Love For Sale". J'ai nommé certaines des nuances en l'honneur des icônes de jazz féminines que j'ai toujours admirées, ainsi que certaines des chansons qu'elles chantent depuis des décennies. Comme je le dis toujours, il n'est pas nécessaire d'être un artiste pour être une œuvre d'art ou un chanteur pour chanter avec son cœur. Vivez en couleurs ».

Lady Gaga a montré son adoration pour cette palette et du début à la fin. Elle a commencé par se concentrer sur l'innovation en matière de formule pour ensuite organiser les couleurs à partir de plus de 100 nuances, et en nommant les dernières nuances « Etta », « Billie », « Dream Dancing », « I Get a Kick Out of You » et « Love For Sale » nuance phare et titre principal qui sera sûrement un favori des admiratrices. Les noms des fards sont inspirés par les musiciens de jazz et les chansons de Cole Porter qui sont reprises dans le nouvel album. Gaga a choisi consciencieusement chaque nom d'ombre afin de partager sa passion avec les consommateurs.

Avec ses formules, ses textures et sa gamme de teintes de haute performance, la palette offre rendement et tenue, et la fondatrice Lady Gaga peut en témoigner. Sarah Tanno, directrice artistique mondiale de Haus Laboratories et artiste de maquillage de longue date, a créé avec la palette les tout derniers styles splendides de Gaga. De la scène à l'écran et même dans les rues, Tanno et Gaga ont mis cette palette à l'épreuve en utilisant sa gamme polyvalente pour chaque maquillage, de son émission quotidienne à ses derniers concerts avec le chanteur légendaire Tony Bennett au Radio City Music Hall le mois dernier en passant par les rues de New York.

« Grâce à la gamme de formulations de la palette, vous pouvez créer des centaines d'aspects, du style quotidien au style artistique », explique Sarah Tanno, directrice artistique de Haus Labs.

Astuce : Étant donné que le topper « Do I Love You » est sans base, il peut être porté seul ou avec d'autres teintes pour un effet des plus glam. Utilisez votre doigt ou un pinceau pour appliquer le topper « Do I Love You » sur vos paupières pour faire monter votre allure d'un cran.

La palette d'ombres « Love For Sale » sera disponible le 28 septembre 2021 sur HausLabs.com et Amazon.com. Pour chaque palette « Love For Sale » en édition limitée vendue sur hauslabs.com, Haus Labs fera un don de 1 $ à l'organisme Exploring the Arts de Tony Bennett et Susan Benedetto, qui a pour mission de transformer la vie des jeunes par l'éducation artistique.

Lancé en 2019 par l'artiste et visionnaire Lady Gaga, Haus Laboratories est une marque de maquillage numérique mondiale qui célèbre l'art, la couleur et l'amour-propre -- selon la conviction que la beauté réside dans la manière dont vous vous voyez (et non dans la manière dont les autres vous voient). La mission de la marque est de donner du pouvoir et de l'inspiration par le maquillage et en appui à la fondation Born This Way. Haus Labs est connu pour ses traceurs liquides à micro-embouts, en khôl et en gel, son crayon à lèvres chouchou, Le Monster Matte et ses crayons à sourcils primés The Edge Precision Brow Pencil et son brillant à lèvres PhD Hybrid Lip Oil. TOUS les produits sont conçus avec gentillesse : 100 % végétaliens et sans cruauté. Le maquillage d'Haus Laboratories est vendu exclusivement sur amazon.com et hauslabs.com. Our Haus, Your Rules. Joignez-vous à la conversation : #hauslabs @hauslabs

À propos d'Exploring the Arts

Fondée en 1999 par le légendaire chanteur et peintre américain Tony Bennett et son épouse Susan Benedetto, ancienne enseignante dans une école publique, ETA est une organisation à but non lucratif 501c3 qui dessert des écoles intermédiaires et secondaires publiques dans la ville de New York et le comté de Los Angeles.

Inspirée par le succès de la Frank Sinatra School of the Arts (l'école partenaire phare d'ETA, fondée par Tony et Susan), l'organisation a élargi ses programmes pour servir une liste croissante d'écoles partenaires qui ont besoin de soutien.

Au cœur du travail d'ETA se trouve une vision visant à offrir une plus grande équité des ressources et des possibilités dans le domaine des arts aux adolescents qui font face à des obstacles structurels.

