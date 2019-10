Harvey's, première chaîne de restaurants nationale, offrira des burgers de bœuf Angus élevé sans antibiotiques, sans ajout d'hormones ou de stéroïdes ...et… provenant exclusivement du Canada

Le bœuf de Beretta est élevé sur des ranchs familiaux partout au pays, lesquels se conforment aux normes de qualité et de soin caractéristiques de Beretta Farms. Élever des animaux sans antibiotiques et sans ajout d'hormones et de stéroïdes permet d'obtenir le goût et la qualité qui ont fait la réputation de Beretta.

« Deux entreprises canadiennes s'associent pour offrir un burger savoureux aux gens. Il n'y a rien de mieux que cela! Ce nouveau partenariat nous réjouit et nous espérons que les Canadiens aimeront le nouveau burger au bœuf Angus offert chez Harvey's », souligne Cynthia Beretta, fondatrice de Beretta Farms.

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants canadienne emblématique qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Grâce à ses délicieux burgers faits de bœuf entièrement canadien cuit sur le gril, Harvey's est un incontournable dans les collectivités canadiennes depuis 60 ans!

Beretta Farms

Fondé en 1992 par Mike et Cynthia Beretta, Beretta Farms est un fournisseur de protéines de première qualité menant ses activités sous le nom de Beretta Farms Inc. Il se spécialise en bœuf, poulet, porc, dinde et autres produits à valeur ajoutée biologiques, nourris à l'herbe et élevés sans antibiotiques et hormones. Les produits Beretta se trouvent autant dans les grandes chaînes d'alimentation du Canada que dans les petites épiceries indépendantes. Beretta offre aux familles des solutions saines, parce que c'est ce qui compte. Regardez la vidéo sur Beretta Farms pour connaître son histoire ici et découvrir le retour à la ferme de cette famille ici.

