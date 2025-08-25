Canadiens, préparez-vous : Harvey's ajoute du piquant à son menu avec ses nouveaux Jalapenos croustillants!

TORONTO, le 25 août 2025 /CNW/ - Du 25 août au 26 octobre, Harvey's fait monter la température avec Enflammez vos papilles, un tout nouvel événement d'une durée limitée mettant en vedette des saveurs audacieuses conçues pour satisfaire les amateurs de piquant de tous les horizons.

Harvey's nouvel événement Smokin' Hot en édition limitée (Groupe CNW/Harvey's)

Au cœur de cet événement : les nouveaux Jalapenos croustillants, prêts à embraser les palais à chaque bouchée. Le nouveau menu comprend le Burger Angus enflammé et la Poutine enflammée, tous deux garnis de Jalapenos croustillants et d'une inoubliable sauce au piment Ghost. Les invités qui souhaitent pimenter leur repas ont également la possibilité d'ajouter une succulente garniture de Jalapenos croustillants à n'importe quelle commande. Que vous choisissiez d'y aller doucement ou avec force, ces nouvelles options de menu promettent de transformer chaque bouchée en une expérience enflammée.

La personnalisation demeure la clé chez Harvey's! Les invités peuvent choisir de garnir n'importe quel burger ou sandwich de Jalapenos croustillants pour ajouter une touche d'originalité à leurs plats préférés. Que vous doubliez la mise avec la sauce au piment Ghost ou optiez pour quelque chose d'un peu plus doux, Harvey's vous donne toujours le contrôle de votre expérience gustative grâce à son vaste choix de garnitures.

« Notre menu enflammé fait monter la température comme jamais auparavant, en offrant de nouveaux produits audacieux qui permettent à chacun de profiter de saveurs piquantes à sa façon, a déclaré Michael Nault, directeur général et chef de l'exploitation de Harvey's. Qu'il s'agisse de nos nouveaux Jalapenos croustillants, de notre Burger Angus enflammé ou de notre Poutine enflammée, il y en a pour tous les goûts. »

Offert dès maintenant jusqu'au 26 octobre, le nouveau menu enflammé de Harvey's est la façon idéale de mettre du piquant dans votre assiette. Essayez-le!

Pour en savoir plus, visitez votre restaurant Harvey's le plus proche et préparez-vous à découvrir des saveurs d'une intensité inédite.

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants canadienne emblématique qui sert les familles d'ici depuis 1959. Servant de délicieux burgers cuits sur le gril, garnis à votre goût et faits de bœuf élevé sans antibiotiques, sans hormones ajoutées et sans stéroïdes, Harvey's est un incontournable des communautés canadiennes depuis plus de 65 ans.

SOURCE Harvey's

Demandes de renseignements des médias et entrevues : Anthony Fusco, Strategic Objectives, [email protected], 437 917-9435