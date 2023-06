Une part des recettes provenant de toutes les commandes de combos Burger Angus entre le 26 juin et le 27 août servira à financer la plantation d'arbres afin de préserver la beauté du Canada.

VAUGHAN, ON, le 30 juin 2023 /CNW/ - À compter de maintenant et jusqu'au 27 août 2023, une partie des recettes provenant des achats en magasin, en ligne et par l'application Harvey's d'un combo Burger Angus servira à financer la plantation de jusqu'à 50 000 arbres au Canada. Les clients pourront également ajouter un don de 1 $ ou 2 $ en magasin ou au service à l'auto. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'association à long terme de Harvey's avec Arbres Canada, dont l'objectif est de planter plus d'arbres à la grandeur du pays.

« Poursuivre cette association avec Harvey's et la faire grandir signifie qu'un plus grand nombre d'arbres vont pousser et absorber le carbone d'un océan à l'autre », explique Gregory Hotte, directeur du développement chez Arbres Canada. « Nous tenons à remercier Harvey's et ses clients de leur appui continu, qui nous aide à cultiver de meilleurs milieux de vie. »

Depuis le début de cette association, Harvey's a déjà planté 134 800 arbres, ce qui compense largement tous les déchets papier et toutes les émissions de carbone des services à l'auto. De plus, ces arbres captent et emmagasinent environ 19 242 tonnes métriques de carbone. L'objectif de Harvey's pour 2023 est de planter 50 000 arbres de plus, qui compenseront jusqu'à 10 000 tonnes d'émissions de carbone.

L'association de Harvey's avec Arbres Canada ne constitue que l'une des nombreuses initiatives importantes qui démontrent l'engagement de l'entreprise envers la durabilité. Harvey's appuie la production durable de bœuf et a éliminé les pailles de plastique et les emballages non recyclables pour les remplacer par des pailles de papier et d'autres solutions recyclables, notamment des emballages faits à 100 % de bouteilles d'eau recyclées.

« En tant que représentants de la marque canadienne qu'est Harvey's, nous considérons comme une priorité absolue d'aider à préserver la beauté du Canada », affirme Michael Nault, chef de l'exploitation chez Harvey's. « Nous sommes ravis de poursuivre notre association avec Arbres Canada, afin d'atteindre notre objectif de planter 50 000 arbres cette année, et 250 000 d'ici 2026. »

Outre la liste grandissante d'initiatives de Harvey's en matière de durabilité, l'entreprise est fière de servir à sa clientèle, depuis plus de 60 ans, des ingrédients d'origine canadienne, notamment du bœuf, du bacon, des produits laitiers et des pommes de terre. Les burgers Angus de Harvey's sont faits à 100 % de bœuf Angus canadien élevé sans antibiotiques, sans hormones, ni stéroïdes et les salades de Harvey's sont préparées avec de la laitue cultivée en serre au Canada.

Pour de plus amples renseignements sur les initiatives de Harvey's en matière de durabilité, consultez harveys.ca

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants canadienne emblématique qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Grâce à ses délicieux burgers faits de bœuf entièrement canadien cuit sur le gril, Harvey's est un incontournable dans les collectivités canadiennes depuis 65 ans.

À propos de la Société de recettes illimitées

Fondée en 1883, la Société de recettes illimitées est la plus grande entreprise de restaurant à service complet au Canada. Elle franchise ou exploite certaines des marques les plus reconnues au pays dont Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, The Keg, Montana's, Kelseys, East Side Mario's, New York Fries, Bier Markt, The Landing Group of Restaurants, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger's Priest, The Pickle Barrel, Marigolds & Onions, Blanco Cantina, Añejo, Fresh et Ultimate Kitchens.

Les marques emblématiques de la Société de recettes illimitées ont fait de l'organisation un franchiseur de choix reconnu au niveau national. De plus amples informations sur la Société sont disponibles sur le site www.recipeunlimited.com.

À propos d'Arbres Canada

Arbres Canada est la seule organisation nationale sans but lucratif qui se consacre à la plantation et au soin d'arbres en milieux ruraux et urbains, et ce, dans toutes les provinces au pays. Elle contribue à la croissance de la canopée au moyen de programmes, de recherche et d'efforts de mobilisation, ainsi que par l'octroi de bourses aux collectivités et aux écoles. Arbres Canada collabore avec un réseau d'experts, des chercheurs et d'autres organisations sans but lucratif de l'industrie afin d'améliorer les connaissances des collectivités et d'aider les municipalités à planifier et à soigner leur canopée locale. De concert avec nos partenaires et nos commanditaires, nous avons déjà planté plus de 84 millions d'arbres. ArbresCanada.ca

SOURCE Harvey's

Renseignements: Harvey's Canada, Nicolette Garito [email protected]