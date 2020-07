Harvey's offre des burgers gratuits aux employés de première ligne des épiceries pour les remercier de manière typiquement canadienne.

VAUGHAN, ON, le 16 juill. 2020 /CNW/ - Harvey's est une institution canadienne depuis plus de 60 ans. Cet été, la marque bien-aimée sort des restaurants et monte à bord de son nouveau VR Harvey's pour offrir ses fameux burgers cuits sur le gril gratuitement à des Canadiens qui le méritent.

La tournée estivale en VR, qui a pour objectif de remercier les employés de première ligne des épiceries, prend la route le vendredi 17 juillet. Elle se déplacera d'est en ouest, offrant 50 000 burgers gratuits en guise de remerciement.

Il s'agit de l'une des nombreuses initiatives de Harvey's visant à soutenir et à remercier les Canadiens pendant cette période difficile. En mars, Harvey's a remercié les travailleurs de première ligne du secteur de la santé en leur offrant un rabais de 50 % sur leurs commandes et celles de leur famille. Plus récemment, la marque a fait équipe avec Bauer Hockey et fixé des terminaux de paiement sur des bâtons de hockey afin de faciliter la distanciation physique et de mettre la sécurité des associés et des clients au premier plan. Le VR Harvey's est la toute dernière initiative visant à remercier les communautés.

Le véhicule sera doté d'un certain nombre de caractéristiques de sécurité, y compris des bâtons de hockey Bauer, que les Canadiens reconnaîtront à cause du service au volant, des postes de désinfectant pour les mains, des cordons de sécurité et des affiches avec les instructions pour la commande.

« Les travailleurs de première ligne des épiceries et les associés des restaurants Harvey's ont soutenu les Canadiens en leur offrant des solutions alimentaires tout au long de cette période difficile, a déclaré Chelsea Kellock, directrice principale du marketing chez Harvey's Canada. Harvey's voulait souligner le travail des titans de l'alimentation qui sont au cœur de leur communauté et leur donner en retour. »

Pour un temps limité, Harvey's permettra également aux Canadiens de transmettre leurs remerciements aux héros de leur propre communauté. Les personnes qui souhaitent participer devront partager une photo devant le VR Harvey's en identifiant la personne à remercier, qui deviendra admissible à un coupon donnant droit à un burger gratuit à un restaurant Harvey's. Les personnes qui ne sont pas en mesure de se rendre au VR Harvey's et qui souhaitent exprimer leur gratitude peuvent quand même le faire en partageant une anecdote à propos du héros de leur communauté dans les médias sociaux.

La marque Harvey's, un VR, des bâtons de hockey et des remerciements - y a-t-il une façon plus canadienne de redonner?

Les Canadiens peuvent suivre la tournée et découvrir à quels endroits le VR Harvey's s'arrêtera au www.harveys.ca et dans les médias sociaux.

Les burgers Harvey's sont faits de bœuf Angus 100 % canadien. Des burgers Lightlife à base végétale seront également offerts au VR Harvey's et dans tous les restaurants.

Harvey's est une chaîne de restaurants canadienne emblématique qui nourrit les familles de chez nous depuis 1959. Grâce à ses délicieux burgers faits de bœuf entièrement canadien cuit sur le gril, Harvey's est un incontournable dans les collectivités depuis 60 ans!

