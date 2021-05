Cette collaboration prendra vie avec la tournée Secret® Dream Gap qui s'arrêtera à Calgary du 24 au 30 mai 2021 et mènera à un partenariat à plus long terme pour promouvoir la reconnaissance et le soutien du hockey féminin partout au pays. En tant que commanditaire de la PWHPA, Harvey's soutiendra la carrière des joueuses et aidera à assumer les coûts associés aux tournois féminins. Chaque joueuse et membre de l'équipe participant au tournoi de Calgary recevra une carte-cadeau Harvey's.

« Harvey's est fière d'appuyer la PWHPA qui partage les valeurs de notre marque célébrant la diversité et l'inclusion, tant sur la glace qu'à l'extérieur de la patinoire, » déclare Chelsea Kellock, directrice principale du marketing de Harvey's Canada. « Les joueuses de la PWHPA sont non seulement des athlètes, mais elles servent également de modèles pour les jeunes filles d'un bout à l'autre du pays qui aspirent à jouer au hockey professionnel. Rendre le hockey accessible et inclusif est essentiel pour toutes les joueuses, peu importe les antécédents ou le genre. »

Composée d'environ 125 des meilleures joueuses de hockey au monde, la PWHPA a été créée pour défendre et promouvoir l'équité, la justice et les opportunités dans le hockey professionnel féminin. Plus précisément, le groupe s'efforce de fournir des opportunités accrues au hockey féminin dans le but de créer une ligue durable qui paie un salaire décent aux joueuses, fournit des ressources appropriées au niveau élite (par exemple, temps de glace, installations, entraîneurs, etc.) et investit dans un marketing qui met en valeur les joueuses et le jeu.

« Les commanditaires comme Harvey's rendent le tout possible pour nos joueuses qui souhaitent avoir la reconnaissance pour laquelle elles ont travaillé d'arrache-pied toute leur vie, » affirme Jayna Hefford, consultante aux opérations de la PWHPA. « La PWHPA est fière de compter Harvey's dans son équipe pour faire la promotion du divertissement du hockey féminin et encourager les jeunes Canadiennes à aller au bout de leurs rêves. »

Rappelons que depuis avril 2020, Harvey's collabore aussi avec Bauer, fabricant bien connu dans le domaine du hockey et partenaire important de la PWHPA, pour assurer la santé et la sécurité des Canadiens durant la pandémie de la Covid-19. En effet, tous les restaurants Harvey's du pays se servent de bâtons de hockey Bauer pour faire payer les invités qui se présentent au service au volant (le terminal de paiement est fixé à un bâton afin de maintenir la distance physique préétablie).

Pendant la période précédant les matchs canadiens et durant ceux-ci, Harvey's et Bauer organiseront des concours sur leurs réseaux sociaux respectifs et remettront des burgers gratuits. De plus, les Canadiens auront la chance de gagner un prix de série limitée qui comprendra une carte-cadeau Harvey's, un bâton de hockey Bauer autographié par une joueuse de la PWHPA et un article promotionnel Bauer. Suivez @HarveysCanada et @BauerHockey sur Twitter pour tous les détails.

L'événement sportif qui se déroulera sur une semaine permettra aux équipes Banque Scotia (Calgary), Sonnet (Toronto) et Bauer (Montréal) de s'affronter pour déterminer les championnes canadiennes de la coupe Secret. Puisque la tournée Secret® Dream Gap aura lieu en période de confinement, les fans pourront regarder toutes les parties sur la chaîne Sportsnet dès le lundi 24 mai. Consultez le site pwhpa.com pour tous les détails.

À propos de Harvey's

Harvey's est une chaîne de restaurants emblématique du Canada qui nourrit les familles canadiennes depuis 1959. Incontournable dans les communautés canadiennes depuis 60 ans, Harvey's sert de délicieux burgers faits de bœuf 100 % canadien, cuits sur le gril et garnis au goût de chacun.

À propos de Société de Recettes Illimitées

Fondée en 1883, Société de Recettes Illimitées est la plus ancienne et la plus importante entreprise de restauration à service complet au Canada. L'entreprise franchise ou exploite des chaînes de restauration qui figurent parmi les plus reconnues au pays, y compris les restaurants Swiss Chalet, Harvey's, St-Hubert, The Keg, Milestones, Montana's, Kelsey's, East Side Mario's, New York Fries, Prime Pubs, Bier Markt, Landing, Original Joe's, State & Main, Elephant & Castle, The Burger's Priest, The Pickle Barrel, Marigold & Onions, Taverne 1909 Signé St-Hubert, Fresh et Ultimate Kitchen.

Ces marques emblématiques ont permis d'établir l'entreprise en tant que franchiseur de choix de renommée nationale. En date du 27 décembre 2020, Société de Recettes Illimitées comptait 25 marques et 1 341 restaurants, dont 84 % sont exploités par des franchisés et des entreprises partenaires, dans 11 pays (Canada, États-Unis, Bahreïn, Chine, Inde, Macau, Oman, Panama, Qatar, Arabie saoudite et Émirats arabes unis). Les actions de l'entreprise se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole RECP. Pour en savoir davantage sur l'entreprise, rendez-vous au www.recipeunlimited.com.

À propos de la PWHPA

La mission de la Professional Women's Hockey Players Association (PWHPA) est de promouvoir, faire progresser et soutenir une ligue professionnelle de hockey sur glace féminin unique et viable en Amérique du Nord qui présente le meilleur produit de hockey sur glace professionnel féminin au monde. L'organisation vise à fournir une voix unie aux joueuses qui plaident pour la création d'une ligue professionnelle durable. La PWHPA s'efforce d'accomplir sa mission en coordonnant les besoins de formation et les possibilités de programmation, et en collaborant avec des organisations partageant les mêmes idées pour rendre le hockey plus inclusif pour les femmes et les générations futures. Pour en savoir plus sur la PWHPA et la tournée Secret® Dream Gap, visitez le site pwhpa.com.

