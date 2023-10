MONTRÉAL, le 26 oct. 2023 /CNW/ - Hardbacon, un site de comparaison de produits financiers qui rejoint chaque mois plus de 350 000 Canadiens, dévoile aujourd'hui son palmarès des meilleures cartes de crédit au Canada . Le palmarès de Hardbacon place au premier rang la carte Neo Crédit, la carte de remises en argent lancée par Neo Financial, une société technologique lancée par les deux co-fondateurs de Skip The Dishes en 2019.

« La carte Neo Crédit se démarque cette année en raison de son mode de fonctionnement unique, explique Julien Brault, pdg de Hardbacon. D'une part, la carte ne charge aucuns frais annuels et un taux de remise en argent plus élevé que la moyenne. D'autre part, ceux qui souhaitent bénéficier d'autres avantages généralement associés à des cartes de crédit premium, comme des assurances voyage, peuvent se procurer un forfait à la carte couvrant exactement ce dont ils ont besoin. »

Basé sur une analyse approfondie des 220 cartes répertoriées dans le comparateur de cartes de crédit de Hardbacon, ce palmarès présente les meilleures cartes dans pas moins de 26 catégories, incluant celle de la meilleure carte toutes catégories confondues.

Les critères de sélection utilisés par l'équipe éditoriale de Hardbacon incluent les récompenses ou remises en argent, les frais annuels, les offres de bienvenue, les assurances et les autres bénéfices. Seules les cartes offrant un rapport qualité-prix optimal ont pu se hisser dans la liste. «Dans un contexte économique marqué par une inflation record, choisir la meilleure carte de crédit en fonction de son profil de consommateur permet d'économiser des centaines de dollars par année», ajoute Julien Brault, pdg de Hardbacon.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ce palmarès et la méthodologie utilisée pour le compiler, consultez la page suivante : https://hardbacon.ca/fr/cartes-de-credit/meilleure-carte-de-credit-canada/

À propos de Hardbacon

Fondée en 2017, Hardbacon aide plus de quatre millions de Canadiens par année à prendre de meilleures décisions financières, que ce soit par l'entremise de son application de budget, de ses comparateurs de produits financiers ou de ses nombreux guides sur les finances personnelles.

SOURCE Hardbacon

Renseignements: Fatima Zohra | [email protected] | (438) 800-3130