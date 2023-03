Les invités auront un aperçu du somptueux monde interlope de John Wick grâce à des expériences éphémères immersives, à des innovations culinaires et à des événements spéciaux en prévision de la sortie mondiale dans les cinémas le 24 mars.

HOLLYWOOD, Floride, 10 mars 2023 /CNW/ - Hard Rock International a annoncé un partenariat promotionnel avec Lionsgate , le studio de cinéma et de télévision derrière la légendaire franchise de films à suspense John Wick, pour célébrer le quatrième volet de la série : John Wick : Chapitre 4

The Marquis

Hard Rock International et Lionsgate donnent vie à des éléments du monde de John Wick et donnent aux amateurs l'occasion de « vivre comme Wick ». Ces éléments comprennent une chance de gagner un costume personnalisé de Paco Delgado, le costumier pour ce film et nommé aux OscarsMD (Meilleure création de costumes, The Danish Girl, 2015), des concours pour gagner des billets pour des premières de films, des événements VIP sur le tapis rouge et des expériences culinaires de haut niveau.

« Hard Rock est très enthousiaste à l'idée de s'associer à Lionsgate dans le cadre de ce lancement de film très attendu, alors que nous nous efforçons continuellement de rehausser les offres de divertissement qui sont au cœur de l'ADN de notre marque, a déclaré Keith Sheldon, président de Hard Rock Entertainment pour Hard Rock International. Compte tenu de l'étonnante diversité des auditoires, nous avons hâte de présenter des événements immersifs, des options de menu et de vente d'une durée limitée, ainsi que des expériences sans prix pour les amateurs de John Wick et de Hard Rock. »

Hard Rock donne à un amateur chanceux des États-Unis, du Royaume-Uni ou du Mexique la chance de « s'habiller » comme John Wick lui-même avec un costume personnalisé du costumier primé du film, Paco Delgado. La personne chanceuse aura la chance de profiter d'un séjour et d'une expérience exclusifs au légendaire Rock Star Suite du Hard Rock Hotel à New York. Pour en savoir plus et pour lire le règlement complet, consultez www.hardrockhotels.com/JW4suitstakes .

Du 15 mars au 30 avril, certains établissements de Hard Rock des divisions Café, Hôtel et Casino donneront aux amateurs un avant-goût du luxueux Continental Hotel avec des offres culinaires et de boissons exclusives qui reposent sur les thèmes du voyage, les cocktails et la cuisine présentés dans la franchise John Wick. Ces offres seront disponibles dans tous les Hard Rock Cafe en Amérique du Nord et certains en Europe.

Pour en savoir plus sur le Hard Rock International et les expériences liées à John Wick : chapitre 4 de Lionsgate, suivez @hardrockhotels @hardrockcafe et @officialhardrock sur Instagram et TikTok . De plus amples renseignements sur ce partenariat sont disponibles ici .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2029618/Hard_Rock_International_The_Marquis.jpg

SOURCE Hard Rock International

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : GOLIN, Jonathan Goldman, 347 838-0752, [email protected]