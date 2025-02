Photos supplémentaires

Communiqué de presse complet

HOLLYWOOD, Floride, le 28 févr. 2025 /CNW/ - Pour célébrer le Mois international de la femme et la Journée internationale des femmes de Hard Rock International, le samedi 8 mars, Hard Rock et Shakira, vedette mondiale et humanitaire, annoncent un anun long partenariat qui vise à donner aux femmes du monde entier les moyens de raconter leurs histoires, d'être elles-mêmes et de s'unir grâce au pouvoir de la musique. L'entreprise organise 1 000 spectacles dirigés par des femmes et recueille des fonds par l'entremise de la Hard Rock Heals Foundation® tout au long du Mois international de la femme. Une partie des produits sera versée à la Pies Descalzos Foundation, l'organisme sans but lucratif de Shakira qui améliore l'éducation et le développement social des filles dans les collectivités vulnérables de la Colombie, ainsi qu'aux organisations féminines locales. La Hard Rock Heals Foundation est fière de faire un don de 250 000 $ à la Pies Descalzos Foundation.

Hard Rock International et Shakira annoncent un partenariat d’un an qui vise à donner aux femmes du monde entier les moyens de raconter leurs histoires, d’être elles-mêmes et de s’unir grâce au pouvoir de la musique (PRNewsfoto/Hard Rock International)

« Je suis ravie de m'associer à Hard Rock, un organisme qui a une histoire incroyable d'élévation des femmes grâce au pouvoir de la musique, pour donner à mes sœurs les moyens d'agir à l'occasion de la Journée internationale des femmes et au-delà, a déclaré Mme Shakira. « Ensemble, nous pouvons utiliser nos voix pour briser les barrières et faire du monde un espace plus inclusif où chaque femme se sent en confiance en elle-même. »

Shakira a collaboré avec Hard Rock Cafes pour servir ses plats préférés sur les menus du monde entier pendant une période limitée, y compris un délicieux cocktail Hips Don't Lie fait de téquila, de liqueur elderflower, de fraises et de concombres boueux, Salade de gras de poulet en hommage à l'héritage libanais de Shakira, Hamburguesa Colombiana et brownie au fondant chaud Dulce de Leche. Elle est également la mannequin du t-shirt officiel du Mois international de la femme, du chandail à capuchon et de l'épinglette de Hard Rock disponibles chez Rock Shops et shop.hardrock.com.

"Des concerts à sa fête de lancement de l'album Las Mujeres Ya No Lloran et à sa participation à la publicité du programme de fidélisation Unity™ de Hard Rock, les valeurs communes de Hard Rock et de Shakira, qui consistent à honorer les femmes par la musique, nous ont permis de tisser des liens au cours de sa carrière révolutionnaire," a déclaré Elena Alvarez, première vice-présidente, Marketing et partenariats de marque chez Seminole Gaming et Hard Rock International. « Cette année, nous encourageons les femmes à faire entendre leur voix, à partager leurs histoires et à s'entraider."

Grâce au programme exclusif Sound of Your Stay® de Hard Rock Hotels, les invités peuvent visionner des listes de lecture Spotify pour les femmes afin de préparer le terrain pour leurs explorations ou leur détente, et consulter les disques vinyles de 10 artistes emblématiques pour jouer dans leur chambre.

Pour toutes les activités du Mois international de la femme de Hard Rock, visitez www.hardrock.com/women.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2629677/Hard_Rock_International__Hard_Rock_Internationaland_Shakira_announce_a_year_long_partnership_that_ai.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2595849/5189750/Hard_Rock_Logo.jpg

SOURCE Hard Rock International

PERSONNE-RESSOURCE : GOLIN, Jonathan Goldman, 347 838-0752, [email protected]