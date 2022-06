HOLLYWOOD, Floride, 21 juin 2022 /CNW/ - Hard Rock International a annoncé un partenariat avec American Express presents BST Hyde Park, le plus important festival d'AEG Europe qui célèbre l'été chaque année en prenant le contrôle de Londres, où le tout premier Hard Rock Cafe de la marque a ouvert ses portes en 1971. Cette année, le festival se déroulera du vendredi 24 juin au dimanche 10 juillet. Des têtes d'affiche légendaires monteront sur scène pendant trois fins de semaine. Les artistes comprennent Elton John, The Rolling Stones and Eagles, ainsi qu'une foule d'invités spéciaux pour chaque spectacle. Ces spectacles seront complétés par des festivités commanditées par Hard Rock. Les amateurs de musique et les festivaliers seront ravis. La série Open House de BST Hyde Park revient également, offrant une foule d'activités gratuites entre les fins de semaine de musique.