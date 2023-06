L'artiste nominée aux GRAMMY est montée sur scène au Hard Rock au Old Park Lane à Londres, où la Hard Rock Heals Foundation a fait un don de 250 000 $ à des causes LGBTQIA+

HOLLYWOOD, Floride, le 7 juin 2023 /CNW/ - QUOI : Hard Rock International a organisé un événement privé avec Halsey pour célébrer le début du Mois de la Fierté au Hard Rock au Old Park Lane à Londres, où la marque a été fondée. Cet événement VIP a offert une représentation intime de l'artiste multi-platine nominée aux GRAMMY® Awards, qui mélange les genres et qui est connue pour son soutien à l'égard de la communauté LGBTQIA+ en tant qu'artiste queer elle-même. De plus, des conférenciers de renom et des représentants de partenaires sans but lucratif LGBTQIA+ étaient présents. Pour commémorer l'occasion, la Hard Rock Heals Foundation ®, l'organisme de bienfaisance de Hard Rock®, a fait un don de 250 000 $ à Human Rights Campaign et Outright International pour appuyer leurs services aux communautés LGBTQIA+.

Halsey, partenaire de Hard Rock International « Love Out Loud », a donné le coup d’envoi au Mois de la Fierté au Hard Rock au Old Park Lane à Londres en offrant une représentation VIP et un don d’objets inestimables à la célèbre collection de Hard Rock. (Crédit photo : Jasmine Safaeian) (PRNewsfoto/Hard Rock International)

De plus, pendant l'événement, Halsey a fait don de plusieurs objets inestimables à la célèbre collection de plus de 87 000 objets de Hard Rock. La contribution de Halsey ajoute maintenant à la collection ce qui suit :

Un chandail blanc et orange sur mesure avec un maillot deux pièces portés tous les soirs pendant la tournée mondiale « Hopeless Fountain Kingdom » de 2017-2018 de Halsey, avec des arrêts en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe , en Asie et en Océanie.

, en Asie et en Océanie. Une guitare acoustique Gibson J-45 Tobacco Burst avec laquelle Halsey a joué la chanson « Finally // Beautiful Stranger » le 26 janvier 2020 à Saturday Night Live. Lors de l'événement VIP du 3 juin 2023, Halsey a personnellement inscrit un message de remerciement à Hard Rock avec un dessin sur la guitare.

QUAND : 3 juin 2023

OÙ : Hard Rock au Old Park Lane à Londres - 150 Old Park Lane, Londres W1K 1QZ

ÉLÉMENTS VISUELS : Représentation intime de Halsey avec son ensemble à cordes et don d'objets inestimables en direct au Hard Rock au Old Park Lane à Londres; deux deux T-shirts comarqués de la série exclusive Hard Rock x Halsey Pride Edition - Les images se trouvent ICI .

Les deux T-shirts comarqués de la série exclusive Hard Rock x Halsey Pride Edition, qui ont été conçus par Halsey, une artiste queer, sont maintenant offerts en magasin et en ligne dans Rock Shops®. Une partie des produits de la Fierté de 2023 profitera à Human Rights Campaign, à Outright International et aux organismes de bienfaisance locaux LGBTQIA+.

Pour en savoir plus sur les activités, les partenariats et le soutien de Hard Rock International liés à la communauté LGBTQIA+ et à la diversité en 2023, veuillez cliquer ici .

