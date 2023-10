HOLLYWOOD, Floride, le 3 oct. 2023 /CNW/ -- Hard Rock International et Leo Messi, ambassadeur de la marque mondiale, renforcent leur partenariat avec la présentation de leur tout premier menu Messi pour enfants, le menu « Hard Rock Messi Kids ». Le menu est offert dès aujourd'hui dans les Hard Rock Cafes participants et certains Hard Rock Hotels & Casinos à travers le monde. S'appuyant sur le partenariat de Hard Rock International avec la sensation de soccer de renommée mondiale, le menu « Hard Rock Messi Kids » met en vedette le Messi X Burger, le Messi Golden Chicken Sandwich et d'autres options qui plairont aux enfants, ainsi qu'un clin d'œil spécial à l'icône du sport international sous la forme d'un mini ballon de soccer doré, d'une affiche de collection, d'une feuille d'activité et d'autocollants avec chaque repas.

« En tant que père de trois enfants, j'ai toujours eu une relation particulière avec les enfants », a dit Leo Messi. Aujourd'hui, avec mes partenaires de Hard Rock, nous lançons le nouveau menu pour enfants, offrant aux familles une variété de repas savoureux et une expérience de restauration amusante. »

Les amateurs peuvent également emporter avec eux une partie de la magie de Messi grâce à une nouvelle collection de produits Hard Rock X Messi 3.0, pour les enfants et les adultes, y compris une version pour les enfants de l'emblématique Messi Chef's Coat et un mini ballon de soccer spécial, offert dans certains Rock Shop. Une partie des recettes des mini-ballons de soccer vendus dans les Rock Shop sera versée à des organismes de bienfaisance pour enfants du monde entier par l'entremise de la Hard Rock Heals Foundation.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Leo Messi pour cet ajout spécial au menu de Hard Rock », a déclaré Jim Allen, président de Hard Rock International. « Nous savons à quel point les enfants et leurs parents admirent Leo, et nous sommes fiers d'offrir des aliments sains à toute la famille dans nos établissements partout dans le monde. »

Pour avoir encore plus de plaisir, vous pouvez balayer un code QR pour vivre une expérience numérique à 360 degrés avec Leo Messi lui-même. Cela donne accès à un Leo Messi généré par l'IA avec le Messi Chicken Sandwich ou qui accueille les amateurs au Hard Rock Cafe. L'expérience numérique à 360 degrés offre également l'accès à de nouvelles options de vente au détail pour les enfants et les adultes, un jeu-questionnaire, des fonds d'écran à télécharger et plus encore.

