Hard Rock Bet propose des paris sportifs et un casino en ligne de classe mondiale en Ontario

La marque emblématique du divertissement fait son entrée sur le plus grand marché réglementé des jeux d'argent en ligne au Canada avec une offre complète de paris sportifs et de casino

HOLLYWOOD, Floride et TORONTO, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Hard Rock Digital a annoncé aujourd'hui le lancement officiel de Hard Rock Bet en Ontario, au Canada. Cette opération marque la première expansion de la société sur un marché international et permet aux joueurs de toute la province de profiter de cette plateforme mobile primée de paris sportifs et de casino en ligne.

Hard Rock Bet Now Live in Ontario

Hard Rock Bet a fait son entrée en Ontario avec une offre différenciée qui combine une expérience de paris sportifs en ligne haut de gamme à l'une des plus vastes sélections de jeux de casino en ligne du marché, proposant plus de 3 000 jeux, notamment les meilleures machines à sous, des jeux de table et des contenus avec croupiers en direct provenant des principaux fournisseurs. La plateforme offre une expérience utilisateur intuitive, des dépôts et retraits rapides, ainsi que des paris combinés sur les sports préférés des fans du monde entier. Dès le lancement, les joueurs ontariens auront accès à des « Legendary Reward Drops » exclusifs, ainsi qu'à des « Unity Points » en ligne, échangeables dans la boutique de récompenses Hard Rock Bet.

Ce lancement en Ontario reflète l'engagement de Hard Rock Digital à établir une présence véritable et locale au Canada. Hard Rock Bet s'appuie sur l'héritage du Hard Rock Hotel & Casino d'Ottawa, qui s'est imposé comme une destination de confiance dans la province. La société dispose d'une équipe marketing basée en Ontario et d'un service client local disponible 24 h/24 et 7 jours sur 7, afin d'offrir aux joueurs une assistance permanente.

« Notre expansion en Ontario avec Hard Rock Bet marque la première fois que nous proposons notre plateforme à un public en dehors des États-Unis », a déclaré Marlon Goldstein, directeur général exécutif et PDG de Hard Rock Digital. « Nous sommes ravis de proposer aux joueurs ontariens une expérience de divertissement haut de gamme qui reflète l'énergie et la qualité de service caractéristiques de la marque Hard Rock. Et en investissant dans les talents locaux, les partenariats locaux et un service client adapté au marché local, nous créons une expérience spécialement conçue pour les joueurs ontariens. »

« Le Hard Rock Hotel & Casino Ottawa a la réputation de rassembler les gens autour d'expériences de divertissement exceptionnelles, et nous sommes ravis de voir cet esprit s'étendre à l'espace numérique », a déclaré Christine Crump, présidente du Hard Rock Hotel & Casino Ottawa. « Le lancement de Hard Rock Bet est une évolution naturelle pour la marque Hard Rock en Ontario, et nous avons hâte de renforcer ce lien avec nos clients et nos joueurs au fur et à mesure. »

Ce lancement s'accompagnera également de partenariats avec la scène musicale emblématique de Toronto, notamment une collaboration avec l'artiste canadien Choclair qui a remasterisé un titre célèbre vieux de 20 ans, « Let's Ride », pour célébrer l'arrivée de Hard Rock Bet en Ontario.

Hard Rock Bet est disponible en téléchargement sur iOS et Android et peut également être utilisé sur ordinateur via HardRockBet.ca

Jouez de manière responsable. Vous devez être âgé d'au moins 19 ans et vous trouver physiquement en Ontario pour jouer. Connaissez vos limites et respectez-les. Si le jeu n'est plus un plaisir, une aide confidentielle est disponible via ConnexOntario sur ConnexOntario.ca ou en appelant le 1-866-531-2600.

À propos de Hard Rock Digital

Hard Rock Digital est la filiale exclusive de Hard Rock International dédiée aux jeux interactifs et aux paris sportifs, ainsi que le principal fournisseur de la tribu Seminole de Floride en matière de paris sportifs. Reconnu dans le monde entier pour ses célèbres cafés, casinos, hôtels et sa collection d'objets de musique, Hard Rock s'appuie sur son hospitalité et son divertissement légendaires pour bâtir l'avenir des paris sportifs et des jeux en ligne. Basée à Hollywood, en Floride, et disposant de bureaux à Austin (Texas), Atlantic City (New Jersey) et Toronto (Ontario), Hard Rock Digital s'engage à créer le meilleur environnement de jeu pour les fans de sport et les joueurs sur mobile du monde entier. Rejoignez-nous en vous rendant sur HardRockBet.ca et en suivant @HardRockBet sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer des dernières actualités en matière de paris. Pour en savoir plus, rendez-vous sur HardRockDigital.com.

SOURCE Hard Rock Bet

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