MONTRÉAL, le 2 mars 2021 /CNW Telbec/ - Guy Laliberté profite de sa participation à Microsoft Ignite 2021 pour annoncer la création d'une nouvelle plateforme sociale de réalité mixte appelée Hanai World qui souhaite relier les expériences de divertissement physiques et virtuelles en misant sur la puissance des connexions humaines et en créant des événements qui peuvent être vécus dans les deux mondes en simultané.

Hanai World - qui utilisera Microsoft Mesh, la nouvelle plateforme collaborative de réalité mixte de Microsoft - créera et hébergera un large éventail d'expériences physiques et virtuelles dans des lieux réels, en chair et en os, ainsi qu'à l'aide de casques de réalité mixte, permettant ainsi à des personnes du monde entier de participer simultanément à une expérience collective, où qu'elles se trouvent. Les premiers événements virtuels devraient être disponibles fin 2021.

L'idée d'Hanai World ne date pas d'hier. Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et de Lune Rouge, y songe depuis plusieurs années, et il semble que le dévoilement de Microsoft Mesh rende désormais sa vision possible. "Au fil des ans, j'ai reçu d'innombrables propositions de solutions technologiques visant à intégrer les expériences de spectacles réels dans une plateforme virtuelle", a déclaré Guy Laliberté. "Jusqu'à présent, aucune solution ne nous a permis de connecter le monde physique avec son équivalent virtuel tout en préservant la qualité artistique souhaitée. La nouvelle plateforme de Microsoft combinée à la technologie 5G et au cloud computing nous porte à croire qu'aujourd'hui, les outils créatifs nécessaires pour aller de l'avant sont disponibles et à portée de main, ce qui nous encourage à inviter les créatifs de ce monde à participer à notre laboratoire", conclu-t-il.

"Pendant de nombreuses années, j'ai réfléchi avec Guy à la façon de faire tomber les barrières afin que la technologie puisse améliorer - et non limiter - les expériences humaines. Il semblerait que nous y sommes et que la technologie dévoilée aujourd'hui nous permettra de transformer notre rêve commun en réalité", a déclaré Alex Kipman, Technical Fellow, Mixed Reality and AI chez Microsoft et créateur du casque Hololens. "Avec Microsoft Mesh, nous plaçons l'humain au centre de l'expérience dans l'idée de créer des liens plus profonds grâce à des expériences partagées. Hanai World permettra de nouvelles opportunités de divertissement qui peuvent être illimitées en mélangeant le monde virtuel et physique pour créer des expériences qui semblent à la fois familières et nouvelles. Nous sommes fiers de travailler ensemble pour donner vie à notre vision commune".

Hanai World souhaite offrir une place aux artistes en leur permettant de développer des expériences de divertissement qui inspirent et célèbrent les connections humaines. Elle lance donc un appel aux créatifs de réalité mixte et d'expériences virtuelles qui souhaitent partager des contenus via le hub de Hanai World.

Une "poignée de main virtuelle" entre Microsoft et Hanai World

La participation de Hanai World à Microsoft Ignite marque la première poignée de main "holoportée" entre Guy Laliberté et Alex Kipman. Hanai World et Microsoft entretiennent une relation privilégiée. Toutes deux expertes dans leurs domaines respectifs, les équipes de Hanai World et de Microsoft mettront en commun leurs compétences principales : la technologie et la réalité mixte du côté de Microsoft ; la création d'expériences de divertissement et la capacité d'exploiter des lieux physiques du côté de Hanai World.

À propos de Hanai World

Hanai World est une nouvelle entreprise de Guy Laliberté, fondateur du Cirque du Soleil et de Lune Rouge. Sa mission est de donner aux artistes, aux créateurs et aux communautés les moyens de créer des expériences qui inspirent la connexion et l'émerveillement. Hanai World vise à relier les expériences de divertissement physiques et virtuelles en exploitant le pouvoir des connexions humaines et en créant des événements qui peuvent être vécus simultanément dans les deux mondes. Hanai World est un groupe de créatifs et d'entrepreneurs avant-gardistes qui aiment sortir des sentiers battus tout en mettant de l'avant des messages d'amour, de respect et de confiance. Pour rejoindre Hanai World, visitez le site https://fr.hanaiworld.com/.

