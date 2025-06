TORONTO, le 26 juin 2025 /CNW/ - Juste à temps pour la fête du Canada et les longues fins de semaine de l'été, Halo Top Canada donne à ses admirateurs une autre raison de célébrer. Sa saveur emblématique de gâteau d'anniversaire a été améliorée, maintenant avec trois fois plus de vermicelles arc-en-ciel pour une cuillerée plus colorée et plus appétissante. La meilleure partie ? Elle offre toujours un goût indulgent avec seulement 140 calories par portion.

Halo Top Gâteau d'anniversaire (Groupe CNW/Halo Top Canada)

La saveur réinventée n'a pas disparu, elle s'est simplement améliorée. La nouvelle pinte offre la même base de gâteau à la vanille riche et crémeuse mais avec plus de texture, de couleur et de joie dans chaque bouchée. Et comme tous les produits Halo Top Canada, ça été fièrement créer ici, au Canada, avec des ingrédients de qualité les Canadiens peuvent s'en réjouir.

« Le gâteau d'anniversaire est un élément emblématique de notre gamme depuis le premier jour », a déclaré Anne-Marie Docherty, Présidente de Halo Top Canada. "Nous avons écouté nos amateurs fidèles et trouvé un moyen d'ajouter encore plus de joie à une pintenqui faisait déjà sourire les gens. Avec trois fois plus de paillettes, elle est un peu plus bruyante, un peu plus brillante et ne contient toujours que 140 calories par portion. Cet équilibre entre plaisir et bien-être est la raison d'être de Halo Top.

Que vous fêtiez quelque chose de grand ou de petit, ou que vous passiez simplement à travers lundi, la nouvelle pinte de gâteau d'anniversaire offre des vibrations de fête sans arrière-pensée. Sa texture légère et son tourbillon de paillettes arc-en-ciel en font une cuillerée que vous pouvez déguster tous les jours de la semaine, sans bougies.

La saveur améliorée de gâteau d'anniversaire est maintenant disponible dans les épiceries partout au Canada et s'ajoute à la gamme croissante de gâteries hypocaloriques et hyperprotéinées de Halo Top. Alors que les consommateurs canadiens continuent de rechercher des gâteries qui s'alignent à leurs objectifs, Halo Top demeure la marque de référence pour les gâteries réimaginées, où le dessert rencontre l'équilibre et où la saveur n'est jamais secondaire.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour trouver le détaillant le plus près de chez vous, visitez le site https://halotop.ca/fr/ ou suivez @HaloTop_CA sur Instagram.

SOURCE Halo Top Canada

Antoinette Scott, Senior Manager, Social Media and Digital, [email protected]