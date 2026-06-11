Halifax Tides FC et Desjardins annoncent un partenariat pluriannuel

HALIFAX, NS, le 11 juin 2026 /CNW/ - Halifax Tides FC a choisi Desjardins comme commanditaire principal, figurant à l'avant de son maillot, dans le cadre d'un partenariat pluriannuel. Ce partenariat fera ses débuts sur les maillots du club le 13 juin 2026, lorsque les Tides accueilleront le Calgary Wild FC au Wanderers Grounds.

Les Tides et Desjardins partagent un engagement commun à renforcer les communautés et à créer des occasions qui dépassent le cadre du terrain. Les deux organisations collaboreront à des initiatives visant à rassembler les gens, à générer des retombées positives dans la région et à soutenir le progrès à long terme dans l'ensemble du Canada atlantique.

La présidente des Tides, Valerie Malone, a déclaré que ce partenariat reflète l'engagement du club envers la mobilisation communautaire et la croissance du sport professionnel à Halifax.

« Des partenariats comme celui-ci créent de véritables occasions », a affirmé Mme Malone. « Le soutien de partenaires qui croient en notre mission nous permet de poursuivre nos efforts pour élargir les possibilités dans notre région et partout au Canada. »

Le club évolue dans la Super Ligue du Nord et est la seule équipe professionnelle de soccer féminin basée dans le Canada atlantique.

Tout au long de la saison, Desjardins sera intégré à certaines expériences offertes les jours de match, notamment par l'entremise d'activités destinées aux partisans et de programmes communautaires lors des matchs à domicile.

« Nous sommes extrêmement fiers d'intégrer la communauté sportive de Halifax. Par nature, le sport est un puissant vecteur d'inclusion : il rassemble les gens et contribue à leur épanouissement, souligne Denis Dubois, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins. Chez Desjardins, nous nous réjouissons de ce partenariat avec les Tides de Halifax, car il nous permet de soutenir le sport féminin professionnel au Canada et d'encourager des modèles inspirants pour les jeunes athlètes. » Ce partenariat témoigne d'une volonté commune de favoriser l'engagement communautaire et la croissance du soccer professionnel féminin au Canada grâce à la Super Ligue du Nord. Il réunit une coopérative financière d'envergure nationale et un club professionnel féminin qui soutiennent un sport créant de nouvelles possibilités pour les joueuses, les partisans et les collectivités d'un océan à l'autre.

À propos de Halifax Tides FC

Halifax Tides FC est un club professionnel de soccer basé à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui évolue dans la Super Ligue du Nord. Les Tides ont pour mission de faire croître le soccer dans le Canada atlantique, de promouvoir l'inclusion et d'inspirer la prochaine génération de joueuses, de joueurs et de partisans.

À propos du Mouvement Desjardins

Le Mouvement Desjardins est le groupe financier coopératif le plus important au Canada et le huitième au monde, avec un actif de 524,3 milliards de dollars au 31 mars 2026. Desjardins a été nommé parmi les meilleurs employeurs au Canada par le magazine Forbes ainsi que par Mediacorp. Il offre une gamme complète de produits et de services par l'intermédiaire de son vaste réseau de points de service, de ses plateformes virtuelles et de ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant au nombre des institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

SOURCE Halifax Tides FC

Pour plus d'information : Marilyn Burke, Gestionnaire, marketing et communications, [email protected]