Halifax bénéficiera d'un accès sécuritaire à l'île Georges, ce qui permettra d'offrir de nouvelles expériences aux visiteurs

HALIFAX, le 9 août 2019 /CNW/ - L'investissement dans les infrastructures de loisirs encourage les membres des collectivités à se réunir et à demeurer actifs. Le gouvernement du Canada et celui de la Nouvelle‑Écosse reconnaissent que les investissements stratégiques dans les infrastructures de loisirs jouent un rôle clé en appuyant le dynamisme des collectivités tout en créant de bons emplois qui favorisent la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, le député de Halifax et secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Andy Fillmore, a annoncé, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de l'honorable Kelly Regan, ministre des Services communautaires, un financement conjoint de plus de 2,07 millions de dollars pour la construction d'un quai sur pieux en bois permanent à l'île Georges, dans le port d'Halifax.

Le nouveau quai (d'environ 45 m x 6 m) offrira un accès sécuritaire et régulier à l'île et comprendra des quais flottants de chaque côté pour faciliter l'accès public sécuritaire des bateaux d'excursion, des bateaux‑taxis et des embarcations de plaisance. Ce projet vise à assurer l'accès sécuritaire à l'île, ce qui permettra de créer une attraction historique et culturelle et de moderniser le port d'Halifax pour les résidents et les visiteurs.

Le gouvernement du Canada investit également 1,6 million de dollars dans le lieu historique national de l'Île-Georges pour favoriser de nouvelles expériences qui permettront aux Canadiens de découvrir l'histoire. Parcs Canada continuera de collaborer avec les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, les Acadiens et les principaux intervenants dans le cadre de l'élaboration d'expériences offertes aux visiteurs afin de s'assurer que les histoires racontées sur l'île représentent l'histoire importante et diversifiée associée à ce repère local.

Citations

« Ces projets d'envergure permettront d'établir un véritable lien entre ce lieu historique national important et le front de mer d'Halifax. Ainsi, l'île Georges deviendra un élément incontournable d'Halifax, où les Haligoniens et les visiteurs pourront en apprendre davantage sur l'importance historique et culturelle de ce lieu pour les Mi'kmaq de la Nouvelle-Écosse, les Acadiens et tous les Néo-Écossais. »

Andy Fillmore, député de Halifax et secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« L'île Georges occupe une place de premier plan dans l'histoire du port d'Halifax, en tant que lieu important pour les Mi'kmaq, puis pour les Acadiens, ainsi qu'en tant que site militaire stratégique. En investissant dans de nouvelles infrastructures et expériences du visiteur au lieu historique national de l'Île-Georges, nous pouvons offrir à la population d'Halifax et des environs de nouvelles possibilités d'explorer l'histoire unique de l'île et de visiter ce lieu emblématique du secteur riverain de la ville. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« L'île Georges occupe une place de premier plan dans l'histoire du port d'Halifax, en tant que lieu important pour les Mi'kmaq, puis pour les Acadiens, ainsi qu'en tant que site militaire stratégique. En investissant dans de nouvelles infrastructures et expériences du visiteur au lieu historique national de l'Île-Georges, nous pouvons offrir à la population d'Halifax et des environs de nouvelles possibilités d'explorer l'histoire unique de l'île et de visiter ce lieu emblématique du secteur riverain de la ville. »

L'honorable Kelly Regan, ministre des Services communautaires

« L'annonce d'aujourd'hui est un engagement important à améliorer les lieux authentiques et durables en Nouvelle-Écosse. Ce projet donne accès à une riche histoire, offre de nouvelles expériences à notre communauté et aux visiteurs, et crée de nouvelles occasions d'affaires. Nous pensons que c'est le genre de projet qui aide la Nouvelle-Écosse à attirer les gens et les investissements. »

Jennifer Angel, présidente et chef de la direction, Develop Nova Scotia

Faits en bref

Grâce au plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les communautés nordiques et rurales du Canada .

, le gouvernement du investira plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures écologiques, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les communautés nordiques et rurales du . De ce montant, 25,3 milliards de dollars serviront à appuyer les infrastructures sociales dans les collectivités du Canada .

. Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral‑provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq grands secteurs :

la main‑d'œuvre qualifiée et l'immigration;



l'innovation;



la croissance propre et les changements climatiques;



le commerce et les investissements;



les infrastructures.

Le programme de revitalisation des icônes touristiques est un programme de financement de l'infrastructure axé sur la revitalisation des icônes touristiques les plus concurrentielles de la Nouvelle-Écosse. Dans le cadre de ce programme, le gouvernement investit 6 millions de dollars au cours de trois exercices (2018-2019 à 2020-2021) dans cinq sites touristiques emblématiques afin d'améliorer l'expérience des visiteurs et de motiver davantage les voyages en Nouvelle-Écosse.

Parcs Canada est chargé de protéger des exemples d'importance nationale du patrimoine naturel et culturel du Canada et de faire connaître aux Canadiens l'histoire de ces lieux précieux. Grâce aux investissements dans les lieux historiques nationaux, le gouvernement du Canada protège et préserve nos trésors nationaux, tout en soutenant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur du tourisme.

et de faire connaître aux Canadiens l'histoire de ces lieux précieux. Grâce aux investissements dans les lieux historiques nationaux, le gouvernement du protège et préserve nos trésors nationaux, tout en soutenant les économies locales et en contribuant à la croissance du secteur du tourisme. Parcs Canada s'est engagé à faire en sorte que les Canadiens aient l'occasion de découvrir toute l'étendue de notre histoire, y compris les périodes difficiles de notre passé. Les lieux de Parcs Canada visent à donner un aperçu complet et équilibré de l'histoire du Canada . Dans le cas du lieu historique national de l'Île-Georges, cela signifie qu'il faut non seulement mettre en valeur les caractéristiques militaires britanniques de ce lieu, mais aussi veiller à ce que la perspective mi'kmaq et l'histoire du rôle de l'île comme centre de détention pendant la déportation des Acadiens soient communiquées aux visiteurs afin de favoriser une compréhension approfondie de l'histoire du Canada .

Liens connexes

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada :

http://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Carte des projets du plan Investir dans le Canada : http://www.infrastructure.gc.ca/carte

Investissements du gouvernement fédéral dans l'infrastructure de la Nouvelle‑Écosse : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/ns-fra.html

Stratégie de croissance pour l'Atlantique : http://www.acoa-apeca.gc.ca/ags-sca/fra/croissance-atlantique.html

Programme de revitalisation des icônes touristiques de la Nouvelle‑Écosse : https://tourismns.ca/programs/tourism-revitalization-icons-program (en anglais seulement)

Suivez‑nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Émilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Kelly Rose, Develop Nova Scotia, 902-222-6297, media@developns.ca; Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca; Relations avec les médias, Agence Parcs Canada, 855-862-1812, pc.medias-media.pc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca