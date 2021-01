Haivision nomme madame Julie Tremblay à son conseil d'administration

MONTRÉAL, le 12 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Systèmes Haivision Inc. (« Haivision ») (TSX : HAI), fournisseur mondial de premier plan de solutions essentielles de vidéo sur protocole IP en temps réel, a annoncé aujourd'hui la nomination immédiate de Mme Julie Tremblay à son conseil d'administration. Avec la nomination de Mme Tremblay, le conseil sera composé de six administrateurs, dont cinq sont indépendants.

Mme Julie Tremblay a été, de juillet 2014 jusqu'à son départ en octobre 2017, présidente et chef de la direction du Groupe TVA Inc. et du Groupe Québecor Média, une unité commerciale de Québecor Média Inc., chef de file des médias de diffusion, de production cinématographique et télévisuelle, d'information, de publication de magazines et de livres. Entre 1989 et 2014, elle a occupé divers postes supérieurs auprès de Québecor Inc., chef de file canadien des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture. Elle a pendant plus de huit ans été vice-présidente, Ressources humaines de Québecor Inc. et de Québecor Média Inc., puis est devenue chef de l'exploitation de Corporation Sun Média de juin 2011 à septembre 2013. En septembre 2013, elle a été nommée présidente et chef de la direction de Corporation Sun Média, avant que celle-ci ne soit intégrée au Groupe Québecor Média. Avant de se joindre à Québecor Inc., Mme Tremblay a exercé en droit du travail et de l'emploi dans un cabinet d'avocats de Montréal bien en vue. Elle a été administratrice du Groupe TVA Inc. (TSX : TVA.B) de 2014 à 2017. Elle a également été administratrice de la Fondation Montréal (2015 à 2017), de la Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal (2016 à 2017) et de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (2016 à 2017). Mme Tremblay est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université McGill et d'un baccalauréat en droit civil de l'Université de Sherbrooke. Elle est membre du Barreau du Québec depuis 1984.

« Nous sommes ravis d'accueillir Mme Julie Tremblay au conseil d'administration de Haivision », a déclaré Mirko Wicha, président, chef de la direction et président du conseil de Haivision. Mme Tremblay apporte une vaste expérience de la gouvernance et une expérience diversifiée des éléments stratégiques des entreprises de technologies et de médias. « Nous sommes convaincus que son expertise et ses compétences hors du commun profiteront à Haivision, à ses employés et à ses actionnaires. La promotion de la diversité au conseil constitue un choix prudent sur le plan commercial, favorise le maintien d'un avantage concurrentiel et améliore la gouvernance », a ajouté M. Wicha.

« En cette période de transformation numérique rapide, le rôle de la vidéo et de la mise en réseau mondiale en temps réel est plus important que jamais. Je me réjouis de participer à cette importante mission avec une société de solutions essentielles de vidéo sur protocole IP, de mise en réseau et de diffusion en continu parmi les plus réputées et fiables du monde », a affirmé Mme Tremblay. « J'ai hâte de travailler avec ce groupe de personnes exceptionnelles afin de soutenir leur importante mission et accroître leur succès durable », a ajouté Mme Tremblay.

Mme Julie Tremblay a également été nommée au comité de mise en candidature et de gouvernance.

À propos de Haivision

Haivision est un fournisseur mondial de premier plan de solutions essentielles de mise en réseau et de diffusion vidéo en continu en temps réel. Grâce à nos technologies axées sur le nuage connecté et les appareils périphériques intelligents, les sociétés du monde entier peuvent communiquer avec leurs auditoires, améliorer la collaboration et soutenir la prise de décisions. Nous fournissons des solutions de diffusion vidéo en direct de qualité élevée et à faible latence, sécuritaires et fiables à l'échelle mondiale. Haivision permet d'utiliser son protocole TFS primé de diffusion vidéo en continu et à faible latence à l'aide d'un code source libre et a fondé l'Alliance SRT afin de promouvoir son adoption. Récipiendaire d'un Emmy® de la technologie et de l'ingénierie de la National Academy of Television Arts and Sciences, Haivision continuera de faire évoluer la vidéo sur protocole IP dans l'avenir. Fondée en 2004, Haivision a établi son siège social à Montréal et à Chicago et elle possède des bureaux ainsi que des équipes de vente et de support partout dans les Amériques, en Europe et en Asie. Pour plus d'information, veuillez visiter haivision.com.

