MONTRÉAL, le 22 avril 2021 /CNW Telbec/ - Systèmes Haivision Inc. (« Haivision ») (TSX : HAI) a le plaisir d'annoncer le résultat du vote tenu dans le cadre de son assemblée annuelle des actionnaires qui a eu lieu aujourd'hui de façon virtuelle.

Au total, les porteurs d'environ 58% des actions ordinaires émises et en circulation de Haivision ont participé à l'assemblée et chacun des sept candidats à un poste d'administrateur de Haivision a été élu à une majorité substantielle comme suit :

Administrateur Voix

en faveur Pourcentage

des voix en

faveur Abstention Pourcentage

d'abstention Harvey Bienenstock 15 440 623 99,60% 61 625 0,40% Glenn E. Duval 11 233 694 72,46% 4 268 554 27,54% Neil Hindle 15 442 423 99,61% 59 825 0,39% Sidney Horn 15 490 513 99,92% 11 735 0,08% Robin M. Rush 15 440 142 99,60% 62 106 0,40% Julie Tremblay 15 490 163 99,92% 12 085 0,08% Miroslav Wicha 15 497 588 99,97% 4 660 0,03%

Le mandat de l'auditeur externe de Haivision a également été renouvelé à l'assemblée. Le résultat définitif du vote sur toutes les questions qui ont fait l'objet d'un vote à l'assemblée sera affiché sous le profil de Haivision sur SEDAR à www.sedar.com.

À propos de Haivision

Haivision est un fournisseur mondial de premier plan de solutions essentielles de mise en réseau et de diffusion vidéo en continu en temps réel. Grâce à nos technologies axées sur le nuage connecté et les appareils périphériques intelligents, les sociétés du monde entier peuvent communiquer avec leurs auditoires, améliorer la collaboration et soutenir la prise de décisions. Nous fournissons des solutions de diffusion vidéo en direct de qualité élevée et à faible latence, sécuritaires et fiables à l'échelle mondiale. Haivision permet d'utiliser son protocole TFS primé de diffusion vidéo en continu et à faible latence à l'aide d'un code source libre et a fondé l'Alliance SRT afin de promouvoir son adoption. Récipiendaire d'un Emmy® de la technologie et de l'ingénierie de la National Academy of Television Arts and Sciences, Haivision continuera de faire évoluer la vidéo sur protocole IP dans l'avenir. Fondée en 2004, Haivision a établi son siège social à Montréal et à Chicago et elle possède des bureaux ainsi que des équipes de vente et de support partout dans les Amériques, en Europe et en Asie. Pour plus d'information, veuillez visiter haivision.com.

