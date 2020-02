Hair Massacure : Lowe's Canada remet 103 124 $ pour aider les enfants malades de l'Alberta

Plusieurs employés du réseau Lowe's Canada étaient rassemblés au West Edmonton Mall aujourd'hui pour célébrer le dévoilement du chèque et encourager leurs 21 collègues participant au « Massacre capillaire », l'événement culminant de la campagne, au cours duquel nombre de personnes se font raser la tête en échange de dons. « Hair Massacure est une campagne particulièrement chère au cœur des employés de RONA. Cet engouement a trouvé écho auprès de nos collègues des magasins Lowe's de la province, qui se sont joints à nous pour la première fois cette année », a expliqué Scott Legrand, directeur du magasin RONA Edmonton Stony Plain et capitaine de la campagne Hair Massacure chez Lowe's Canada. « C'est inspirant de voir notre réseau se mobiliser ainsi et de constater la générosité de nos clients, qui n'hésitent pas à donner pour apporter une dose d'espoir à des enfants malades. »

« Chez Lowe's Canada, nous trouvons important de faire notre part pour appuyer des organismes qui œuvrent auprès des enfants malades et de leur famille. En plus de participer à la campagne Hair Massacure, nous sommes également actifs auprès d'autres organisations dont le travail contribue à offrir des soins et de l'espoir aux enfants malades du Canada, dont Children's Miracle Network, qui soutient 14 fondations d'hôpitaux pour enfants au pays, incluant Opération Enfant Soleil », a ajouté Jean-Sébastien Lamoureux, vice-président principal, Affaires publiques, protection des actifs et développement durable chez Lowe's Canada. « Je tiens à souligner l'excellent travail de Scott Legrand, qui a mené cette campagne avec brio et qui a su inspirer ses collègues à donner le meilleur d'eux-mêmes. Je remercie également tous les employés de Lowe's Canada qui ont participé de près ou de loin à cette belle réussite. »

« Nous sommes ravis de la participation de Lowe's Canada à Hair Massacure cette année. Leur contribution à notre campagne fera une différence énorme et immédiate dans la vie d'enfants atteints de cancer ou d'une maladie mettant leur vie en danger. Nous sommes aussi très reconnaissants envers les clients généreux et passionnés de RONA et de Lowe's qui ont fait des dons en magasin au cours du dernier mois. Un tel engagement envers la communauté change des vies », a déclaré Kyla Martin, directrice (région de l'ouest) de la Fondation Rêves d'enfants du Canada.

Depuis 2003, Hair Massacure a permis d'amasser plus de 12 M$ pour appuyer des organismes venant en aide à des enfants atteints de cancer ou d'une maladie mettant leur vie en danger. Chaque année, des centaines, voire des milliers, de personnes en Alberta participent à ce « massacre capillaire » au profit des organismes soutenus par Hair Massacure. Cette année, pas moins de 120 employés du réseau Lowe's Canada se sont fait teindre les cheveux en rose pour la cause, en plus de ceux qui ont pris part à l'événement d'aujourd'hui.

Pour partager cette nouvelle sur les médias sociaux, veuillez utiliser @Lowe's Canada (LinkedIn) et @LowesCanadaCorp (Twitter).

À propos de Lowe's Canada

Lowe's Companies, Inc. (NYSE : LOW) est une société du secteur de la rénovation résidentielle faisant partie du classement FORTUNEMD 50. Elle sert plus de 18 millions de clients par semaine aux États-Unis et au Canada. Fortes d'un chiffre de vente de 71,3 milliards de dollars américains pour l'exercice 2018, Lowe's et ses entreprises affiliées exploitent ou desservent plus de 2 200 quincailleries et magasins de rénovation résidentielle et emploient environ 300 000 associés. Établie à Boucherville au Québec, l'entreprise canadienne de Lowe's, de concert avec sa filiale en propriété exclusive RONA inc., exploite ou dessert près de 600 magasins corporatifs et marchands affiliés indépendants dans nombre de formats complémentaires, sous diverses enseignes. Celles-ci comprennent Lowe's, RONA, Réno-Dépôt, Ace et Dick's Lumber. Au Canada, ces entreprises comptent plus de 26 000 associés, en plus des quelque 5 000 employés au service des marchands affiliés indépendants exploitant leurs entreprises sous les enseignes RONA et Ace. Pour plus de renseignements, consultez le site lowescanada.ca.

SOURCE Lowe's Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Lowe's Canada, 514-599-5900, poste 5271, 1 866-566-3342, [email protected]

Liens connexes

www.lowes.ca