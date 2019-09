Hainan Airlines inaugure sa liaison Chengdu-Chicago

CHENGDU, Chine, 19 septembre 2019 /CNW/ - Le 16 septembre à 21 h 00, heure de Pékin, le vol HU705 de Hainan Airlines Holding Co., Ltd. (« Hainan Airlines ») a décollé de l'aéroport international Chengdu Shuangliu et a marqué le lancement de la deuxième liaison directe et sans escale de la compagnie entre la Chine continentale et Chicago, après le lancement du vol sans escale entre Pékin et Chicago. Il s'agit également de la troisième liaison sans escale entre Chengdu et l'Amérique du Nord, outre les liaisons directes Chengdu-Los Angeles et Chengdu-New York.