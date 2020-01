Haier définit l'avenir des maisons intelligentes lors du CES 2020

La maison intelligente est l'un des principaux thèmes de l'événement, alors que de nombreuses marques internationales présentent leurs plus récents produits et appareils électroménagers. Parmi la kyrielle de nouveaux produits, Haier se démarque de la concurrence grâce à son approche unique envers la maison intelligente et à son écosystème révolutionnaire.

« Haier a toujours été déterminée à être le chef de file de l'industrie et à repousser les frontières des possibilités. Notre écosystème rassemble des appareils électroménagers de pointe pour la maison intelligente tirés de notre vaste portefeuille de marques, permettant à davantage de familles de bien vivre grâce à la technologie de l'Internet des objets (IdO) », soutient Huang Cheng, directeur de la création à Haier Smart Home.

La tendance qu'est la maison intelligente a explosé dans les dernières années, et des produits pour celle-ci ont été conçus pour presque chacune de ses pièces. Haier profite de l'occasion pour montrer aux consommateurs du monde entier la maison intelligente sous un jour nouveau. Au lieu de simplement créer des produits, Haier, par son écosystème, permet aux utilisateurs de personnaliser leur expérience comme ils l'entendent au sein de la maison intelligente.

Au kiosque de Haier, une vidéo hologramme transporte les visiteurs vers une vision de l'avenir, où l'IdO relie l'ensemble des appareils de la maison. Entre-temps, l'espace Smarter Life de Haier met l'accent sur les grandes possibilités de conception et de fonctionnalité de l'écosystème Haier. À l'aide du système, Haier a démontré comment chaque pièce peut être personnalisée en fonction des exigences et du budget du consommateur, qu'il s'agisse du placard intelligent, ou encore de la salle de séjour intelligente, et même la cuisine intelligente.

Dans un cas, les propriétaires cherchant à améliorer la sécurité peuvent installer une caméra, un verrou et un capteur intelligents pour seulement quelques centaines de dollars. Sinon, celles et ceux qui recherchent une expérience intelligente complète peuvent aménager chaque pièce de leur maison à l'aide des produits du portefeuille pour maison intelligente de Haier. Par exemple, un foyer pour personnes âgées et handicapées peut être muni d'une cuisine intelligente facile à utiliser qui assure une surveillance et ferme automatiquement les robinets ou les vannes de gaz, et aussi d'un placard intelligent qui accueille automatiquement les fauteuils roulants.

La vision de Haier se veut aussi verte et saine. Dans la cuisine intelligente futuriste de Haier, les consommateurs peuvent utiliser le Haier PAD pour déterminer l'origine et la date des ingrédients, consulter des recettes et sélectionner des produits agricoles de saison.

Établie en 2019, Haier Smart Home est largement populaire partout sur la planète. Jusqu'à ce jour, son écosystème englobe environ 20 millions d'utilisateurs dans le monde, desquels 13,3 millions se trouvent en Asie, 4,16 millions sont en Amérique, 1,4 habitent en Europe et 1 million est originaire d'Australie. Haier Smart Home fait partie de la sixième ère de la stratégie d'écosystème de marque de Haier Group, qui a été annoncée lors du 35e anniversaire de l'assemblée annuelle du groupe.

