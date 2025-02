LOVELAND, Colorado, 6 février 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, Hach est heureux de lancer sur le marché nord-américain l'analyseur d'ammonium NH6000sc, doté de la technologie éprouvée Gas Sensing Electrode (GSE) et offrant six mois de fonctionnement ininterrompu avec une consommation de réactifs réduite de 30 %. Conçu pour améliorer l'efficacité opérationnelle et réduire le temps opérateur, le NH6000sc présente un design élégant et moderne avec des indicateurs lumineux visibles ainsi qu'une construction robuste. Les temps d'exploitation rationalisés réduits de 67 % ne nécessitent que deux tâches par an, améliorant la facilité d'utilisation et établissant une nouvelle norme pour la surveillance de l'ammonium dans l'industrie de l'eau.

Hach lance un nouvel analyseur novateur d’ammonium, le NH6000sc.

Le NH6000sc transforme l'analyse de l'ammonium en la rendant plus facile, plus efficace et plus fiable que jamais. Conçu pour les opérateurs, il réduit les besoins d'entretien de moitié par rapport aux modèles précédents et présente des caractéristiques pratiques comme l'échantillonnage instantané, ce qui permet aux utilisateurs de comparer facilement les résultats de laboratoire et sur le terrain. L'étalonnage, la validation et le nettoyage automatiques éliminent les incertitudes quant au maintien de la précision, tandis que les diagnostics prédictifs aident à prévenir les temps d'arrêt imprévus. De plus, le NH6000sc est doté d'un compresseur dont la durée de vie est 50 % plus longue, et qui ne doit être remplacé qu'une fois tous les quatre ans au lieu de deux, ce qui réduit considérablement le temps et les efforts consacrés à l'entretien de routine.

Les systèmes de filtration FX610 et FX620 nouvellement intégrés, conçus pour répondre aux besoins évolutifs des professionnels de l'eau d'aujourd'hui, améliorent les performances du NH6000sc. Le FX610 est 70 % plus léger que les modèles précédents, ce qui facilite considérablement l'installation et l'entretien, tandis que le robuste FX620 est doté de fonctions avancées de nettoyage à l'air et de détection du débit pour garantir un fonctionnement fiable. Grâce à ces modules de filtration intégrés, les utilisateurs bénéficient d'une configuration rationalisée, d'une sécurité de manipulation améliorée et d'une alimentation fiable en échantillons. Il s'agit donc d'une mise à niveau notable pour mieux répondre aux défis des applications municipales et industrielles.

« Le NH6000sc représente une véritable avancée dans l'analyse de la qualité de l'eau en répondant aux principaux enjeux auxquels sont confrontés nos clients. Qu'il s'agisse de répondre simplement aux nouvelles réglementations ou de réduire les temps d'exploitation, cette solution est conçue pour faire gagner du temps, améliorer la disponibilité des équipements et renforcer la sécurité lors de l'utilisation. Associé à notre expertise en service, il ne s'agit pas seulement d'un analyseur, mais d'un véritable partenariat de confiance en matière d'efficacité opérationnelle. » - Tom Bolling, président de Hach.

Le NH6000sc est non seulement très fonctionnel, mais il témoigne également d'une conception innovante de l'instrumentation. Découvrez comment il peut révolutionner vos opérations de contrôle de la qualité de l'eau en visitant Hach.com.

À propos de Hach

Société internationale d'analyse pour la qualité de l'eau, Hach innove et développe des instruments et des produits chimiques fiables et précis qui garantissent la qualité de l'eau pour les populations du monde entier. Hach améliore l'analyse de l'eau en fournissant à ses clients des solutions dans de nombreux secteurs tels les industries agroalimentaires, l'énergie, la production et bien d'autres, ainsi que pour les municipalités. Société opérationnelle du groupe Veralto, coté en bourse depuis octobre 2023, Hach offre un large portefeuille de solutions pour l'analyse de l'eau afin de préserver la qualité de la ressource la plus importante de notre planète. Visitez le site www.Hach.com pour en savoir plus.

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/2612997/Hach_NH6000sc_ammonium_analyser.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1294889/5151222/Hach_Logo.jpg

SOURCE Hach

PERSONNE-RESSOURCE : Crystal Allen, vice-présidente, Marketing mondial, Hach, [email protected]