Habitation - Près de 50 M$ pour accélérer la construction de 2 840 nouveaux logements dans plusieurs régions au Québec

QUÉBEC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - La ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, est fière d'annoncer que, grâce à un investissement de 48 007 360 $, 104 projets pourront bénéficier d'une somme supplémentaire pour accélérer la construction de 2 840 nouveaux logements.

Rappelons que plusieurs unités avaient été promises par le précédent gouvernement, sans que les fonds nécessaires suivent. Aujourd'hui, le gouvernement du Québec s'engage donc à combler la hausse des coûts de construction qui affecte la viabilité financière de ces projets.

Ces sommes permettront d'augmenter la contribution financière de la municipalité, ce qui évitera aux organismes promoteurs d'absorber à eux seuls une hausse des coûts prévus. Les projets d'habitation en question sont des logements qui seront destinés à des clientèles à revenu faible ou modeste, dont des aînés, des familles, des personnes seules et des femmes victimes de violence.

Citation :

« Accélérer la cadence de construction des projets d'habitation est une priorité pour notre gouvernement. L'habitation a longtemps été négligée par le passé, mais enfin un gouvernement fait plus et fait mieux en la matière, de concert avec les municipalités de toutes les régions du Québec. C'est la construction de plus de 2 800 logements répartis dans 104 projets d'habitation qui va maintenant pouvoir cheminer à une vitesse accélérée. À présent, l'avenir de ces projets est véritablement entre les mains des promoteurs et des municipalités, parce que l'argent est enfin là. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Faits saillants :

Une entente tripartite entre chacune des municipalités, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et la Société d'habitation du Québec scellera les conditions nécessaires à l'octroi de ces sommes d'argent.

À propos de la Société d'habitation du Québec

En tant que chef de file en habitation, la SHQ a pour mission de répondre aux besoins en habitation des citoyens du Québec. Pour ce faire, elle offre des logements abordables ou à loyer modique et elle propose un éventail de programmes d'aide favorisant la construction et la rénovation résidentielles, l'adaptation de domicile et l'accession à la propriété. De plus, la SHQ stimule l'établissement de partenariats avec les collectivités, la concertation entre les acteurs du milieu et l'innovation. Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

