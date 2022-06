YORKTON, SK , le 13 juin 2022 /CNW/ - Une nouvelle maison vient d'être achevée pour une famille parrainée par Habitat pour l'humanité à Yorkton. Elle a été financée en vertu d'un partenariat de 65 000 $ entre les gouvernements fédéral et provincial dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la Stratégie nationale sur le logement.

Aujourd'hui, George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview, au nom de l'honorable Ahmed Hussen, ministre du Logement et de la Diversité et de l'Inclusion, et Greg Ottenbreit, député provincial de Yorkton, au nom de l'honorable Gene Makowsky, ministre des Services sociaux et ministre responsable de la Saskatchewan Housing Corporation (SHC), se sont joints à des représentants d'Habitat pour l'humanité et à des membres de la collectivité pour remettre à une famille de Yorkton les clés de sa nouvelle maison.

Il s'agit d'une maison de plain-pied surélevée de quatre chambres et le sous-sol sera aménagé de manière à compter une chambre supplémentaire pour répondre aux besoins de la famille si elle s'agrandit.

Le modèle de propriété résidentielle abordable d'Habitat pour l'humanité comble une lacune pour les personnes qui sont incapables d'acheter un logement et qui autrement ne pourraient pas être admissibles à un prêt hypothécaire traditionnel. Dans chaque province et territoire du Canada, les organismes locaux d'Habitat pour l'humanité aident à construire et à moderniser des logements, tant des maisons individuelles que des immeubles collectifs, de manière à offrir des habitations convenables et abordables. Grâce à des bénévoles et des donateurs, Habitat pour l'humanité aide des familles à bâtir leur propre logement et à obtenir un prêt hypothécaire abordable, adapté à leur revenu. Être propriétaire d'un logement sûr, convenable et abordable est essentiel pour que les familles puissent se bâtir une vie en ayant plus de choix et de possibilités.

« Tout le monde au Canada mérite d'avoir un chez-soi sûr et abordable. Notre gouvernement est déterminé à fournir des logements aux familles de Yorkton et de partout au pays. Grâce à nos efforts combinés avec Habitat Saskatchewan, une mère monoparentale et sa famille ont maintenant un chez-soi qui contribuera à leur bien-être économique et social pendant de nombreuses années. C'est la Stratégie nationale sur le logement à l'œuvre. » - George Chahal, député fédéral de Calgary Skyview

« Grâce à la générosité, à l'engagement et au travail acharné d'Habitat Saskatchewan et des entreprises et donateurs locaux, une famille de Yorkton a maintenant un nouveau logement magnifique où elle pourra se forger des souvenirs, réaliser ses objectifs et se bâtir un avenir encore plus brillant dans sa collectivité. Nous leur sommes reconnaissants pour leur soutien, au moment où notre gouvernement s'efforce de rendre les logements abordables plus accessibles et de soutenir les familles qui ont besoin d'un logement. » - Greg Ottenbreit, député provincial de Yorkton

« Avoir son chez-soi, ou son château comme je le dis toujours, est un moment incroyable dans la vie d'une personne. La stabilité, le confort et la sécurité qu'offre un logement ont un effet tellement positif sur les familles que cela dépasse les mots. Les personnes qui ont donné de manière désintéressée leur temps, leurs ressources, leur dévouement et leur détermination à améliorer la vie d'une famille sont irremplaçables. La ville de Yorkton est construite par des gens comme vous, qui êtes l'essence même du mot "communauté". Yorkton a la chance d'avoir une organisation aussi généreuse qu'Habitat pour aider les personnes dans le besoin. De même, cette maison n'aurait pas pu exister sans les entreprises qui ont offert leur matériel et leur temps. Voilà un bel exemple d'engagement à améliorer notre communauté. Au nom du conseil municipal, nous vous offrons nos plus sincères félicitations et espérons que nous pourrons continuer d'assister à la réussite de nombreux autres projets à l'avenir. » - Mitch Hippsley, maire de Yorkton

« C'est incroyable de voir le travail acharné et le dévouement de notre comité de bénévoles de la section de Yorkton et du programme de construction du Whitespruce Provincial Training Centre. Sans leur aide, nous n'aurions pas pu construire notre neuvième maison à Yorkton et soutenir cette famille qui le mérite bien. Savoir que la communauté de Yorkton se mobilise pour aider une mère monoparentale qui a besoin d'un logement sûr et abordable signifie beaucoup pour Habitat Saskatchewan. Je remercie tous nos donateurs, commanditaires, partenaires communautaires, bénévoles et employés. Vos immenses contributions sont essentielles à notre capacité de construire des logements et d'aider les familles qui ont besoin d'un chez-soi stable. » - Denis Perrault, directeur général, Habitat pour l'humanité Saskatchewan

Depuis 2009, la SHC a versé plus de 12 millions de dollars à Habitat pour l'humanité. Ces fonds ont permis à Habitat de construire ou d'achever 206 logements pour propriétaires-occupants dans 14 collectivités de la Saskatchewan .

. En incluant cette habitation, la SHC a investi 510 000 $ dans des projets résidentiels d'Habitat à Yorkton .

. La SHC a versé 65 000 $ pour cette maison par le biais de son partenariat avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement dans le cadre de la Stratégie nationale sur le logement (SNL). Tous les fonds fournis dans le cadre de la SNL sont versés à parts égales par les gouvernements fédéral et provinciaux.

dans le cadre de la SNL sont versés à parts égales par les gouvernements fédéral et provinciaux. Westland Insurance et The Mosaic Company sont les principaux commanditaires qui ont fait des dons en argent pour cette maison. RH Electric, la Fondation Tachane et les Chevaliers de Colomb ont fourni des dons en nature.

La maison a été construite dans le cadre d'un partenariat entre le Whitespruce Provincial Training Centre et Habitat. Le programme est appuyé par des établissements d'enseignement postsecondaire qui travaillent avec des détenus dans le cadre de programmes de formation professionnelle certifiés. Les détenus bâtissent des habitations tout en acquérant les compétences nécessaires pour travailler dans le secteur de la construction résidentielle.

L'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan aux termes de la SNL prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Les gouvernements du Canada et de la Saskatchewan ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal.

et la aux termes de la SNL prévoit un investissement de 449,9 millions de dollars au cours des 10 prochaines années pour le logement dans l'ensemble de la province. Les gouvernements fédéral et provincial verseront une contribution équivalente. Les gouvernements du et de la ont conclu une entente sur le premier plan d'action triennal. La SNL du Canada est un plan de plus de 72 milliards de dollars sur 10 ans qui permettra à un plus grand nombre de personnes au Canada d'avoir un chez-soi.

Dans le cadre de l'entente bilatérale conclue entre le Canada et la Saskatchewan , le logement est une grande priorité pour offrir une meilleure qualité de vie aux familles et aux collectivités de la Saskatchewan . Depuis 2007, le gouvernement de la Saskatchewan , par l'entremise de la SHC, a investi 786 millions de dollars pour créer plus de 12 000 logements et réparer près de 5 500 logements. La SHC a également investi plus de 61 millions de dollars pour construire près de 300 logements dans des établissements de soins résidentiels et 430 millions de dollars pour améliorer les logements appartenant à la province. Pour en apprendre plus, consultez le site www.saskatchewan.ca.

