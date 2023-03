H&R Block aide la population canadienne à obtenir plus facilement les prestations gouvernementales essentielles auxquelles elle a droit

CALGARY, AB, le 10 mars 2023 /CNW/ - H&R Block Canada annonce aujourd'hui l'intégration de l'Orienteur en mesures d'aide de Prospérité Canada à son logiciel d'impôt. Il s'agit d'un outil en ligne qui facilite la recherche de prestations gouvernementales pour la population canadienne.

« Prospérité Canada se réjouit que H&R Block inclue maintenant l'accès à l'Orienteur en mesures d'aide à son logiciel en ligne, a déclaré Elizabeth Mulholland, chef de la direction de Prospérité Canada. Cet outil aidera les personnes en difficulté financière à trouver rapidement les prestations de revenu auxquelles elles sont admissibles, et à en faire la demande. Considérant le nombre de Canadiens qui subissent la pression du coût de la vie, il est plus important que jamais de leur fournir de l'information et une aide financière. Nous félicitons H&R Block d'avoir répondu au besoin de la population canadienne en lui offrant cette aide. »

L'Orienteur en mesures d'aide est un outil convivial, bilingue et rédigé en langage clair qui fournit des recommandations de prestations en fonction de la situation personnelle de chaque personne. L'outil comprend également une Boussole des mesures d'aide liées à l'invalidité qui aident les personnes handicapées à s'y retrouver dans le processus complexe et difficile de demande de prestations d'invalidité.

« Nous sommes heureux de fournir à nos clients un outil qui leur permet de s'y retrouver plus facilement dans l'univers des impôts, a exprimé Peter Bruno, président de H&R Block Canada. Nous cherchons continuellement des moyens d'informer la population canadienne au sujet des prestations et des crédits instaurés par les gouvernements fédéral et provinciaux, car il y en a littéralement des centaines. Nous savons qu'il peut être décourageant pour certaines personnes de déterminer leur admissibilité, et cet outil est une autre façon de les aider à obtenir les crédits et les prestations auxquels elles ont droit. »

Pour utiliser l'Orienteur en mesures d'aide il suffit d'ouvrir une session sur hrblock.ca et de suivre les instructions relatives à la déclaration de revenus. À la section « Finaliser », sous l'onglet « Économies d'impôts », les contribuables pourront cliquer sur le lien pour consulter l'outil qui les aidera à trouver les prestations auxquelles ils sont admissibles.

À propos de H&R Block Canada

Partenaire de confiance des Canadiens depuis plus de 55 ans, H&R Block Canada est le chef de file en matière de fiscalité au pays. Son équipe de Pros de l'impôt, qui assure un service dans plus de 900 emplacements au Canada, utilise les dernières technologies et une expertise concrète pour aider les gens à produire leur déclaration par le biais d'un service de dépôt, en personne ou par voie électronique, ou de notre logiciel d'impôt. H&R Block Canada peut aider les particuliers, ainsi que les petites et les grandes entreprises à préparer leur déclaration de revenus, en plus de s'occuper des impôts américains ou de revenus de location ou de succession et fiducie. Le programme de formation complet de H&R Block, l'Académie fiscale, forme de nouveaux experts et permet aux Pros de l'impôt de continuer à développer leurs compétences. Pour en savoir plus, visitez www.hrblock.ca ou appelez au 1-800-HRBLOCK.

À propos de Prospérité Canada

Prospérité Canada est un organisme de bienfaisance canadien qui se consacre à élargir, grâce à des politiques et à des programmes novateurs, les possibilités économiques des Canadiennes et des Canadiens vivant dans la pauvreté. Prospérité Canada travaille en collaboration avec les gouvernements, les entreprises et les groupes communautaires afin d'élaborer et de promouvoir des politiques, des programmes et des ressources en matière de finance en vue de supprimer les obstacles et de favoriser la prospérité des Canadiennes et des Canadiens. Pour en savoir plus, visitez www.prospercanada.org.

SOURCE H&R Block Canada Inc.

Renseignements: Prospérité Canada : Wendy Abbott-Serroul, 416-993-6409, [email protected]; H&R Block Canada (Exacto) : Kim Li Thibeault, 514-710-5492, [email protected]