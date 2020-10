Guy Lafleur fait face à une récidive de son cancer du poumon

MONTRÉAL, le 7 oct. 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec beaucoup d'émotion que le Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) vous informe que M. Guy Lafleur doit affronter la récidive de son cancer du poumon. Cette nouvelle lui a été annoncée lors d'un rendez-vous de suivi avec son équipe traitante en début de semaine. L'émission de ce communiqué se fait avec l'accord de M Lafleur et de ses proches.

« C'est un dur coup, mais je poursuis ma bataille avec confiance et sérénité grâce au soutien du CHUM. Je tiens à remercier tout particulièrement toute l'équipe du Dr Tehfe du Centre intégré de cancérologie pour leur professionnalisme et leurs bons soins » d'indiquer M. Lafleur.

« M. Guy Lafleur débutera au CHUM des traitements d'immunothérapie et de chimiothérapie dans le cadre d'un protocole de recherche. Aujourd'hui, nous sommes tous derrière lui pour faire face à l'adversité avec beaucoup de courage et de détermination », de confier le Dr Mustapha Tehfe, hémato-oncologue.

M. Lafleur continuera de jouer son rôle d'ambassadeur pour la Fondation du CHUM pendant les traitements. « C'est important pour moi de poursuivre mon engagement envers la Fondation et le CHUM », a-t-il indiqué.

M. Lafleur tient à remercier toutes les personnes qui lui ont témoigné des encouragements au cours des derniers mois, mais il souhaite poursuivre cette prochaine bataille avec sa famille. Pour cette raison, il ne fera aucune autre déclaration publique sur son état de santé pour le moment.

Rappelons que Guy Lafleur a subi une intervention le 28 novembre 2019 au CHUM afin de retirer le lobe supérieur de l'un de ses poumons et de procéder à l'ablation des ganglions. Il est étroitement suivi depuis par son équipe traitante.

