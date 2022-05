Guy Benedetti nommé directeur général de la Ville de Brossard

BROSSARD, QC, le 26 mai 2022 /CNW Telbec/ - Lors de l'assemblée extraordinaire tenue ce matin, le conseil municipal de Brossard a adopté une résolution destinée à nommer Monsieur Guy Benedetti à titre de nouveau directeur général de la Ville. Fort d'une expérience de plus de quarante ans, et ce, tant dans le milieu municipal que du transport collectif, M. Benedetti entrera en poste le 27 juin.

Guy Benedetti nommé nouveau directeur général de la Ville de Brossard. Crédit photo : Ville de Rosemère (Groupe CNW/Ville de Brossard)

M. Benedetti est détenteur d'un MBA, option ressources humaines, de l'École de hautes études commerciales (HEC) et d'un baccalauréat en Génie civil de Polytechnique Montréal. Membre de l'Ordre des ingénieurs du Québec, il a occupé différents postes de haute direction dont directeur général pour les Villes de Saint-Bruno-de-Montarville, Saint-Hubert, Longueuil, et du Réseau de transport de Longueuil (RTL). Depuis mars 2016, il occupait le poste de directeur général de la Ville de Rosemère. Au cours de sa carrière, il a géré des budgets de plusieurs centaines de millions de dollars à Longueuil de même qu'au RTL et des milliers d'employés dans ces deux organisations combinées.

« Je suis très heureuse et en même temps très fière de pouvoir compter sur l'expertise de Guy Benedetti pour diriger l'administration de la Ville. Nul doute que sa vaste expérience du milieu municipal et sa connaissance approfondie du fonctionnement de l'agglomération de Longueuil seront bénéfiques pour Brossard, a déclaré la mairesse de Brossard, Doreen Assaad. Notre ville est en pleine effervescence et avec notamment l'ouverture, cet automne, de trois stations du Réseau express métropolitain (REM) à Brossard et la mise en place du Programme particulier d'urbanisme (PPU) pour le nouveau centre-ville, l'expertise de Guy Benedetti sera grandement appréciée. »

M. Benedetti succède à M. Pierre Archambault qui a assumé le poste durant un peu plus de trois (3) ans. Ce dernier a annoncé sa retraite en avril dernier et quittera en août.

SOURCE Ville de Brossard

Renseignements: Direction des communications, Ville de Brossard, 450 923-6311