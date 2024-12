Du 11 au 14 décembre, faites l'expérience de la magie des Fêtes de la Guinness lors d'un événement éphémère festif au Vieux-Port de Montréal, célébrant la communauté, les liens et les moments inoubliables.

MONTRÉAL, le 4 déc. 2024 /CNW/ - À l'approche des Fêtes, Guinness invite les gens à se rassembler, à tisser des liens et à célébrer l'esprit d'unité en visitant gratuitement l'événement éphémère festif Le Monde de Guinness au cœur du Vieux-Port de Montréal.

Cet événement immersif, qui aura lieu du 11 au 14 décembre, promet d'apporter une touche de magie Guinness aux Fêtes, de favoriser les liens et de redonner à la communauté, tout en célébrant le riche patrimoine de la marque.

Pour Guinness, les Fêtes consistent à passer du temps avec ses proches, à partager des moments importants et à créer des souvenirs durables. Ce sont des valeurs que la marque défend depuis des générations. Cette année, l'événement éphémère festif Le Monde de Guinness vise à inspirer les visiteurs à célébrer les liens et la communauté dans l'une des villes canadiennes les plus riches et les plus diversifiées sur le plan culturel.

« Guinness est plus qu'une bière; c'est un catalyseur qui rassemble les gens », a déclaré Nadia Niccoli, chef du marketing, Diageo Canada. « En accueillant l'événement éphémère Le Monde de Guinness à Montréal, une ville reconnue pour sa diversité dynamique et son fort sentiment d'appartenance, nous souhaitons créer un milieu idéal où les gens pourront se réunir et vivre personnellement la magie de la Guinness. »

Avec le pittoresque Vieux-Port comme toile de fond, les personnes invitées pourront découvrir l'histoire et la culture de la marque en compagnie d'Hugo Silva, ambassadeur mondial de la marque Guinness, et elles auront même la chance d'apprendre l'art de tirer leur propre pinte. Les participants pourront personnaliser leurs pintes grâce à la machine innovante Stoutie. Ils auront aussi l'occasion d'explorer une boutique de produits dérivés Guinness, qui offre le mélange parfait de magie des Fêtes et de moments mémorables.

Fidèle à son engagement envers la communauté, Guinness aura la fierté de faire un don de 10 000 $ à Banques alimentaires du Québec, contribuant ainsi à faire en sorte que la période des Fêtes soit plus radieuse pour tous. « Chez Guinness, nous comprenons l'importance de la sécurité alimentaire, surtout pendant la période des Fêtes. En soutenant Banques alimentaires du Québec, nous espérons qu'il sera possible pour chaque famille de partager un repas et de vivre l'esprit des Fêtes », a ajouté Mme Niccoli.

L'événement éphémère festif Le Monde de Guinness sera ouvert gratuitement au public du mercredi 11 décembre au samedi 14 décembre, de 14 h à 22 h (HNE) chaque jour, au Vieux-Port de Montréal, Quai Jacques-Cartier, à Montréal, au Québec.

Qu'il s'agisse d'en apprendre davantage sur la façon de servir une bière parfaite, de déguster des bouchées festives ou de personnaliser leur pinte, les invités peuvent s'attendre à vivre une expérience inoubliable.

Les visiteurs peuvent suivre @GuinnessCa pour en savoir plus. Les produits Guinness, y compris les options sans alcool, sont offerts chez des détaillants partout au pays. Profitez-en de façon responsable.

