MONTRÉAL, le 15 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Guillevin International, l'un des principaux distributeurs de matériel électrique au Canada, annonce la création d'une nouvelle division, Guillevin Datacom, qui sera dédiée exclusivement aux divers produits d'infrastructure de réseaux. Pour soutenir cette nouvelle division et en assurer le succès, Guillevin acquiert les activités canadiennes Datacom de l'entreprise WESCO, dont l'équipe se joindra aux activités canadiennes de Guillevin.

« Nous avons ciblé l'équipe commerciale de WESCO pour lancer notre division Datacom en raison de son agilité, de son expertise et de sa connaissance approfondie des produits des principaux fournisseurs de l'industrie, affirme le Président et Chef de la direction de Guillevin, Luc Rodier. Cette équipe chevronnée permettra à Guillevin d'offrir à ses clients un vaste éventail de solutions en datacom et de soumissionner sur des projets de premier plan dans ce secteur dynamique. Elle nous permet également de rehausser notre développement organique en proposant une offre de services plus exhaustive, afin de mieux desservir nos clients ».

Des points de vente stratégiques seront établis pour la division Datacom au Québec, en Ontario, dans les Prairies et en Colombie-Britannique, avec des solutions exhaustives et des inventaires complets de produits provenant de l'ensemble des manufacturiers dans tous les grands centres.

Les produits offerts par la nouvelle division Datacom de Guillevin incluront notamment des solutions en gestion des câbles, des solutions de cuivre et de fibre optique, des conduits et canalisations, des fils et câbles spéciaux de basse tension, des solutions de réseautage, du matériel d'essai et des outils et fournitures de montage.

L'acquisition de la division canadienne Datacom de WESCO s'inscrit dans l'accord de consentement de WESCO avec le Bureau de la concurrence du Canada, suite à la fusion de WESCO et Anixter International en juin 2020.

À propos de Guillevin International

Guillevin a été fondée en 1906 à Montréal. Aujourd'hui dotée d'un réseau de distribution à l'échelle nationale, Guillevin se classe parmi les plus grands distributeurs de matériel électrique au Canada. Elle est aussi un important distributeur de produits et d'équipements de sécurité ainsi que de fournitures industrielles. Ses employés qualifiés répartis dans plus de 125 centres d'affaires situés à des endroits clés à travers le Canada assurent le succès de Guillevin, en distribuant une grande variété de produits provenant de manufacturiers choisis de calibre mondial. Pour plus d'informations sur la nouvelle division Datacom de Guillevin, visitez le https://www.guillevin.com

