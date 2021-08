Se classant déjà parmi les plus grands distributeurs de matériel électrique au Canada,

Guillevin étend désormais sa présence dans les provinces de l'Atlantique.

MONTRÉAL, le 3 août 2021 /CNW Telbec/ - Guillevin, l'un des principaux distributeurs de matériel électrique au Canada, est heureuse d'annoncer l'acquisition de McLoughlan Supplies Limited (« McLoughlan »), l'un des plus grands distributeurs de matériel électrique, d'éclairage, d'automatisation et de sécurité dans les provinces de l'Atlantique.

Fondée en 1956 par James McLoughlan, l'entreprise a bâti sa réputation au cours des 30 dernières années sous le leadership de sa fille Ann et sur la qualité de son service à la clientèle, soutenue par une équipe de 60 experts chevronnés. L'entreprise compte trois succursales à Terre-Neuve Labrador situées à St. John's, Corner Brook et Grand Falls-Windsor, deux succursales en Nouvelle-Écosse situées à Halifax et Dartmouth et une succursale à l'Île-du-Prince-Édouard située à Charlottetown.

« Cette dernière acquisition consolide notre position de force sur le marché atlantique avec un plus vaste éventail de fournisseurs et de nouveaux clients », a déclaré Luc Rodier, président et chef de la direction de Guillevin. « Elle nous permettra d'offrir une plus grande couverture et davantage d'opportunités pour nos partenaires stratégiques sur ce marché. Je suis reconnaissant à Ann McLoughlan, ancienne propriétaire et présidente de McLoughlan, pour la confiance qu'elle nous a accordée et pour son aide dans la transition de l'entreprise. »

Considérant les valeurs communes de croissance et de développement des employés, Guillevin est heureuse qu'Ann l'ait choisi pour perpétuer son héritage. L'entreprise continuera de faire affaires sous le nom de McLoughlan et sous le leadership de Cory MacGuigan, récemment nommé directeur général. Cory était le directeur général de la succursale de Charlottetown. Tous les emplois seront maintenus sous la nouvelle administration.

À propos de Guillevin

Guillevin a été fondée en 1906 à Montréal. Aujourd'hui dotée d'un réseau de distribution à l'échelle nationale, Guillevin se classe parmi les plus grands distributeurs de matériel électrique au Canada. Elle est aussi un important distributeur de produits et d'équipements de sécurité ainsi que de fournitures industrielles. Ses employés qualifiés répartis dans plus de 135 centres d'affaires situés à des endroits clés à travers le Canada assurent le succès de Guillevin, en distribuant une grande variété de produits provenant de manufacturiers de calibre mondial. Pour plus d'informations sur Guillevin, visitez le https://www.guillevin.com

