Guillaume Laverdure nommé PDG du Groupe Medicom

POINTE-CLAIRE, QC, le 15 août 2022 /CNW Telbec/ - La société québécoise Groupe Medicom (« Medicom »), chef de file mondial en production et distribution de solutions de prévention et de contrôle des infections, est heureuse d'annoncer la nomination de Guillaume Laverdure au poste de président-directeur général. Il succède à Ronald Reuben, fondateur de l'entreprise, et devient ainsi la deuxième personne de l'histoire du groupe à occuper ce poste. M. Laverdure occupait jusqu'à tout récemment la fonction de chef d'exploitation au sein du Groupe.

Mr. Guillaume Laverdure, PDG du Groupe Medicom (Groupe CNW/AMD Medicom Inc.)

Originaire de France, Monsieur Laverdure est diplômé de HEC Paris et de la Harvard Business School. Il a rejoint Medicom en 2009 après une carrière internationale en Europe et aux États-Unis dans les domaines de la finance, des opérations et de la gestion générale. Il a piloté la transformation de l'entreprise vers les masques et les respirateurs N95 et a supervisé l'ouverture de six nouvelles usines de production d'équipements de protection individuelle sur trois continents durant la pandémie de la COVID-19.

« Guillaume incarne la compétence et l'humanité dont on peut rêver chez un dirigeant. J'ai eu le plaisir de le voir en action, définir sa vision, accomplir de grands projets stratégiques et interagir avec respect et empathie avec les membres de notre équipe. Medicom est à un point charnière de son développement et je suis persuadé que Guillaume saura mener l'entreprise au prochain niveau. Je continuerai à apporter mon soutien là où c'est nécessaire, alors que j'assume le rôle de président exécutif à partir d'aujourd'hui, » a commenté Ronald Reuben, fondateur et nouveau président exécutif de Medicom.

« C'est avec beaucoup d'humilité et un grand sentiment de privilège que je prends les rênes du Groupe Medicom après y avoir occupé plusieurs postes depuis plus de 13 ans. Je remercie mon ami Ronald pour sa confiance et pour toutes ces années de bons conseils et de leadership. Medicom est devenu symbole d'excellence de notre industrie grâce à l'engagement inébranlable de chaque membre de notre équipe de fournir les meilleurs produits qu'il soit à notre clientèle. C'est avec cette même mission et fierté de protéger que j'entame mon nouveau mandat », a souligné Guillaume Laverdure, nouveau président-directeur général du Groupe Medicom.

À propos du Groupe Medicom

Medicom a été fondée en 1988 en réponse au besoin urgent de gants médicaux pour les professionnels de la santé pendant la crise mondiale du VIH. Depuis, la société a évolué pour devenir l'un des principaux fabricants et distributeurs mondiaux de produits de prévention et de contrôle des infections à usage unique de haute qualité pour les marchés médical, dentaire, industriel, de la santé animale, des laboratoires, de la vente au détail et de la santé et bien-être.

Medicom a été un fournisseur fiable de solutions de contrôle des infections lors de multiples épidémies, notamment la grippe aviaire, le SRAS, le H1N1 et l'Ébola, ainsi que la pandémie de COVID-19, et a été nommée l'une des sociétés les mieux gérées du Canada en 2021 et 2022.

Aujourd'hui, le groupe Medicom distribue des produits de contrôle des infections sous les marques Medicom, Ritmed, Kolmi, Hopen, Ocean Pacific et Hedy. Les filiales de Medicom comprennent Kolmi-Hopen en France, Medicom Asia à Hong Kong, United Medical Enterprise aux États-Unis, KHM Engineering à Singapour et Medicom HealthPro Limited au Royaume-Uni.



Pour plus d'information sur Medicom et son portefeuille complet de solutions de contrôle des infections, y compris une vaste gamme de masques médicaux, veuillez consulter le site Medicom.com , nous suivre sur Twitter @MedicomGlobal ou visiter les pages sur Facebook ou LinkedIn.

SOURCE AMD Medicom Inc.

Renseignements: Gopinath Jeyabalaratnam, Directeur, Affaires publiques, [email protected]