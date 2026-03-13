Guillaume Cliche-Rivard s'inquiète des déclarations de Christine Fréchette

QUÉBEC, le 13 mars 2026 /CNW/ - Voici la réaction de Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en santé, concernant l'engagement de la candidate à la chefferie de la CAQ, Christine Fréchette, à faire de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont une priorité :

« La sortie de Christine Fréchette est inquiétante. Est-elle en train de prendre cet engagement parce qu'elle sait que son gouvernement ne priorisera pas HMR au budget? J'espère que non, ce serait inacceptable. Toutes les oppositions étaient devant l'hôpital pour demander que le projet soit priorisé sans délai.

Et que vaut cet engagement de Mme Fréchette, qui a été super-ministre de l'Économie pendant quatre ans pendant que ce projet essentiel était laissé à l'abandon par son gouvernement ? ».

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, Aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]