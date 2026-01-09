LAS VEGAS, le 9 janv. 2026 /CNW/ - Au CES 2026 de Las Vegas, le kiosque Guide Sensmart (kiosque 21740) attise la curiosité par ses dernières innovations en imagerie thermique. L'entreprise présente ApexVision, une technologie d'imagerie thermique de nouvelle génération conçue pour repousser les limites de performance visuelle et redéfinir les normes de l'industrie, ainsi que ses gammes de produits professionnels couvrant les outils de thermographie, l'optique de chasse extérieure, les cœurs thermiques et les caméras PTZ de sécurité.

Redéfinir la clarté grâce à l'innovation

Guide Sensmart Booth 21740 au CES 2026 (PRNewsfoto/Guide Sensmart)

Qu'est-ce qui alimente la performance visuelle soutenant ApexVision? Créé sur le détecteur infrarouge ApexCore S1 de nouvelle génération, la plateforme de traitement haute performance Nexus 1.0 et l'algorithme All-Scenario 1.0 alimenté par l'IA, ApexVision offre une amélioration exceptionnelle des détails d'image, de l'amélioration des contrastes, de la mise en évidence des cibles et des éléments visuels sans décalage.

Avec de multiples mises à niveau tant dans les logiciels que dans le matériel, ApexVision illustre les décennies d'expertise de Guide Sensmart en imagerie thermique. Cette technologie établit une nouvelle référence en matière de clarté et de précision, habilitant les professionnels de la fabrication industrielle, de l'industrie de l'électricité, de la chasse en extérieur, de la sécurité et bien plus encore.

« Chez GuideSensmart, nous croyons que la technologie devrait permettre aux utilisateurs de prendre des décisions éclairées de manière rapide et efficace », a déclaré Hank Huang, PDG de Guide Sensmart. « Grâce à ApexVision, non seulement nous améliorons les capacités de l'imagerie thermique, mais nous établissons également de nouvelles normes en matière de fiabilité et d'expérience utilisateur. »

Mesure de la température

Guide Sensmart présente la polyvalence de la technologie d'imagerie thermique ApexVision. Les caméras thermiques H6S, PT870S et E3S offrent une mesure précise de la température dans des environnements exigeants, notamment l'alimentation électrique, la fabrication industrielle, l'inspection des bâtiments/CVC, la surveillance de la sécurité et la recherche scientifique.

Optique de chasse extérieure

En tant que spécialiste de l'optique extérieure, Guide Sensmart conçoit des optiques thermiques et de vision nocturne avancées pour les chasseurs, les observateurs de la nature et le personnel de sauvetage. Parmi les produits thermiques présentés, notons la TD650LS monoculaire et la TN650MS binoculaire, alliant ultra-clarté et performance robuste.

Élargissement de la présence mondiale

Guide Sensmart élargit sa présence à plus de 70 pays comptant plus de 300 partenaires à long terme. Des centres dédiés de service après-vente en Allemagne et en Amérique du Nord assurent un meilleur soutien aux utilisateurs. La présentation d'ApexVision au CES 2026 renforce l'engagement de Guide Sensmart envers le rayonnement mondial et le leadership de l'industrie.

Découvrez ApexVision au CES 2026

Visitez le kiosque 21740 pour voir des démonstrations en direct des appareils thermiques d'ApexVision et de Guide Sensmart.

« Le CES est une plateforme de premier plan pour l'innovation, et nous sommes très heureux de présenter nos dernières avancées », a ajouté Hank Huang. « Nous nous réjouissons à l'idée d'échanger avec les chefs de file de l'industrie et de montrer comment ApexVision peut transformer la façon dont nous percevons notre monde et interagissons avec lui. »

Nous souhaitons explorer le partenariat de collaboration. Pour en savoir plus sur Guide Sensmart, veuillez consulter le site https://www.guideir.com.

