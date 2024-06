Guide de conformité RH pour les PME : lancement d'un outil inédit pour les employeurs québécois

MONTRÉAL, le 5 juin 2024 /CNW/ - L'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est fier d'annoncer le lancement officiel de son Guide de conformité RH pour les PME, une ressource incontournable destinée aux petites et moyennes entreprises du Québec. Ce guide vise à fournir une compréhension claire et détaillée des obligations légales et des saines pratiques en matière de gestion des ressources humaines.

Le nouveau Guide de conformité RH pour les PME fournit de l'information claire et détaillée sur les obligations légales ainsi que les saines pratiques en matière de gestion des ressources humaines. (Groupe CNW/Ordre des conseillers en ressources humaines agréés)

« Le guide a été conçu pour être utile aux PME. Offrir à ces organisations un outil le plus complet et le plus accessible possible était notre principale préoccupation. Le but du guide est de faciliter la conformité aux lois du travail et de proposer de saines pratiques de gestion des ressources humaines, » commente la directrice générale de l'Ordre, Manon Poirier, CRHA.

Un outil pratique et complet

Le Guide de conformité RH pour les PME est conçu pour aider les employeurs à naviguer à travers les lois et règlements qui régissent le monde du travail au Québec. Il couvre plus d'une cinquantaine de sujets, y compris :

la distinction entre compétence provinciale et fédérale;

les obligations administratives lors des premières embauches;

les bonnes pratiques de recrutement, gestion des dossiers des personnes employées et gestion des fins d'emploi;

les règles en matière de rémunération, vacances et d'avantages sociaux;

les normes de santé et sécurité au travail;

la prévention du harcèlement psychologique et

le développement d'une culture organisationnelle saine et performante.

Les employeurs sont invités à régulièrement consulter ce guide pour demeurer à l'affût de l'évolution de la législation du travail et des nouvelles pratiques en gestion des ressources humaines.

Développer une culture d'entreprise forte

Au-delà des obligations légales, le guide encourage les employeurs à développer une culture organisationnelle solide et à adopter des pratiques de gestion favorisant le bien-être et la performance des personnes à leur emploi. Des ressources supplémentaires sont disponibles sur la plateforme Carrefour RH pour les aider à mettre en place ces stratégies.

Le Guide de Conformité RH pour les PME peut être consulté dès aujourd'hui sur la plateforme Carrefour RH, une initiative de l'Ordre des CRHA.

À propos du Carrefour RH

Le Carrefour RH, une initiative de l'Ordre, est un service en ligne destiné à toutes les organisations. Il décortique les tendances RH et permet d'accéder à des outils et des solutions pour aborder concrètement et avec efficacité les enjeux RH tout en s'assurant de la conformité avec les lois. Visitez carrefourrh.org

À propos de l'Ordre

Regroupant 12 000 professionnelles et professionnels agréés, l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés est la référence en matière de pratiques de gestion des RH. Il assure la protection du public et contribue à l'avancement des CRHA | CRIA. Par ses interventions publiques, il exerce un rôle majeur d'influence dans le monde du travail au Québec. L'Ordre participe ainsi activement au maintien de l'équilibre entre la réussite des organisations et le bien-être de la main-d'œuvre. Pour en savoir plus, visitez ordrecrha.org.

SOURCE Ordre des conseillers en ressources humaines agréés

Renseignements: Patrick Leblanc, Conseiller en affaires publiques, Ordre des conseillers en ressources humaines agréés, Cell. : 514 571-6400, [email protected]