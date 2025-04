Guerre tarifaire : une série de mesures pour soutenir les entreprises locales et protéger l'économie montréalaise

MONTRÉAL, le 2 avril 2025 /CNW/ - Face à l'instabilité économique provoquée par les menaces de tarifs douaniers sur les produits canadiens imposés par les États-Unis, dont une partie pourrait entrer en vigueur aujourd'hui, Montréal passe immédiatement à l'action. La Ville déploie un ensemble de mesures complémentaires à celles du gouvernement du Québec, visant à protéger ses entreprises locales confrontées à une instabilité inédite. Cette initiative cible particulièrement les PME qui échappent aux programmes d'aide des paliers supérieurs de gouvernement. À cela s'ajoutent des mesures visant à favoriser les entreprises canadiennes parmi les fournisseurs de la Ville de Montréal.

Un accès facilité à plus de 36 M$ d'aide financière

Un soutien financier direct aux petites et moyennes entreprises se fera via les Fonds PME MTL, avec un accès facilité à environ 36 M$. Face à cette situation exceptionnelle, Montréal réoriente ses priorités pour s'assurer d'aider le plus d'entreprises possible. Les critères d'accès seront assouplis, spécifiquement pour permettre aux entreprises touchées par les tarifs américains de bénéficier de ces ressources. Ces mesures ciblées visent à renforcer la résilience des entreprises montréalaises dans ce contexte économique défavorable, notamment par la diversification de leurs marchés étrangers.

Un sursis de 6 mois sur le remboursement de capital

Montréal annonce un moratoire immédiat de six mois sur le remboursement du capital et des intérêts pour les entreprises du portefeuille des Fonds PME MTL affectées directement ou indirectement par les mesures tarifaires. Pour une entreprise ayant un solde de prêt de 120 000 $, ce moratoire pourrait ainsi représenter 15 000 $ de liquidités supplémentaires dans les 6 prochains mois pour l'aider à traverser la crise. Exceptionnellement, un amortissement des prêts pouvant aller au-delà de 84 mois sera également proposé aux entreprises admissibles fortement impactées.

Un soutien direct grâce à la ligne Affaires

Montréal renforce également sa ligne Affaires Montréal (514 394-1793), qui servira de porte d'entrée unique pour aiguiller les entreprises affectées. La Ville invite les entreprises à communiquer avec la ligne Affaires pour être orientées vers les bons programmes, qu'ils soient municipaux, provinciaux ou fédéraux. Cette approche aura pour objectif de réduire les délais et les procédures auxquels les entreprises peuvent être exposées pour accéder aux aides dont elles auront besoin en cette période d'instabilité.

Suivi des mesures mises en place avec l'écosystème économique montréalais

La Ville de Montréal met également sur pied un comité de suivi avec ses partenaires économiques, en soutien aux entreprises, afin de suivre l'évolution de l'impact des nouveaux tarifs sur les entreprises montréalaises et d'adapter les mesures si la situation le requiert.

Une deuxième série de mesures visant la diversification des marchés, l'accroissement de la productivité, la résilience des chaînes d'approvisionnement et l'achat local sont à l'étude et viendront compléter les mesures annoncées aujourd'hui.

Des pénalités appliquées aux soumissionnaires américains

La Ville de Montréal appliquera des pénalités de 10 % à 25 % aux entreprises américaines soumissionnaires pour les contrats à venir, en coordination avec l'initiative du gouvernement du Québec. Cette mesure sera déployée selon les directives provinciales, en commençant par des secteurs spécifiques comme la santé, le manufacturier et les technologies de l'information. La règle du plus bas soumissionnaire continuera de s'appliquer, mais en tenant compte de la pénalité appliquée aux soumissionnaires américains sur les futurs contrats.

« Les tarifs représentent un danger non seulement pour l'économie canadienne, mais aussi pour l'économie américaine, en créant de l'inflation des deux côtés de la frontière et des perturbations dans les chaînes d'approvisionnement et de production. L'économie montréalaise est résiliente et nous sommes déterminés à la renforcer et la protéger. En collaboration avec les gouvernements du Canada et du Québec, ainsi que nos partenaires comme PME MTL et les grappes métropolitaines, nous agissons aujourd'hui en soutien aux entreprises montréalaises touchées dans des secteurs clés pour la métropole. On doit se serrer les coudes pour rester fermes et unis face à la guerre tarifaire », a déclaré la mairesse Valérie Plante.

« Devant la menace des tarifs américains, l'économie montréalaise fait face à un défi majeur. Nous ne laisserons pas nos entreprises affronter cette tempête seules! Après une mobilisation auprès de tout l'écosystème économique, Montréal passe à l'action avec des mesures ciblées qui complètent celles des gouvernements. Ces défis représentent une occasion de bâtir une économie montréalaise plus autonome et résiliente. En privilégiant l'approvisionnement local et l'économie sociale, nous transformons ce défi en tremplin pour l'avenir. Montréal reste en alerte, prête à déployer d'autres mesures si la situation l'exige », a déclaré le responsable du développement économique et de l'enseignement supérieur au comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin.

