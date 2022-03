Guerre en Ukraine - La CSQ lance un appel à la solidarité et aux dons

MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) invite ses syndicats affiliés à exprimer leur générosité et leur solidarité envers le peuple ukrainien en faisant des dons à la Croix-Rouge.

Réunis au Centre des congrès de Saint-Hyacinthe, les quelque 250 délégués du Conseil général de la CSQ ont adopté à l'unanimité une recommandation d'appel à la solidarité et au don. De plus, la CSQ s'engage à doubler le montant des dons qui auront été faits à la Croix-Rouge par ses syndicats.

« Impossible d'être réunis tous ensemble ici et de passer sous silence le contexte bouleversant et désolant de la guerre en Ukraine. Nos pensées vont évidemment aux nombreuses innocentes victimes de ce conflit insensé qui perdure et qui provoque la migration de millions de personnes réfugiées et déplacées », de déclarer le président de la CSQ, Éric Gingras.

« Je souhaite évidemment réitérer, au nom de la Centrale, notre entière solidarité avec le peuple ukrainien et offrir tout notre soutien à l'importante diaspora ukrainienne du Québec, affligée par le triste sort de son pays d'origine. Comment ne pas être touchés par le courage dont fait preuve le peuple ukrainien dans cette grave épreuve ? Et nous sommes inspirés par l'unité et la solidarité qu'il démontre dans l'adversité », poursuit-il.

Rappelons que la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) s'est jointe à l'Internationale de l'Éducation (IE) et à l'Internationale des services publics (ISP) pour condamner l'invasion de l'Ukraine par la Russie et qu'elle a contribué à un fonds d'urgence pour venir en aide aux membres des syndicats affiliés.

Profil de la CSQ

La CSQ représente près de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. Elle compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services éducatifs à la petite enfance, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

